De bal rolt weer ....voorbeschouwing 26 en 27 september 2020

Laatstgenoemde krijgt komende zondag met SC Boornbergum '80 opnieuw een pittig klusje voor de kiezen. Dat geldt ook voor Sneek Wit Zwart dat diezelfde dag GOMOS moet bestrijden, terwijl LSC 1890 "nieuwkomer" Dalen ontvangt. Een dag eerder reist ONS Sneek naar de bijbelbelt voor het duel met SDC Putten, gaat Sneek Wit Zwart naar de polder voor de confrontatie met SVM Marknesse en ontvangt Waterpoort Boys de Hommerts Jutrijper Sport Combinatie oftewel HJSC.

SDC Putten - ONS Sneek

Zaterdag 26 september 2020 - 14.30 uur

Sportpark Putter Eng - Putten

Met nog slechts een paar tellen op de stopwatch van de referee leek het eerste punt van deze jaargang voor ONS Sneek een feit. In die enkele tellen ging het echter alsnog mis en sloeg trainer Jan Vlap bijna wanhopig de handen voor de ogen, te meer omdat zijn ploeg op basis van het vertoonde spel tegen AVV Swift zeker een punt en misschien wel meer had verdiend.



Met het voetbal op het netvlies lijkt dat punt of meer echter slechts een kwestie van tijd en hopelijk breekt die tijd zaterdag al aan, wanneer ONS Sneek het in Putten opneemt tegen Sterk Door Combinatie, dat met overwinningen op Noordscheschut (5-1) en asv De Dijk (3-0) flitsend uit de startblokken kwam. Of die resultaten een maatstaf zijn, is echter moeilijk in te schatten, want beide opponenten behoren vooralsnog niet tot de kandidaten voor "ut blinkende spul", zulks in tegenstelling tot SC Genemuiden en die ploeg bleek afgelopen zaterdag te sterk voor de formatie van trainer Cesco Agterberg.



De naam Sterk Door Combinatie ontstond overigens in 1952 toen de clubs OMS en VVP samen gingen en werd later omdat er al een club met die naam actief was, op last van de KNVB gewijzigd in Sterk Door Combinatie Putten of kortweg SDC Putten.



In het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw daalde de club af naar de vierde klasse, waarna men als kampioen en herkanser twee keer achter elkaar promoveerde om in 1996 bij de grote "ruilverkaveling" van de voetballanderijen in de hoofdklasse te worden ingedeeld. Nadien kwam met afwisselend in die klasse die tot het seizoen 2010-2011 het hoogste amateurniveau was, en in de eerste klasse uit. Sinds het seizoen 2012-2013 toen SDC Putten de nacompetitie tot een succesvol einde bracht, behoort men echter steevast tot de inventaris van de hoofdklasse.



​Op dat niveau speelde de blauw-witte hoofdmacht echter nooit een hoofdrol, maar kwam men ook nimmer in problemen. Met achtereenvolgens een achtste, negende, achtste, achtste, tiende en negende plek en met een ruime voorsprong op de gevarenzone was het etiket "gedegen middenmoter" zes seizoenen lang meer dan gerechtvaardigd. Alleen vorig seizoen was die voorsprong op het moment dat men in Zeist het sprookje uitblies, (nog) niet uitbundig groot, al was rechtstreekse degradatie bij de Puttense bestuursvergaderingen geen punt van bespreking.



Zoals bekend stond dat onderwerp vorig seizoen bij ONS Sneek wel hoog op de agenda en ook nog eens in een vroeg stadium. De club sorteerde vervolgens al vast voor op de naderende degradatie en toen de KNVB besloot om geen kampioenen, promovendi en degradanten aan te wijzen, leek men in eerste instantie de verkeerde afslag te hebben genomen. Nadat de club echter de juiste toetsen aanraakte, werd na zeven seizoenen in de topklasse c.q. derde divisie alsnog de route naar de hoofdklasse vrij gemaakt.



