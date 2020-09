De bal rolt weer ....voorbeschouwing 5 en 6 september 2020

ONS Sneek - Berkum

Zaterdag 5 september 2020 - 15.00 uur

Zuidersportpark - Sneek

Een stuk of vier mid-twintigers en verder spelers die zich qua leeftijd ophouden rond de grens van hun tweede en derde decennium. Het gezelschap van trainer Jan Vlap is jong of misschien beter: vreselijk jong en moet dit seizoen opboksen tegen tegenstanders, waarbij in veel gevallen een flink deel van de selectie als gepokt en gemazeld de slagvelden betreedt.



Zo behoren bij Berkum Chris en Marc van der Meulen tot het keurkorps, terwijl de geroutineerde aanvaller Johnson Bacuna als ex speler van Harkemase Boys eveneens geen onbekende. Hij begint al weer aan zijn zesde seizoen bij de wit-zwarten en scoorde In de voorgaande vijf 63 keer, terwijl de teller van de eerstgenoemde twee op resp. 169 en 93 staat. Zij maakten met resp. vijftien en twintig dienstjaren bovendien de hele ontwikkeling van Berkum in de top van amateurvoetbal mee.



Die ontwikkeling begon in het seizoen 2006-2007 toen de club zijn debuut in de hoofdklasse - toen nog het hoogste amateurniveau - maakte. Na één seizoen volgde echter al weer een stap terug, maar een jaar later keerde Berkum via de play offs weer op het hoogste niveau terug om bij de herintreding meteen tegen de top aan te schuren. Een seizoen later eindigde de ploeg als tiende en die kwalificatie was niet voldoende om tot de toen ingevoerde topklasse te worden toegelaten. Daarna eindigde de formatie uit Zwolle nog drie keer in de middenmoot, waarna het weer mis ging. Drie jaar later keerde men als kampioen van de eerste klasse D echter weer terug en sindsdien vecht de ploeg van de Vegtlust zijn duels weer in de hoofdklasse uit.



​Dat gevecht verliep In het eerste seizoen zeer succesvol, want toen eindigde Berkum als nummer twee en nam de hoofdmacht deel aan post-natale strijd om een plek in de derde divisie. Vervolgens eindigde Berkum In het seizoen 2018-2019 net in het linkerrijtje en in maart van dit jaar toen de competitie vanwege corona werd stopgezet, nam de ploeg van trainer Arno Hoekstra de achtste plaats in.



​De achtste plaats zou voor ONS Sneek na de vrijwillige stap terug en na "de verkoop" van de complete voorraad routine een geweldig resultaat zijn. Na het aanschouwen van de verrichtingen in de oefenpotjes tegen Flevo Boys en Go Ahead Kampen hadden we daar eerlijk gezegd een beetje een hard hoofd in, maar na de pot van afgelopen zaterdag - en zeker na de eerste 45 minuten - is dat pessimisme toch een beetje omgeslagen en zijn we voorzichtig positief.



Of dat positivisme zaterdag tegen Berkum bevestigd wordt, is een lastig te beantwoorden vraag. Kijkend naar de cijfertjes van de voorbereiding waarbij Berkum met 3-1 van Go Ahead Kampen won en ONS tegen dezelfde tegenstander niets te vertellen had, zou de balans in het voordeel van de Zwollenaren uit moeten slaan. Maar als we het optreden tegen Be Quick 1887 waarbij Vlap's crèche zeker in de eerste helft de luiers uittrok, als uitgangspunt nemen, dan zijn we daar nog niet zo zeker van en zou de weegschaal best wel eens oranje uit kunnen slaan.

Hardegarijp - Sneek Wit Zwart

Zaterdag 5 september 2020 - 17.00 uur

​Sportpark De Warren - Hardegarijp

Tweevoudig cupwinnaar Sneek Wit Zwart beleefde in de beker met de overwinning op Balk een prima start en zette daarmee een eerste stap in de richting van het "gegrabbel" met de kokertjes. Dat laatste geldt ook voor de tegenstander van zaterdag, want Hardegarijp stapte in het eerste bekerduel eveneens als winnaar van het veld. Daarmee plaatste men zich naast de Snekers op de eerste startrij, waarbij Sneek Wit Zwart bij wijze van spreken de rol van Hamilton vervult en Hardegarijp die van Bottas.



Nadat Hardegarijp in 2013-2014 in de derde klasse de titel voor de neus van Be Quick Dokkum wegkaapte, staan de rood-zwarten op de deelnemerslijst van de tweede klasse en dat dit seizoen al weer voor de zevende keer. In de eerste vijf seizoenen leverde men zeer degelijk werk af met het seizoen 2016-2017 toen men als derde eindigde en aan de herkansing om promotie deelnam, als uitschieter. In het door corona geïnfecteerde seizoen ging het daarentegen minder, want medio maart van dit jaar stond de hoofdmacht onder de bovenste noodgrens en was deelname aan de strijd om lijfsbehoud een reële optie.



