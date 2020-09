De bal rolt weer ....voorbeschouwing 3 en 4 oktober 2020

ONS Sneek - H.Z.V.V.

Zaterdag 3 oktober 2020 - 15.00 uur

Zuidersportpark - Sneek

Omdat de arbiter na een minuut of vijfentwintig een blessure opliep, werd de wedstrijd tegen SDC Putten onderbroken en omdat er geen vervanger gevonden werd, ook niet meer hervat. Daarmee werd het om logistieke redenen - je moet er nog een keer heen - een vervelende middag. Hoewel de thuisclub op het moment van de kwetsuur door een vrije trap van Rick Degenaar met 1-0 leidde, zullen nooit weten of het vanuit sportief oogpunt ook een vervelende middag zou zijn geworden.



Dat neemt niet weg dat ONS Sneek nog altijd op nul punten staat en dat zijn er negen minder dan HZVv dat komende zaterdag het Zuidersportpark met een bezoek vereert. De ploeg uit Hoogeveen die vorig seizoen al tegen de top aan schuurde, ging op de eerste speeldag bij Eemdijk onderuit, maar won vervolgens drie keer op rij (Urk, Noorscheschut en Buitenpost) en ook nog eens behoorlijk overtuigend.



Bij die overwinningen was een niet onbelangrijke rol weggelegd voor Yoran Popovic die vier seizoenen terug van ACV overkwam en in die duels zeven keer wist te scoren. Daarnaast zijn Romano Djabadoe en Sander Dzemidzic die eveneens een verleden bij de Asser club hebben, bekende namen in de selectie van trainer Rick Mulder die met Kelly Fernando João bovendien veel snelheid binnen de lijnen brengt.



HZVV werd in 1940 in de KNVB-familie opgenomen, maar een aantal jaren terug bleek na onderzoek dat de club met Olympia en OLVO (Olympia Voetbal) een paar voorlopers had en werd de oprichtingsdatum van de bewoners van het fraaie Bentinckspark gewijzigd in 8 augustus 1929.



Tot aan het midden van de jaren tachtig kwam de hoofdmacht in de vierde, derde en tweede klasse uit, waarna men in het seizoen 1986-1987 voor het eerst zijn gezicht op het hoogste niveau liet zien. Het verblijf in de eerste klasse duurde drie seizoenen, waarna men twee keer achter elkaar degradeerde om meteen weer een stukje van het verloren gegane terrein te heroveren. Bij de herschikking van de piramide in 1996 werd HZVV in de hoofdklasse ingedeeld. Sindsdien kwam de hoofdmacht afwisselend op dat niveau en in de eerste klasse uit, waarbij het verblijf in de hoofdklasse veelal een kort leven beschoren was. Nad het kampioenschap in 2018-2019 lijkt het verblijf nu meer structureel van aard, want in het onvoltooide seizoen bivakkeerde men zoals hiervoor al werd vermeld, in de schaduw van de top en dit seizoen neemt men na vier speelronden achter Flevo Boys en Berkum de derde plaats in.



Het heeft er dan ookalle schijn van dat ONS zaterdag opnieuw een pittig karwei te wachten staat. Hoewel de wedstrijd tegen SDC Putten tekort duurde om daar een waardeoordeel op los te laten, was het voetbal een week eerder tegen Swift alleszins behoorlijk en goed genoeg om een ploeg uit het linkerrijtje - op een paar tellen na - bij te benen.. Dat geeft in ieder geval vertrouwen dat er meer inzit dan een figurantenrol en dat er tegen het favoriete HZVV toch iets mogelijk is. En zeker als het geluk de Snekers een keer toelacht. In dat geval is het niet ondenkbaar dat trainer Jan Vlap en de zijnen zaterdag even na kwart voor vijf van de hatelijke nul zijn verlost.

