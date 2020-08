De bal rolt weer ....voorbeschouwing 29 en 30 augustus 2020

Sneek Wit Zwart - Balk

Zaterdag 29 augustus 2020 - 17.00 uur

​Sportpark Tinga - Sneek

Sneek Wit Zwart begint komende zaterdag om 17.00 uur aan het bekeravontuur en stuit in de poulefase op in alfabetische volgorde eersteklasser Balk en de tweedeklassers GAVC en Hardegarijp. Van deze drie opponenten is eerstgenoemde de eerste tegenstander.



Balk behoort al sinds het seizoen 2012-2013 tot de inventaris van de eerste klasse en zou die deelname vorig seizoen wanneer dat was uitgespeeld, zonder al te veel problemen hebben verlengd. Ten tijde van het besluit om de competitie stop te zetten bivakkeerde men namelijk op de grens van het linker- en rechterrijtje en was de voorsprong op de gevarenzone redelijk comfortabel.

​

In het eerste seizoen in de eerste klasse eindigde Balk als negende en een jaar later had men de barrage nodig om het verblijf te continueren. Vervolgens beleefde men op sportpark De Wilgen hoogtijdagen met een derde en tweede plaats die beide gepaard gingen met een periodetitel, waarna de wit-blauwen in de voorbije drie seizoenen het lidmaatschap wisten te verlengen, al gebeurde dat in het seizoen 2017-2018 pas op de laatste speeldag door middel van een doelpuntloze remise tegen directe concurrent d'Olde Veste '54



Sneek Wit Zwart had de voorbije seizoenen geen enkele moeite om in de eerste klasse te blijven. Sterker nog, de wit-zwarte brigade klopte nadrukkelijk op de deur van de hoofdklasse, maar redde het uiteindelijk door een nederlaag in de eerste ronde van de nacompetitie en door corona niet. Zoals we in de voorbeschouwing op dit seizoen als schreven, is gelet op de wijzigingen in de selectie de vraag opportuun, of Sneek Wit Zwart die seizoen bij die prestaties kan aanhaken. Tot nu toe laten de oefenwedstrijden een wisselend beeld zien. Een degelijke overwinning op Leeuwarder Zwaluwen werd gevolgd door een ondermaatse prestatie bij Zeerobben, terwijl de ploeg gisteren met maar liefst 7-0 van tweedeklasser Be Quick Dokkum won.



De oefenresultaten van Balk zijn helemaal nog niet om over naar huis te schrijven. De ploeg van de nieuwe trainer Jan Bruin ging tegen derdeklasser Heerenveense Boys met maar liefst 5-1 onderuit en verloor vervolgens met 0-2 van Flevo Boys, al moet die nederlaag gelet op de eerdere resultaten van de polderbewoners misschien wel in de categorie "logisch" worden gerangschikt.



Wie voor de wedstrijd van zaterdag voor die categorie in aanmerking komt, is koffiedik kijken. Hoewel Sneek Wit Zwart gisteren cijfermatig een eclatante zege behaalde, had de ploeg van trainer Hans de Jong het met name in de eerste helft soms lastig. Niettemin zouden we als we moeten kiezen, onze florijnen op onze stadgenoten zetten. Aan de andere kant was Balk in eerdere bekerwedstrijden niet "a piece of cake" en dus moet men niet vreemd opkijken, wanneer er zaterdag een ander resultaat uit de bus komt. Een ander resultaat hoeft overigens niet fataal te zijn, want beide ploegen moeten in een poule waarin de eerste twee doorgaan, bij machte zijn om hun weg naar de kokertjes te vinden.

Zeerobben - LSC 1890

Zaterdag 29 augustus 2020 - 14.00 uur

​Oosterpark - Harlingen

Als het om de beker gaat, staat LSC 1890 niet echt te boek als een "cupfighter". Meestentijds vormde de eerste halte meteen het eindstation, al moest de "oude dame" wel steeds tegen één of meerdere eersteklassers opboksen. Nu men flink heeft "geïnvesteerd" komt daar wellicht verandering in, maar dan moet men in de poule met FVC, Kollum en Zeerobben zien af te rekenen en dat zijn opnieuw niet de minsten.



Van dat trio is laatstgenoemde komende zaterdag de eerste tegenstander. Evenals Balk maakt Zeerobben ook al een aantal seizoenen deel uit van het gilde der eersteklassers. Sinds het seizoen 2016-2017 toen de groenhemden in de titelstrijd o.a. Be Quick Dokkum en Hardegarijp aftroefden, acteert men op dat niveau. "Het debuut" leverde een keurige achtste plaats op, al bedroeg het verschil met de linke posities na een bloedstollende competitie slechts twee punten. Een jaar later was het onderscheid met negen punten geruststellender, maar vorig seizoen leken de Harlingers op de stoelendans om lijfsbehoud af te stevenen en was de coronagong misschien wel de redding.