Na een niet al te beste voorbereiding waarbij spelers niet of nog niet beschikbaar waren, verloopt die route met nederlagen tegen Berkum, Buitenpost en het al genoemde Swift tot nu toe zonder enig gewin. De "Wünschelf" van de trainer krijgt echter meer en meer vorm en het voetbal zoals hiervoor al werd vermeld, meer en meer perspectief. Nu is het zaak om die ontwikkeling door te zetten en met resultaten te belonen, al was het alleen maar omdat we liever een portret van Jan Vlap met de handen in de lucht dan één met de handen voor de ogen maken.

GOMOS - Sneek Wit Zwart

Zondag 27 september 2020 - 14.00 uur

​Sportpark Schapendrift - Norg

Het is misschien teveel gezegd dat men het duel met WVV op Tinga met angst en beven tegemoet had gezien, maar men had er wel tegenop gekeken. De ploeg uit Winschoten was vorig seizoen namelijk één van de twee die Sneek Wit Zwart een nederlaag toebracht. De Oost Groningers bleken echter bij lange niet bij machte om de ploeg van trainer Hans de Jong het leven zuur te maken en dropen uiteindelijk met een alleszeggende 8-1 nederlaag en met de staart tussen de benen af.



In het wedstrijdverslag spraken we over een "Traumstart" en die kwalificatie zou men ook kunnen loslaten op de eerste competitiewedstrijd van de gastheer van de wit-zwarten van komende zondag. GOMOS won dankzij drie treffers van Robert Elsinga en ééntje van Jannes Siegers namelijk met duidelijke cijfers van SC Stadspark (4-0). Die stand stond al na een minuut of twintig op het bord, hetgeen de hiervoor genoemde kwalificatie nog meer accentueert.



GOMOS dat vlak na de tweede wereldoorlog ontstond door een fusie van verschillende verenigingen uit Norg en omgeving, reikte tot het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw nooit hoger dan de derde klasse. In het seizoen 1994-1995 werd de schaal echter naar de Schapendrift gehaald, waarna men drie seizoenen in de tweede klasse acteerde. Nadat men medio 1998 degradeerde, keerde men twee later weer terug en deze keer voor de duur van zeven seizoenen. Na de degradatie in 2006-2007 rook men vier jaar later nog een keer een jaar aan de tweede klasse, waarna men in twee seizoenen tijd naar de vierde klasse afzakte. Onder leiding van trainer Wim Bakering die de hoofdmacht al eerder onder zijn hoede had gehad, werd vervolgens de weg omhoog weer gevonden en die eindigde vlak voor de zomer van 2018 in de eerste klasse.



​In die klasse betaalde men in de eerste wedstrijd meteen leergeld, want daarin bleek Sneek Wit Zwart dankzij treffers van Gerben Visser (3x), Harvey de Boer en Joram Smits een klein maatje te groot. De ploeg uit Drenthe maakte zich de wetten van de eerste klasse echter snel eigen en finishte mede door Sneek Wit Zwart in de return ietwat gelukkig met het kleinst mogelijke verschil te verslaan, uiteindelijk als vierde met deelname aan de nacompetitie om promotie naar de hoofdklasse als bonus.



Vorig seizoen was Sneek Wit Zwart in Norg daarentegen de meest gelukkige van de twee, want vlak voor het kerstmenu wonnen de Snekers door een late treffer van Alwin Velds met 3-2. De overige Sneker treffers kwamen op naam van Gerben Visser en Ruben Ybema, terwijl de thuisclub via de hiervoor al genoemde Elsinga en Siegers twee goals aan de statistieken toevoegde. GOMOS wist in dat seizoen onder leiding van trainer Martin Drent overigens niet bij de prestaties van een jaar eerder aan te knopen, want ten tijde van de corona-annulering vermelden de statistieken 23 punten en een negende plek.