Sneek Wit Zwart - Heerenveen

Zondag 4 oktober 2020 - 14.00 uur

​Sportpark Tinga - Sneek

Een doelpuntloze wedstrijd is bij Sneek Wit Zwart even zeldzaam als een krokodil in de Geeuw. Toch doken de tranen van dat beest in de Sneker ooghoeken op, omdat men in ondertal in zo'n beetje de allerlaatste seconden een strafschop miste. Daardoor bleef men op 0-0 steken. Niettemin mocht de formatie van trainer Hans de Jong zich winnaar noemen, omdat men bijna een uur lang met een man minder speelde, al leverde die titel niet meer dan een punt voor de titel op.



Een punt was vorig seizoen ook de oogst in de Friese derby. Vlak voor "rood rood rokje" eindigde het duel in Heerenveen in 1-1, al barstte na de wedstrijd in de Sneker kleedkamer wel een feestje los omdat de treffer van Gerben Visser evenals een jaar eerder goed bleek voor de eerste periodetitel. Ten tijde van die wedstrijd bevond Heerenveen zich overigens binnen schootsafstand van Sneek Wit Zwart en had de ploeg bij winst de Snekers op de ranglijst ingehaald. Nadien moest men echter meer en meer terrein prijsgeven en op 8 maart van dit jaar was de achterstand aangegroeid tot tien punten, al had men toen nog wel een wedstrijd tegoed.



Evenals afgelopen zondag mocht Ruben Ybema in de eerste editie van de derby in het seizoen 2018-2019 een rode kaart in ontvangst nemen, maar dat belette de Snekers toen niet om Heerenveen met 3-1 te verslaan. De Sneker productie kwam toen op naam van Matts Bruining, Gerben Visser en de nu voor LSC 1890 ballende Jorn Wester. Laatstgenoemde viel in de return in en was toen getuige van een tumultueus 2-2 gelijkspel waarbij Gerben Visser beide treffers voor zijn rekening nam en waarbij de lucht vanwege een "Platzverweis" voor zowel Han Miedema als reserve-doelman Rasheed Shakur Postma avondrood kleurde.



Heerenveen dat dit seizoen door Niklas Tarvajärvi wordt getraind en dat zich ondanks ruime overwinningen op Nijland en SC Emmeloord niet voor de KO-fase van het bekertoernooi plaatste, begon "La Liga" met een 1-0 overwinning op Germanicus, waarna het duel in speelronde twee tegen SC Stadspark om de inmiddels bekende reden werd geannuleerd. De zege in Coevorden was er overigens één uit de categorie "benauwd", want de langs administratieve weg gepromoveerde Drenten vergaten bij een aantal goede kansen om in de roos te mikken.



​Dat laatste deden de Snekers in de openingsronde tegen WVV wel. Maar liefst acht keer was het bulls eye. Die trefzekerheid kreeg zoals hiervoor al werd vermeld, afgelopen zondag geen vervolg omdat men enerzijds lang in ondertal speelde en omdat men anderzijds door een gemiste "pengel" de kans op "de leg" liet liggen.



Bij de meest recente "legs" tussen Heerenveen en Sneek Wit Zwart was sprake van evenwicht en zou voor een beslissing een verlenging nodig zijn geweest. Daarom zou "the battle" op Tinga opnieuw wel eens een spannend verhaal kunnen worden. Daarbij moet trainer Hans de Jong schuiven, omdat naast de al bekende afwezigen i.c. Harvey de Boer en Leon de Vries de al genoemde en geschorste Ruben Ybema ontbreekt. Zijn positie wordt waarschijnlijk ingenomen door Klaas Semplonius. Verder zullen naar verwachting dezelfde namen opdraven als tegen GOMOS en die moeten naar onze bescheiden mening toch in staat zijn om deze keer "de leg" met een overwinning af te sluiten.