De tweede klasse is overigens niet het hoogste niveau waarop de in 1962 opgerichte club acteerde. Aan het eind van de vorige eeuw kwam men namelijk twee keer een jaar in de eerste klasse uit. Na de grote "ruilverkaveling" van het voetballandschap (1996) werd Hardegarijp in de tweede klasse ingedeeld en daarin legde men meteen beslag op de schaal. Vervolgens werd het een kwestie van hello-goodbye, want het eerste optreden duurde slechts een maand of twaalf, waarna men als kampioen van de tweede klasse K meteen weer terug keerde om vervolgens ook meteen weer afscheid te nemen. Vijf seizoenen na dat afscheid degradeerde men naar de derde klasse en dat bleef met uitzondering van het seizoen 2008-2009 toen men in de tweede klasse uitkwam, het werkterrein totdat Hardegarijp zoals hiervoor al werd vermeld, in 2013-2014 in de derde klasse de titel greep.



Met de nieuwe trainer Gerrie Schouwenaar begon de voorbereiding met een gelijkspel tegen vierdeklasser Niekerk nog ietwat teleurstellend, maar vervolgens ging de overwinning op eersteklasser Drachtster Boys viraal, waarna men bij de laatste test met ruime cijfers van ONT won om vervolgens tegen GAVC in de beker met een nipte zege van acquit te gaan. Die resultaten behaalde Hardegarijp met een selectie die nagenoeg volledig uit eigen kweek bestaat. Opmerkelijke namen daarbij zijn die van de 40-jarige Freerk Jan Oosterhuis die als lid van de A-selectie op De Warren al 22 seizoenen de gang naar het trainingsveld maakt, en die van Rudolf Beimers, al dankt hij die bekendheid vooral aan zijn naamgenoot die als de Parel van de Wâlden bij Harkemase Boys furore maakt.



Als hij om zelf opgeleide jongens gaat, dan steekt de selectie van Sneek Wit Zwart daar met een stuk of vier spelers schril bij af. Alleen de gebroeders Bruining, reserve-doelman Joram Devilee en Leon de Vries komen uit de eigen vijver. Voor de rest bestaat het gezelschap van trainer Hans de Jong uit "vreemdelingen", al is dat bij veel clubs op de grens van de eerste en de hoofdklasse het geval, zo ook bij stadgenoot ONS Sneek waar slechts een paar eigen jongens tot de selectie behoren en ook nog eens buiten de boot dreigen te vallen.



De Jong's "vreemdelingenlegioen" presteerde in de voorbereiding wisselend. Een prima overwinning op Leeuwarder Zwaluwen werd gevolgd door een nederlaag tegen het op hetzelfde niveau acterende Zeerobben, waarna men vorige week achtereenvolgens van tweedeklasser Be Quick Dokkum en van eersteklasser Balk won, al was die laatste overwinning er wel één uit de categorie "moeizaam". Niettemin gaat de "polesitter" bij de race van zaterdag als favoriet van start en als men die rol tegen Hardegarijp weet waar te maken, dan is de voormalig bekerwinnaar zo goed als zeker bij het "gegrabbel" van de partij.

LSC 1890 - FVC

Zondag 6 september 2020 - 14.00 uur

​Sportpark Leeuwarderweg - Sneek

Nadat men vorige week dinsdag in de try-out met 4-2 van Zeerobben verloor, ging de ploeg van trainer Marcel Valk in Harlingen bij de officiële premiere tegen dezelfde tegenstander met 5-1 onderuit, al gaf die uitslag niet echt de verhouding weer. Of er voor LSC 1890 meer in had gezeten is wellicht overdreven, maar qua voetbal was het verschil tussen de eerste en tweedeklasser niet al te groot en veel minder dan "das Endergebnis" wellicht doet vermoeden.



​Het verschil in de eerste bekerwedstrijd van FVC dat komende zondag het sportpark aan de Leeuwarderweg aandoet, was cijfermatig in ieder geval minder, want de ploeg van trainer Harold Wekema hield Kollum maar net van het lijf (5-4). De resultaten in de voorbereiding spraken daarentegen meer tot de verbeelding, want zowel tegen resp. Leeuwarder Zwaluwen als tegen GAVC waren de hoofdstedelingen de bovenliggende partij.