Het was het vierde en laatste seizoen van trainer Arjen Postma die Zeerobben in zijn eerste seizoen meteen naar de titel leidde. Hij werd opgevolgd door voormalig Sneek Wit Zwart-trainer Berry Zandink en die zag in de eerste oefenwedstrijd, dat zijn ploeg tegen ONS Sneek nog lucht te kort kwam, vervolgens van het ondermaats spelende Sneek Wit Zwart won en gisteren in wat je de try-out van het bekerduel zou kunnen noemen met 4-2 van LSC 1890 won.



De ploeg uit de Friese havenstad kent met Patrick Amels, Jan Dommerholt, Curty Gonzales, Tim Oosterbaan, David van der Pol, Jordy Torenbeek en Gustavo van der Veen aardig wat spelers met een "Sneker achtergrond", want zij droegen in het verleden of het tricot van ONS Sneek, of dat van Sneek Wit Zwart. Bij de Snekers loopt daarentegen een speler rond met een "Harlinger achtergrond". In het jaar dat Zeerobben de titel greep, behoorde René Cnossen namelijk tot de selectie van de "ouwe seunen", Na dat seizoen waarin hij het vooral met invalbeurten of als rechtsback moest doen, streek de inmiddels 27-jarige Cnossen aan de Leeuwarderweg neer en ontwikkelde hij zich bij "the Blues" tot een vaste waarde.



Wat op het sportpark aan de Leeuwarderweg ook vaste waarde is, is het streven om door te groeien naar een stabiele eersteklasser. De selectie kreeg bij LSC 1890 met Tarik Bourakba, Sander Koning en Han Miedema een fikse injectie en dus riepen de "blue bobo's" in koor dat het nu echt moet gaan gebeuren. Wanneer het optreden tegen Sneek Wit Zwart ZM als uitgangspunt wordt genomen, dan zou LSC 1890 dit seizoen inderdaad wel eens de uitzondering kunnen worden op de regel, dat de ambitie van clubbestuurders veelal groter is dan de kwaliteit van de selectie.



Voordat men aan de invulling van die ambitie begint, wacht dus de bekercampagne met als eerste confrontatie die tegen de tegenstander van gisteravond. Wanneer we die pot als vertrekpunt nemen, dan behoort de rol van favoriet zonder meer toe aan de ploeg uit het Friese Rotterdam, of het moet zo zijn dat Cnossen c.s. zich gisteren niet in de kaart hebben laten kijken en zaterdag een heel ander gezicht laten zien.

Sneek Wit Zwart ZM - Heeg

Zaterdag 29 augustus 2020 - 15.00 uur

Sportpark Tinga - Sneek

Sneek Wit Zwart ZM was na de 3-1 winst in Sexbierum niet opgewassen tegen de soepel draaiende machine van de Leeuwarderweg, waarbij de krappe nederlaag voor "the same money" om er maar eens een Van Gaal-quote tegenaan te gooien, ook hoger had kunnen uitvallen dan 3-4. Gisteravond sloot de ploeg van trainer Niels Boot de voorbereiding op "het eggie" af met een oefenwedstrijd tegen tweedeklasser Drachten en daarin verloor ZET EM opnieuw nipt.



De optredens tegen LSC 1890 dat dit seizoen in twee K naar verwachting hoge ogen gaat gooien, en tegen Drachten nemen uiteraard niet weg dat Sneek Wit Zwart zM de komende competitie één van de favorieten is, iets wat zeker ook opgaat voor de poulefase van de beker waarin achtereenvolgens Heeg, Waterpoort Boys en HJSC opponenten zijn.



Heeg promoveerde in het seizoen 2015-2016 via de nacompetitie naar de derde klasse, maar kwam een niveau hoger duidelijk tekort. Een jaar later keerden de rood-witten via de al eerder bewandelde route en ten koste van Waterpoort Boys en Makkum terug, waarna men bij de herintreding de zaakjes beter voor elkaar had en als nummer vijf de competitie afsloot. In het onvoltooide seizoen wist men echter niet bij die prestatie aan te haken en toen de stekker er door corona uit ging, bivakkeerde de ploeg met veertien uit zeventien op een plek die onder stroom staat.