LAC Frisia 1883 - LSC 1890

Zondag 4 oktober 2020 - 14.00 uur

​Sportpark De Magere Weide - Leeuwarden

Nadat men afgezien van de openingsfase tegen SC Emmeloord domineerde, gaf de tweede competitiewedstrijd tegen Dalen min of meer hetzelfde beeld te zien. Met dien verstande dat LSC 1890 er deze keer niet in slaagde om de achterstand in een klinkende overwinning om te buigen, al kreeg men in het tweede bedrijf wel een paar grote mogelijkheden om alle punten binnen te hengelen. In bepaalde situaties zal men echter meedogenlozer moeten worden en zeker als men komende zondag LAC Frisia 1883 van het lijf wil houden.



Met de Leeuwarders treft trainer Marcel Valk die in GrootSneek nog een slag om de arm hield omdat hij niet alle opponenten kent, in ieder geval een tegenstander die bij hij van haver tot gort bekend is. De huidige trainer van "the Blues" was namelijk in de voorbije twee seizoenen bij LAC Frisia 1883 werkzaam en weet ongetwijfeld wat de pijnpunten van "de lakschoen" zijn.



Die kende LSC 1890 in de laatste wedstrijd van het seizoen 2019-2020 overigens ook, want dankzij treffers van Marco da Silva, Tom Doldersum, Jorn Wester en aanvoerder René Cnossen begonnen de Snekers hun 131ste levensjaar in stijl. Het was trouwens de eerste zege sinds lange tijd, want in de heenwedstrijd en in de beide duels in 2018-2019 ging de "oude dame" tegen de "oude heer" steeds onderuit. In Leeuwarden stond er na negentig minuten en een beetje een keer 2-0 en een keer 2-1 op het bord, terwijl LAC Frisia 1883 tussen die duels door aan de Leeuwarderweg met 5-3 aan het langste eind trok. Die laatste uitslag doet vermoeden dat het destijds een waar spektakelstuk was, maar het tegendeel was waar. Na een evenwichtige eerste helft (2-2) liepen de gasten na rust namelijk uit naar 5-2, waarna Maarten Kingma de pijn in blessuretijd nog iets verzachtte.



Ook voor Tarik Bourakba is het zondag een bijzondere wedstrijd, want hij acteerde in dezelfde periode als Valk op De Magere Weide en scoorde als Frisiaan een aantal keren tegen zijn huidige ploeg. In de laatste editie van 2018-2019 nam hij twee treffers voor zijn rekening en in de eerste van 2019-2020 bracht de op rechts geposteerde linkspoot de 2-0 op het scorebord, waarna Jacco van der Goot in "stoppage time" de eindstand op 2-1 bepaalde.



De eindstand in de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen gaf de Leeuwarders daarentegen minder reden tot vreugde, want opponent EMMS won met het kleinst mogelijke verschil. In speelronde twee viel het dubbeltje echter de kant van LAC Frisia 1883 op en won men dankzij een late treffer van Ilias Bourakba op de valreep met 2-1. Eerder sloot de ploeg van trainer Germain Beck in de beker de duels met Leeuwarder Zwaluwen en SC Stiens winnend af, maar liep men na verlies in "de finale" tegen Be Quick Dokkum kwalificatie voor de KO-fase op een haar na mis.



​LSC 1890 speelde in de kwalificatieronde geen enkele rol van betekenis, omdat men enerzijds de treffers te gemakkelijk tegen kreeg en anderzijds omdat men veel kansen nodig had om te scoren. Wat dat laatste betreft leek men in Emmeloord aan de beterende hand, maar tegen Dalen was het zoals hiervoor al werd aangestipt, toch weer een beetje business as usual. Dat zal anders en beter moeten, wil men zondag aan de goede kant van de score blijven. Met Tom Doldersum, Maarten Kingma en Marco da Silva, wiens trip om de bekende reden werd uitgesteld, kan LSC 1890 echter op volle oorlogssterkte aantreden. Met genoemde spelers en met de "inside information" van Valk moet moet men deze keer LAC Frisia 1883 op De Magere Weide er mager uit kunnen laten zien.