Die partij blaast dit seizoen zijn partijtje in de eerste klasse zondag mee, maar net als bij Sneek Wit Zwart is de discussie omtrent de speeldag in volle gang. Inmiddels heeft de club voor het eerst een seniorenteam voor de zaterdag ingeschreven, maar vanuit prestatief oogpunt blijft de zondag voorlopig nog de belangrijkste werkdag en is de eerste klasse zoals hiervoor al werd aangestipt, nog de werkvloer en dat al "since" 2015-2016. Een paar maanden voor de start van die jaargang kwam namelijk een einde aan het hoofdklasserschap dat welgeteld twee seizoenen had geduurd. Ook in het seizoen 2010-2011 was men een jaar lang op dat niveau actief en ook toen kwam men duidelijk tekort, zulks in tegenstelling tot de jaren negentig van de vorige eeuw, want toen was FVC met mannen als Bert Hollander en Gerard van Loon een factor van belang.



Die namen staan nu, ruim twintig jaar later, nog steeds op "de loonlijst" van de Friesche Voetbal Club, want de 27-jarige Robin Hollander begint inmiddels aan zijn tiende seizoen als selectiespeler, terwijl de vier jaar jongere Rick van Loon na een uitstapje van een jaar bij de Sweltsjes weer op het oude nest is teruggekeerd en voor de vijfde maal op de lijst van de A-selectie staat. Verder keerden ook Gido Boontjes en Léon Faber die vorig seizoen een aantal keren bij Sneek Wit Zwart te bewonderen was, terug naar Wiarda.



​Bij LSC 1890 verwelkomde men ook een comeback-kid en wel Han Miedema, die na vier seizoenen Tinga weer langs de monumentale kassahokjes aan de Leeuwarderweg wandelt. Met hem en met de andere aanwinsten (Tarik Bourakba en Sander Koning) liet men in het oefenduel met Sneek Wit Zwart ZM en in de bekerwedstrijd tegen Zeerobben qua voetbal in ieder geval zien over voldoende kwaliteit te beschikken om de stap naar het niveau van FVC te zetten.



In dat kader kan de bekerwedstrijd van zondag dan ook als een proeve van bekwaamheid worden aangemerkt, te meer omdat FVC de laatste vijf seizoenen in de middenmoot eindigde en op het niveau van de eerste klasse een representant van "het gemiddelde" mag worden genoemd. Weten de Snekers bij dat gemiddelde aan te klampen, dan kan dat na de bekerwedstrijd tegen Zeerobben opnieuw een indicator zijn, dat LSC 1890 in ieder geval qua voetbal de eerste klasse aankan.

Waterpoort Boys - Sneek Wit Zwart ZM

Zaterdag 5 september 2020 - 14.30 uur

Sportcentrum Schuttersveld - Sneek

Zonder andere clubs tekort te willen doen, is de clash tussen Waterpoort Boys en Sneek Wit Zwart ZM natuurlijk het snoepje van de week en niet alleen omdat het een stadsderby betreft. Vooral het feit dat bij beide ploegen spelers opdraven die of in de jeugd met elkaar hebben gespeeld of eerder voor de ander uitkwamen, maakt het duel tot een prestigieuze aangelegenheid.



​Zo staat bij Sneek Wit Zwart Andy de Vries waarschijnlijk aan de aftrap, iets wat helaas niet opgaat voor de broer van WPB-doelman Stefan Rijpkema i.c. Marco, die net als De Vries eerder de clubkleuren van Waterpoort Boys droeg en die als gevolg van een vorig seizoen opgelopen rode prent een schorsing uitzit. Aan de andere kant van de middenlijn staan naast de al genoemde Stefan Rijpkema met o.a. Stefan Kroon, Dennis Meijer, Robert Minks, Casey Spoelstra en Tim van der Werf een aantal spelers met een Sneek Wit Zwart-verleden.



Over verleden gesproken. In de "grijze oudheid" reikte ZET EM al eens tot de tweede klasse. In dit decennium worstelde men aanvankelijk in de kelderklasse, totdat drie jaar geleden de grote overtocht van de zondag naar de zaterdag begon. Sindsdien is Sneek Wit Zwart ZM aan een opmars bezig en die had vorig seizoen best eens de derde promotie op rij op kunnen leveren. Waterpoort Boys wandelde in diezelfde periode daarentegen de andere kant uit, want nadat men aan het eind van 2013-2014 afscheid van de tweede klasse moest nemen, volgde vier jaar later na een dramatische strafschoppenserie degradatie naar de vierde.



In die klasse kwamen beide ploegen elkaar in het seizoen 2018-2019 tegen. De eerste confrontatie leverde toen niet al te veel vuurwerk op en eindigde zoals die begonnen was, al zat er wel een heftig geurtje aan de beslissing om vlak voor tijd een goal van Sneek Wit Zwart ZM af te keuren. In de tweede ontmoeting was de ploeg van trainer Niels Boot daarentegen heer en meester en won ZET EM dankzij treffers van Freerk de Jong, Patrick Veenstra (2x) en Rinke Hiemstra afgetekend van het toen zeer matig voetballende Wéé Péé Béé.