Wanneer de eerste signalen niet bedriegen, lijkt daarin dit seizoen verandering te komen, al realiseren we ons dat die conclusie op basis van slechts één wedstrijd van weinig waarde is. De conclusie dat Sneek Wit Zwart zo wezen eerdere duels in het land van de hunebedden uit, met een lastig middagje rekening moeten houden, is dat daarentegen wel. Zo makkelijk als tegen WVV zal het op het laken van de Schapendrift zeker niet gaan. Maar als "captain" Visser en de zijnen dezelfde accuratesse als tegen de Grunningers aan de dag leggen, moet een verlenging van de "Traumstart" naar ons oordeel mogelijk zijn.

LSC 1890 - Dalen

Zondag 27 september 2020 - 14.00 uur

​Sportpark Leeuwarderweg - Sneek

Na de eerste vijftien minuten leek de eerste competitiewedstrijd tegen SC Emmeloord op een déjà vu van de bekerwedstrijden uit te draaien. Na dat "weerzien" draaide LSC 1890 of misschien beter: draaide middenvelder Maarten Kingma de rollen op sportpark Ervenbos om met uiteindelijk een eclatante 6-2 zege als eindresultaat.



​Daarmee was de competitiestart in ieder geval beter dan vorig seizoen toen met in speelronde één met 2-0 van Dedemsvaart verloor. Die ploeg komt men dit seizoen weer tegen, maar de tegenstander van komende zondag i.c. Dalen is nieuw, alhoewel nieuw. Een aantal seizoenen terug (2013-2014) kruiste men ook al eens de degens met de withemden. In Zuidoost Drenten eindigde de confrontatie toen zoals ie was begonnen, waarna LSC 1890 in de return met 5-0 over Dalen heen denderde.



De Snekers die toen als tweede eindigden, mochten toen evenals nummer vier Dalen in de nacompetitie voor promotie strijden en die strijd leverde alleen laatstgenoemde een plek in de eerste klasse op. Daarmee liet Dalen voor de vierde keer zijn gezicht op dat niveau zien, maar evenals de voorgaande keren was het optreden een kort leven beschoren. Net als in het seizoen 2006-2007 duurde het namelijk maar een jaar, terwijl men het na de Aufstieg in 2010 welgeteld twee seizoenen volhield.



Tot aan het begin van deze eeuw speelde Dalen met uitzondering van het seizoen 1970-1971 toen men in de tweede klasse actief was, afwisselend in de derde en vierde klasse. In 2002 nam de beste fase uit de nu 90-jarige historie een aanvang, want toen werd in de derde klasse A het kampioenschap behaald en vervolgens was behalve de hiervoor genoemde seizoenen in de eerste klasse, de tweede klasse tot en met het seizoen 2015-2016 het podium waarop de hoofdmacht zijn wedstrijden afwerkte. Aan het eind van dat seizoen moest men dat decor verruilen voor dat van de derde klasse, waarna men drie jaar later via de play offs weer tussen de coulissen van de tweede klasse terugkeerde en nu na een seizoen in de oostelijke variant zijn opwachting in "west" maakt



Die opwachting begon afgelopen zondag met een thuiswedstrijd tegen Zuidwolde. Daarbij kwam de ploeg van trainer Michel Kerkdijk met de slotfase voor de boeg met 2-1 achter, maar herstelde men via Wouter Eiting bliksemsnel het evenwicht. Eiting kwam in de transferwindow over van vierdeklasser Sleen, terwijl Dennis Trump het shirt van eveneens in de vierde klasse uitkomende Nieuw Balinge verruilde voor het wit van Dalen. Trump die ook voor VKW uitkwam, heeft echter een verleden bij Dalen, terwijl een drietal spelers i.c. Jesper Kroesen, Nick Schuiling en Ruben Sinnema eerder voor o.a. Germanicus uitkwam. Voor de rest bestaat de selectie uit spelers van eigen vlees en bloed en derhalve vertoont die veel gelijkenis met die van LSC 1890.