Sneek Wit Zwart ZM - Oeverzwaluwen

Zaterdag 3 oktober 2020 - 15.00 uur

Sportpark Tinga - Sneek

Na het verlies in de topper tegen Heerenveense Boys liet Sneek Wit Zwart ZM afgelopen zaterdag zien, dat die nederlaag hoogstwaarschijnlijk een incident was. Tegen SVM Marknesse showde de formatie van trainer Niels Boot namelijk weer de brille die nodig is om dit seizoen om de prijzen mee te doen. Nu moet de ploeg zaterdag tegen Oeverzwaluwen laten zien dat die brille ook niet eenmalig was..



Oeverzwaluwen beleefde zijn hoogtijdagen tussen 2010 en 2014, toen de hoofdmacht vier seizoenen lang op de podia van de eerste klasse optrad. De club die in 1929 onder de naam Unitas werd opgericht en die dertien jaar later de naam SV Oeverzwaluwen aannam, speelde tot het midden van de jaren zestig in de FVB. Daarna kwam men dertien jaar lang afwisselend in de derde en de vierde klasse uit. Eind jaren zeventig moest men echter weer naar "de onderbond" , waarna men in het seizoen 1984-1985 weer tussen de KNVB'ers terugkeerde. Nadien volgde een periode die met een enkele hapering uiteindelijk in de tweede klasse uitmondde. Na drie seizoenen op dat niveau moest men een stap terug doen, waarna men meteen weer terugkeerde.



Vanaf het seizoen 1997-1998 stond Oeverzwaluwen negen seizoenen als derdeklasser in de boeken, waarna de aanloop naar de hoogtijdagen begon. Nadat men in het voorjaar van 2006 de titel greep, volgde vier jaar later via de ommelandse route promotie naar de eerste klasse. Daarin eindigde men meteen als derde, maar vervolgens ging het langzaam maar zeker minder en degradeerde men mede door een drastische verjonging twee keer op rij met als gevolg dat Oeverzwaluwen sinds 2015-2016 weer op de affiches van de derde klasse staat.



In die klasse deed men vervolgens één keer mee aan de dans om een stoel in de tweede klasse, maar verder was de hoofdmacht middenmoter, al was het label "gedegen" wel steeds van toepassing. Ook vorig seizoen had men dat etiket op de rug en deelde men ten tijde van de competitie-exit de achtste plaats met Willemsoord. In dat seizoen eindigde de confrontatie met Sneek Wit Zwart ZM trouwens in een nipte nederlaag, waarbij Kevin Huitema zijn ploeg vlak voor tijd vanaf elf meter voor puntverlies behoedde. Huitema had die middag samen met broertje Joey de Snekers op een 2-0 voorsprong gezet, maar door twee treffers van Elmer Laagland hield Oeverzwaluwen destijds tot minuut 86 zicht op een punt.



Een punt was ook het resultaat in de enige competitiewedstrijd die de blauwhemden tot nu toe afwerkten. In speelronde één deelde de ploeg van trainer Ton Haarman de punten met SVM Marknesse (1-1), waarna vanwege een besmetting een streep door de uitwedstrijd tegen Heerenveense Boys ging. Een oordeel over de kracht van Oeverzwaluwen is dan ook lastig, al weten we wel dat de bekercampagne met wisselend succes verliep waarbij vooral de nederlaag tegen vijfdeklasser IJVC in het oog sprong.



Hoewel we wanneer de wedstrijd tegen Heerenveense Boys wel doorgang had gevonden, meer houvast hadden gehad, durven we echter de CIX-index wel te volgen en durven we het op basis van bovenstaande resultaten wel aan om Sneek Wit Zwart ZM voor het duel van komende zaterdag in de favorieten rol te drukken. En zeker als de "bootsmannen" met dezelfde brille te werk gaan als in de polder, waar men SVM Marknesse geen moment de indruk gaf dat er ook maar iets te halen viel.