In de aanloop naar deze clash werd het voetbal van de geelhemden steeds beter, al liepen de resultaten wel uiteen. Zo kwam men In de eerste oefenwedstrijd in en tegen Arum niet verder dan nul-nul, waarna men tegen Rottevalle de kansen onbenut liet en met een kleine nederlaag van het veld stapte. Vorige week wist men tegen SSS '68 waar maandag vanwege mogelijke coronabesmettingen de boel op slot ging, en tegen het altijd stugge HJSC de kansen wel te benutten, al kreeg de overwinning in de laatste wedstrijd pas in de slotminuten een ruime marge.

​

Sneek Wit Zwart ZM won in het eerste oefenduel met 3-1 van AVC dat vorig seizoen van een vergelijkbaar niveau als Waterpoort Boys was, waarna men tegen twee tweedeklassers (LSC 1890 en Drachten) twee keer een nipte nederlaag moest incasseren en in de beker klasgenoot Heeg na een spel van kat en muis met een ruime 4-0 nederlaag naar huis stuurde.



Met die wedstrijd op het netvlies en met de ontwikkeling die Sneek Wit Zwart ZM onder trainer Niels Boot doormaakt(e) en waarbij men tot de top van de derde klasse en tot de titelkandidaten behoort, zal het niemand verbazen dat wij de bewoners van Tinga voor het duel van zaterdag als torenhoog favoriet aanwijzen. Maar de beker en we hebben dat al vaker opgedist, is een competitie met eigen wetten, waarbij lager geklasseerde clubs - en dat is ontegenzeggelijk de charme - niet zelden hoger spelende ploegen beentje lichten en zeker als er zoals zaterdag, de nodige onderlinge rivaliteit bij komt kijken.

Oldeboorn - Black Boys

Zondag 6 september 2020 - 14.00 uur

Sportcomplex Aldeboarn - Oldeboorn

Het is niet de meest aangename periode om aanhanger van Black Boys te zijn. Na een seizoen waarin het op de zwarte zijde van het Schuttersveld nagenoeg windstil was, heeft het er alle schijn van dat de hoofdmacht van de Zwartjes een stormachtige periode tegemoet gaat en dat het een hele klus zal worden om de rode stormvlag uit de mast te houden.



Die tijd kondigde zich al in de voorbereidingsduels aan, al viel het verlies tegen Blue Boys nog binnen de perken. In de andere twee wedstrijden werd de formatie van trainer Richard Venema met name na rust overlopen en na de ruime nederlaag tegen SC Makkinga werd de vierde test afgeblazen, omdat men enerzijds met een aantal blessures te kampen had en anderzijds niet opnieuw als kanonnenvoer wou dienen. Die zelfgekozen rust had echter weinig effect, want afgelopen zondag was het in de beker tegen vijfdeklasser Blauwhuis opnieuw niet om over naar huis te schrijven..



Ook Oldeboorn dat komende zondag de tweede bekeropponent van Black Boys is, verzond die dag geen briefkaart. Na het tripje op het "skuitsje" van Doeksen gingen de zwartjes van de Súdkant op "Terskelling" namelijk met 3-1 onderuit, nadat men eerder in een oefenduel tegen TFS uit Drachtstercompagnie maar nipt aan de goede kant van de score bleef.



Wisselenden resultaten dus. Net als de prestaties in de competitie, want de gondel voer de laatste jaren met enige regelmaat tussen de vierde en vijfde klasse heen en weer. Tien jaar geleden begon men het decennium in de vierde klasse, waarna men aan het eind van het seizoen 2012-2013 betrekkelijk roemloos degradeerde om twee jaar later als overtuigend kampioen weer terug te keren. Vervolgens verbleef de gondel drie jaar in dok vier en sinds 2018-2019 probeert men weer bij de kade op te klauteren. Bij de eerste poging eindigde men in een veld van dertien als achtste en vorig seizoen toen de voetbalcomplexen no go-areas bleven en Jan Dirk van der Zee en de zijnen het "Finito" uitspraken, stond Oldeboorn net een plekje hoger.



In het seizoen waarin men degradeerde (2017-2018), kwamen Oldeboorn en Black Boys elkaar overigens ook tegen. Aan de boorden van de Boorne behaalde Black Boys toen een benauwde zege om later dat seizoen aan de oevers van de Franekervaart betrekkelijk eenvoudig als winnaar van het veld te stappen. Dat laatste zou men zondag maar wat graag weer willen doen, al was het alleen maar om de rust in de zwarte "tipi" weer enigszins terug te laten keren.