Vier keer stapte Heeg toen als winnaar van het veld en twee keer hield men een punt over. De overige elf duels gingen verloren, waaronder die met Sneek Wit Zwart ZM. Eind september vorig jaar waren de Snekers op Tinga een klein maatje te groot, al kwam het verschil eerst na rust tot stand. Na een 1-1 ruststand (treffers van Jesse Lee Staalsmid en Ruerd Bouma), liep ZET EM toen via Kevin Huitema, Dani Mohamed, opnieuw Staalsmid en de inmiddels naar IJVC vertrokken Patrick Veenstra (2x) uit naar 6-1, waarna de ploeg van toenmalig trainer Arjen Hoekstra via Fokke Walinga nog iets terugdeed.



Hoekstra vertrok deze zomer naar TOP '63 en Heeg stelde Nijland-trainer Lykle Bleekveld als opvolger aan. Die zag dat zijn ploeg in de eerste oefenwedstrijd tegen SV NOK ondanks treffers van Johannes Hoekstra en Jelmer Kiestra nog ietwat bleekjes wegtrok, maar afgelopen zaterdag kregen de Hegummers via een 2-0 overwinning op Rijperkerk (goals van de al genoemde Kiestra en van Bert de Boer) al weer wat meer kleur op de wangen.



Of dat kleurtje toereikend is om Sneek Wit Zwart ZM te doen verbleken, ligt niet echt in de lijn der verwachting. Hoewel de Snekers exact een jaar geleden tegen het al genoemde Rijperkerk met 4-0 de boot ingingen en Heeg op dezelfde bodem dus niet vast kwamen te zitten, was ZET EM zoals hiervoor al werd vermeld, in de competitie veel te sterk. Heeg zal naar onze inschatting dan ook een hele goede dag moeten hebben om Boot's boot af te loeven.

HJSC - Waterpoort Boys

Zaterdag 29 augustus 2020 - 14.30 uur

Sportcentrum "Oan It Far" - Hommerts

In de eerste oefenwedstrijd tegen vijfdeklasser Arum was het spel van Waterpoort Boys nog "zo zo". Afgelopen afgelopen zaterdag tegen derdeklasser Rottevalle was het voetbal van de ploeg van trainer Sido Postma echter van een behoorlijk niveau en ontbraken alleen de goals in de pap, waarna men gisteravond tegen SSS '68 wel veelvuldig het net wist te vinden. Daarmee reist het gezelschap van de Wéé Péé Béé zaterdag toch met iets meer vertrouwen af naar Hommerts, waar men in de eerste bekerwedstrijd de degens kruist met Ha Jéé Es Céé.



HJSC keerde vorig seizoen na lange afwezigheid terug in de vierde klasse. Tot het stopzetten van de competitie wist men drie keer te winnen en behaalde men vijf keer een remise met als gevolg dat men medio maart met veertien punten op een elfde plaats en dus safe stond. Dat aantal punten had er overigens ééntje meer kunnen zijn, want in de wedstrijd tegen Waterpoort Boys die dankzij treffers van Tim van der Werf en Dylano van Dijk in een 2-0 zege voor de Snekers eindigde, werd tot twee keer toe een treffer van de groenhemden afgekeurd en beide keren was die beslissing op z'n zachtst gezegd twijfelachtig.



Dat gebeurde overigens onder het bewind van trainer Broer Wiebe de Ringh die een paar weken later de handdoek in de ring gooide en de sleutels van het groene ballenhok teruggaf. Dat laatste was destijds toch wel een opmerkelijke move en voor velen een complete verrassing, te meer omdat de oefenmeester een half jaartje eerder een kampioenschap aan de palmares van de voetbalclub uit Hommerts-Jutrijp had toegevoegd.



​In aanloop naar die toevoeging oefenden HJSC en Waterpoort Boys trouwens tegen elkaar en in dat duel was de al genoemde Van der Werf ook trefzeker. Hij maakte toen een achterstand (goal: Wietze Wempe) ongedaan, waarna de formatie uit de Waterpoortstad door doelpunten van Marcel Hempenius en Narek Harutyunyan de overwinning naar zich toetrok.



In de laatste twee oefenwedstrijden trok HJSC waar inmiddels Klaas Wittermans de technische bewindvoerder is, ook de zege naar zich toe. Afgelopen zaterdag won de ploeg dankzij "hits" van Mark van der Veer, Henk Sijbranda en Mark Tesselaar met 3-0 van "Wâldsein" en een paar dagen eerder bond men door toedoen van Lammert (2x) en Pieter Wiersma het naar de vierde klasse gepromoveerde De Sweach met dezelfde cijfers aan de zegekar. Alleen in het eerste "Testspiel" toen men nog weinig meters in de benen had, moest men in en tegen Drogeham een nederlaag (2-1) incasseren, waarbij Sander Sijbranda de spreekwoordelijke eer redde



Wie zaterdag op de altijd tot in de puntjes verzorgde mat van "Oan it Far" met de eer gaat strijken, is een lastig te beantwoorden vraag. Op basis van de meest recente onderlinge ontmoetingen zou de balans in het voordeel van de gele hesjes moeten uitslaan, maar in het verleden behaalde resultaten bieden ..... juist ja, geen garantie voor de toekomst. Maar als de squadra van Postma het goede veldspel uit de laatste oefenwedstrijd opnieuw met doelpunten weet te combineren, dan moet Waterpoort Boys bij machte zijn om de onderlinge confrontatie voor de derde opeenvolgende keer te winnen.