De Wâlde - Waterpoort Boys

Zaterdag 3 oktober 2020 - 14.30 uur

Sportpark De Waldstreffen - Oudega/Elahuizen

Daar waar Waterpoort Boys voorafgaand aan de competitie goed voetbal speelde en zelfs in het bekertreffen met Sneek Wit Zwart ZM bijna een helft lang de bovenliggende partij was, is het in de competitie vooralsnog huilen met de pet op. Zowel tegen Delfstrahuizen als tegen HJSC bleven de geelhemden ver verwijderd van het voetbal uit de voorbereidingsperiode en werd maar weer eens bevestigd dat vorm een ongrijpbaar fenomeen is.



De tegenstander van komende zaterdag was vorig seizoen zeker niet ongrijpbaar, want medio maart droeg De Wâlde de rode lantaarn en lag een vaarwel op de loer. De coronagong klonk aan de boorden van de Fluessen dan ook als muziek in de oren, want daarmee bleef het vlaggenschip een tweede degradatie in vier jaar tijd en een gang naar de kelder bespaard. In dat seizoen was Waterpoort Boys in de enige confrontatie tussen beide clubs een klein maatje te groot en pas nadat Tim van der Werf, Ron Huitema en Robert Minks (2x) de Snekers een comfortabele en veilige voorsprong hadden bezorgd, deed De Wâlde in de slotminuut via Wybren Landman iets terug.



Ook in de huidige competitie zijn de resultaten nog niet om een ansichtkaartje te schrijven, want net als Waterpoort Boys verloor men in speelronde één met 6-0 en in speelronde twee met 1-0 met dien verstande dat de tegenstanders resp. Tollebeek en SSA Creil-Bant heten. Ook in de beker kon de formatie van trainer Herre Gaastra geen potten breken, want nadat men vijfdeklasser Blokzijl met 8-3 klop gaf, kreeg men in de twee volgende duels zes treffers om de oren, al was de tegenstand toen met de derdeklassers CVVO en Oudehaske uiteraard wel van een ander kaliber.



De Wâlde werd in 1967 opgericht en verscheen in het seizoen 1983-1984 voor het eerst tussen de grote jongens oftewel in de KNVB. Twaalf jaar later moest men echter weer een stap terug doen, waarna men bij het omhoog gooien van de kaarten (lees: de wijziging van de competitie-indeling) meteen weer op de tafel van de vierde klasse terecht kwam. In die klasse eindigde men in het eerste seizoen als derde, maar daarna ging het gestaag minder en vijf maanden na het millennium degradeerde men naar de vijfde klasse. Vervolgens deed men er negen jaar over om weer terug te keren en die comeback vormde de inleiding voor wat men "de gouden eeuw" van De Wâlde zou kunnen noemen. Na twee keer een tweede plek greep men in het seizoen 2012-2013 namelijk de titel om in één ruk door te stomen naar de tweede klasse. Dat niveau wist men - en dat is voor een kleine club als De Wâlde echt een topprestatie - drie jaar vol te houden, waarna men twee jaar later opnieuw terrein moest prijsgeven en in de vierde klasse terecht kwam.



​Waterpoort Boys kwam een jaar eerder in de vierde klasse terecht en heeft sindsdien snode plannen om het verloren gegane terrein weer te heroveren. Die plannen leden tot nu toe schipbreuk en door de nederlagen in de eerste twee speelronden staan die voorlopig opnieuw op een laag pitje, te meer omdat de creativiteit en de beleving bij de gele hesjes ver te zoeken was.



Of dat consequenties heeft voor de basis is bij het schrijven van deze voorbeschouwing niet bekend, maar het zou ons eerlijk gezegd niet verbazen, indien trainer Sido Postma zaterdag het roer omgooit. Zijn spelers zullen het in ieder geval over een andere boeg moeten gooien en zullen met veel meer duidelijk anders te werk moeten gaan. Anders wordt het ook tegen De Wâlde lastig om punten binnen te hengelen en die zijn absoluut noodzakelijk, wil men niet al na drie speelronden tegen een (te) grote achterstand aankijken.