De jeugdopleiding van "the Blues" is dan wel niet gecertificeerd, maar levert evenals die van Dalen met enige regelmaat talenten aan het keurkorps af. Momenteel zijn Aaron Brouwer, Tom Doldersum, de al genoemde Maarten Kingma en Bradley Steensma daarvan de bekendste exponenten. Achter dit kwartet duiken met o.a. de gebroeders Haitjema en Lennart Landstra echter al weer nieuwe namen op en derhalve ziet de toekomst aan de Leeuwarderweg er net zo zonnig uit als de competitiestart. Qua spelersmateriaal zal dat zondag even na kwart voor vier niet anders zijn en als LSC 1890 in de uurtjes daarvoor hetzelfde brengt als tegen SC Emmeloord, dan moet de "oude dame' naar ons oordeel ook in staat zijn om de zon qua resultaat te laten schijnen.

SVM Marknesse - Sneek Wit Zwart ZM

Zaterdag 26 september 2020 - 14.30 uur

Sportpark De Punt - Marknesse

Het werd niet de start, waarvan de ZET EMMERS gedroomd hadden. Dat kwam overigens niet alleen op het conto van de tegenstander, maar mocht men zichzelf ook aanrekenen. In de eerste helft stond de ploeg van Boot & Boot er namelijk bij en keek er naar, waarna de "Bootsjeslui" zich na de thee terugvochten om vervolgens in de slotminuten het resultaat i.c. een punt op kinderlijk eenvoudige wijze weer overboord te gooien.



Dat deed men vorig seizoen tegen de tegenstander van komende zaterdag i.c. SVM Marknesse ook. Nadat men in de heenwedstrijd via Freerk de Jong, Kevin Huitema en Jesse Lee Staalsmid een redelijk comfortabele 3-0 voorsprong nam, bleek die namelijk niet zo comfortabel en liet men de gasten via Jorn Strijk, Arno van der Plas en Mark Verwer alsnog langszij komen. Begin februari van dit jaar liep het vervolgens in de return nog slechter af, want nadat Sneek Wit Zwart ZM door toedoen van Tim Posthuma, Patrick Altenburg en de al genoemde Freerk de Jong twee keer een achterstand wegpoetste, zorgde Chris Berndsen er vlak voor tijd voor dat de buit niet gedeeld werd en dat de "ganze Wurst" in de polder bleef.



​SVM Marknesse dat afgelopen zaterdag bij Oeverzwaluwen met een remise begon, werd in september 1945 opgericht en staat te boek als omnivereniging. Naast voetbal behoren gymnastiek, jeu de boules en volleybal tot het aanbod, maar voetbal is verreweg de belangrijkste tak van sport. Die tak oefende men het grootste deel van zijn bestaan uit in de derde c.q. vierde klasse en alleen in het seizoen 2013-2014 kwam het vlaggenschip een jaar lang in de tweede klasse uit.



Nadat hoogtepunt degradeerde men drie jaar later naar de vierde klasse om als kampioen meteen weer terug te keren. Bij die return eindigde men in de derde klasse D met evenveel punten als Elim als tweede en nam men als periodekampioen deel aan de nacompetitie om promotie naar de tweede klasse, waarna men vorig seizoen in 3A werd ingedeeld. In die klasse presteerde men mede door de resultaten tegen Sneek Wit Zwart ZM zeer behoorlijk en toen de KNVB in verband met de coronacrisis de witte vlag hees, nam SVM Marknesse met 27 uit 17 de zesde plek in.



​Het zou ons niet verbazen, indien die plek op De Punt opnieuw de doelstelling is. De doelstelling van Sneek Wit Zwart ZM is echter van een geheel andere orde, want aan de Molenkrite - en dat werd afgelopen zaterdag voor de openstaande Lemmerbrug door de teammanager van zondag nog eens bevestigd - hoopt men op promotie omdat de overstap van de zondag naar de zaterdag dan met zo min mogelijk niveauschade gepaard gaat.