Black Boys - Blauwhuis

Zondag 30 augustus 2020 - 14.00 uur

Sportcentrum Schuttersveld - Sneek

Het is al weer enige tijd geleden dat Black Boys in de beker van zich deed spreken. Het was in de tijd van Alex de Jong, Lars Niemarkt en de leden van de De Vries-dynastie i.c. Erwin, Nicky en Sander de Vries. Toen schopte men het tot het hoofdtoernooi oftewel de KO-fase en had men bij de loting de pech dat men met Emmen meteen aan een grootmacht werd gekoppeld. Van die "golden boys" is Sander de Vries nog steeds of misschien beter: weer actief, want de doelman werd teruggehaald als opvolger van Jan Broersma die het vorig seizoen door de bank genomen prima deed en een belangrijke bijdrage aan het zorgeloze seizoen leverde.



De voorbereiding op het nieuwe seizoen - al weer het zevende "im Folge" in de vierde klasse - verloopt echter alles behalve zorgeloos. Black Boys heeft namelijk met een rits blessures te maken. Zo ondervindt Arjen Brinksma volgens onze informatie hinder van een botsplinter, terwijl Ali Javidrad en Dennis Kempen tijdens de wedstrijd tegen Blue Boys in de ziekenboeg plaats namen en afgelopen zondag gezelschap kregen van Martijn Jetten en Justin Wolfwinkel. In combinatie met het matige voetbal en de matige resultaten is daarmee het annuleren van de oefenwedstrijd tegen SC Bolsward grotendeels verklaard. Komende zondag valt er echter niks te schrappen en moet men voor de beker tegen Blauwhuis de wei in, tenzij het weer vandaag aanhoudt en het Schuttersveld daardoor onbespeelbaar is.



De groenhemden uit de katholieke enclave spelen al sinds mensenheugenis in de vijfde klasse en sloten het onvoltooide seizoen met 27 punten uit 15 wedstrijden als nummer vijf af. Ook in het seizoen 2018-2019 eindigde de hoofdmacht als vijfde en een jaar eerder net een plekje lager. Die prestaties waren aanmerkelijk beter dan in de twee seizoenen daarvoor, want toen finishte Blauwhuis in de kelder van de kelder.



Dat het de laatste jaren beter gaat, ondervond Black Boys vorig seizoen toen beide ploegen elkaar ook al in de beker aan elkaar waren gekoppeld. Destijds zette Dennis Niemarkt de Snekers nog wel twee keer op voorsprong, maar maakte Barry Hamstra twee keer de achterstand ongedaan, waarna Jos Terpstra en Douwe Hettinga na rust de wedstrijd in het voordeel van Blauwhuis wisten te beslissen.



Van hen behoort de tweevoudig doelpuntenmaker niet meer tot de selectie van Bennie Zeilmaker. Tegenover het vertrek van Hamstra staat echter de komst van een aantal nieuwe krachten uit de nabijgelegen Hanzestad en daarmee heeft Blauwhuis garen gesponnen bij het besluit van SC Bolsward om het prestatievoetbal op de "snein" voor gezien te houden. Gelet op de resultaten in de oefenduels tegen FFS en VSV '31 lijkt het gespinde spul van degelijke kwaliteit, al moet aan een overwinning op Vlieland nu ook weer niet al te veel waarde worden toegekend, want de Vlielandse Sport Vereniging wist vorig seizoen in officieel verband niet één keer te scoren.



Niettemin zijn we geneigd om Blauwhuis voor het bekerduel van komende zondag met de favorietenrol op te zadelen, al is dat vooral gebaseerd op hetgeen de ploeg van trainer Richard Venema in de tot nu toe afgewerkte oefenwedstrijden liet zien. Dat was namelijk en dat is nog een understatement, niet al te best. De mannen van aanvoerder Mladen Dubravac - hij nam de band over van spits Dennis Niemarkt - zullen dan ook veel beter voor de dag moeten komen, wil Black Boys zondag in de beker met een resultaat van acquit gaan.