Black Boys - Warga

Zondag 4 oktober 2020 - 14.00 uur

Sportcentrum Schuttersveld - Sneek

De vergelijking met vorig seizoen dringt zich op. Ook toen kreeg Black Boys in de eerste speelronden een aantal titelkandidaten voor de kiezen en was de oogst evenals nu nul komma nul. Toen brak na de wedstrijd tegen SC Boornbergum '80 echter de zon door en ging het langzaam bergopwaarts en als die ontwikkeling zich ook in dit seizoen aandient, dan zal Warga komende zondag met een banger hart naar Snits afreizen.



​Warga kwam in verband met een positief geteste speler van het eerste elftal in speelronde één niet in actie en won afgelopen zondag dankzij twee treffers van Anton Hobert met 2-1 van De Wâlden. In de beker was de ploeg van trainer André Onclin daarentegen minder succesvol, want na een nederlaag tegen klasgenoot MKV '29 kwam men tegen de vijfdeklassers Aengwirden en Wispolia niet verder dan een gelijkspel.



​Een remise was ook het eindresultaat bij de laatste onderlinge confrontatie tussen Black Boys en Warga. Medio november van het vorig jaar namen de gasten via Peter Talsma en de al genoemde Hobert een 0-2 voorsprong, waarna Dennis Niemarkt met twee treffers voor de Zwartjes een punt redde. Een half jaar eerder won Black Boys met 3-1, al werd die overwinning pas in de slotfase dankzij twee treffers van trainer en invaller Lars Niemarkt veilig gesteld. De openingstreffer kwam toen overigens op naam van Lars van Dijk die in de heenwedstrijd Black Boys op een 0-2 voorsprong had gezet. Die voorsprong bleek destijds echter niet groot genoeg, want nadat Warga binnen een minuut de aansluiting vond, trok men die wedstrijd na rust naar zich toe.



Dat gebeurde nadat Warga in het seizoen 2017-2018 na twee jaar met slechts één punt op de teller roemloos afscheid van de derde klasse had moeten nemen. Die klasse werd de laatste decennia afgewisseld met de vierde en in laatstgenoemde afdeling speelde men met enige regelmaat een vooraanstaande rol. Na de hiervoor genoemde "Abstieg" bleef het keurkorps echter net buiten de prijzen steken en vorig seizoen was men niet meer dan een middenmoter, die ten tijde van het stopzetten van de competitie evenveel punten als Black Boys had vergaard.



Het verschil tussen beide ploegen is nu drie punten, maar als de geschiedenis zich herhaalt en ook nu na de wedstrijd tegen SC Boornbergum '80 de ommekeer intreedt, dan zou het evenals in de voorgaande onderlinge wedstrijden wel eens een duel op ooghoogte kunnen worden en zou Black Boys wel eens het gaatje kunnen dichten, al moet daarbij wel vermeld worden dat het Black Boys vorig seizoen met o.a. de steun van Kewin de Jong en speler-trainer Lars Niemarkt meer kwaliteit in huis c.q. achter de hand had dan nu.



Als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen moet men het tegen Warga zonder de steun van de "black die hards" doen. Hoe het met de steun van de leden komt, nu het kabinet een verbod op bijeenkomsten heeft uitgevaardigd en dat mogelijk gevolgen heeft voor de algemene ledenvergadering van 9 oktober a.s. is (nog) niet bekend. Bij die vergadering is de algehele toekomst van de club onderwerp van gesprek. Die toekomst kan vanuit sportief oogpunt in ieder geval voor even rooskleuriger kleuren, indien de wedstrijd na Boornbergum inderdaad een ommekeer teweeg brengt en Black Boys tegen Warga met een goed resultaat van het veld stapt.