Om dat te realiseren zal het echter beter moeten. Hoewel men in aanvallende opzicht lange tijd onzichtbaar was, heeft oefenmeester Niels Boot wat dat betreft de minste kopzorgen. In verdedigend opzicht moet hij afgelopen zaterdag echter hoofdpijn hebben gekregen. Zijn ploeg liet tegen Heerenveense Boys namelijk alles behalve een waterdichte en alerte indruk achter en als men daarin geen verbetering weet aan te brengen, zou dat wel eens ZET EM's Achilleshiel kunnen worden. Slaagt men er echter in om de lekken achterin (snel) te dichten, dan moet Sneek Wit Zwart ZM niet alleen in staat zijn om zaterdag tegen SVM Marknesse een goed resultaat te boeken, maar moet men ook de hiervoor genoemde doelstelling kunnen halen.

Waterpoort Boys - H.J.S.C.

Zaterdag 26 september 2020 - 14.30 uur

Sportcentrum Schuttersveld - Sneek

Een eredivisieclub van een paar kilometer verderop schopte in de voorbereiding geen deuk in een pakje boter, maar beleefde vervolgens wel een goede competitiestart. Bij Waterpoort Boys was het omgekeerde het geval, want de ploeg van Sido Postma was geen schim van die, die in de "tarieding" fris en fruitig voetbalde en in de meeste oefen- en bekerwedstrijden tegenstanders zijn wil oplegde.



Hoewel na afloop de schreeuw met betrekking tot een aantal treffers in het Sneker kamp luid klonk, had Waterpoort Boys tegen Delfstrahuizen weinig in de melk te brokkelen en speelde men eigenlijk al vanaf het beginsignaal een verloren wedstrijd. De ploeg van trainer Gerben Visser troefde de gele hesjes namelijk op veel, zo niet alle fronten af en derhalve hebben ze op de gele kant van het Schuttersveld meer behoefte aan een andere schreeuw en wel die om revanche. Daarvan moet HJSC dan het slachtoffer worden, want dat is zaterdag de eerstvolgende tegenstander van de Wéé Péé Béé.



Naar aanleiding van de bekerwedstrijden tegen Waterpoort Boys en tegen Sneek Wit Zwart ZM besteden we in de voorbeschouwingen op die wedstrijden al aandacht aan de Hommerts Jutrijper Sport Combinatie. Vandaar dat we ons beperken tot de "highlights" van de voorbije weken. Hoewel "highlights"? In het laatste bekertreffen ging de ploeg van trainer Klaas Wittermans op Tinga met maar liefst 9-1 bij Sneek Wit Zwart ZM onderuit, waarbij men al na een minuut of tien tegen een 4-0 achterstand aankeek en waarbij reservekeeper Lars Palijama (!) de eretreffer voor zijn rekening nam.



​Dat bij dat duel een doelman als veldspeler het veld in moest, geeft aan dat men niet over alle selectieleden kon beschikken. De einduitslag zou dan ook wel eens een vertekend beeld kunnen geven. Dat beeld was bij de start van de competitie qua resultaat in ieder geval beter, want aan de streekderby tegen TOP '63 hielden de groenhemden een punt over. In die wedstrijd kwam HJSC achter, maar de veerkracht van Wittermans' discipelen kreeg uiteindelijk in de vorm van een treffer van Egbert Bethlehem - zijn eerste in dienst van de club van Oan it Far - een terechte en verdiende beloning.



Die beloning bleef vorig seizoen in de onderlinge confrontatie met Waterpoort Boys uit, omdat de arbitrage tot twee keer toe een goal annuleerde en die annulering op z'n zachtst gezegd twijfelachtig was. In die wedstrijd hadden de geelhemden moeite om HJSC op de knieën te dwingen en ook in het bekerduel van een paar weken terug duurde het lang, aleer het verschil vorm aannam, al was Waterpoort Boys toen voetballend wel beter dan de opponent.



Of dat laatste zaterdag weer het geval zal zijn, is met aan de ene kant een ploeg die tegen een fikse tik opliep en aan de andere kant een formatie die aan de eerste competitiewedstrijd een goed gevoel overhield, moeilijk te voorspellen. Wanneer die tik bij de Snekers tussen de oren blijft zitten, dan wordt het lastig. Maar als men die uit de grijze cellen weet te verbannen, dan moet Waterpoort Boys in staat zijn om de schreeuw om revanche met een overwinning te beantwoorden.

SC Boornbergum '80 - Black Boys

Zondag 27 september 2020 - 14.00 uur

Sportpark De Kampslach - Boornbergum

"Het is beter dan 6-0", liet één van de spelers van Black Boys na afloop van de wedstrijd van afgelopen zondag met een verwijzing naar de nederlaag van buurman Waterpoort Boys weten. Hoewel hij het cijfermatig bij het rechte eind had, getuigde die opmerking echter niet van realiteitszin. Zijn ploeg liep in de negentig minuten daarvoor namelijk vooral achter Nicator aan en werd bij tijd en wijle van het kastje naar de muur gestuurd, waarbij de betreffende speler zijn handen mocht dichtknijpen dat de Leeuwarders bij verschillende aanvallen frivoliteit boven effectiviteit verkozen.



​Vorig seizoen was het in de wedstrijd tegen SC Boornbergum '80 min of meer hetzelfde laken en pak. In dat duel waarin de Snekers welgeteld één kans kregen (kopbal Thierry Waffleu Talla), keek Black Boys al na een klein half uur tegen een 3-0 achterstand aan, waarna de thuisclub op De Kampslach de voet van het gaspedaal nam en meer schade uitbleef. ​Een paar maanden eerder en we schrijven dan het seizoen 2018-2019 was er op het fraai gelegen sportpark aan de Jouke Jochemswei ook al geen succes voor de "Men in Black" weggelegd, al maakte Black Boys toen het leven van de promovendus een uur lang behoorlijk zuur en verloor men destijds door een treffer van Joey Vermaning slechts met het kleinst mogelijke verschil. De heenwedstrijd was dat seizoen daarentegen een worstelpartij, want in dat duel bleek SC Boornbergum '80 veel te sterk, al kreeg Black Boys destijds na de entree van trainer Lars Niemarkt nog wel mogelijkheden om de pijn te verzachten.



Zoals hiervoor al werd aangestipt, stond de SC uit Boornbergum dat seizoen als promovendus te boek en in die rol deed men het meer dan voortreffelijk. De formatie van trainer Björn Schilder die afgelopen zondag op Terschelling nipt van de lokale SC won, eindigde dat seizoen achter Surhuisterveen als tweede en nam destijds als winnaar van de tweede periode deel aan de strijd om een plek in de derde klasse, waarna men die prestatie bij de onvoltooide symfonie van 2019-2020 kopieerde en feitelijk de enige concurrent van De Wilper Boys was.



De club die - en de naam zegt het al - in 1980 tot stand kwam na een fusie tussen ONF en ZVB, is evenals het hiervoor genoemde SVM Marknesse een omniverenging met dien verstande, dat in Boornbergum naast voetbal alleen gymnastiek en volleybal op het menu staan. De voetbaltak is zowel op zaterdag als zondag actief, waarbij men op zaterdag in de vijfde klasse uitkomt en op de zondag sinds twee jaar in de vierde klasse. Daarvoor had de zondagtak ook al een aantal keren aan dat niveau geroken, want in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw speelde men ook in de vierde klasse, iets wat SC Boornbergum '80 tussen 2005 en 2008 en in het seizoen 2011-2012 herhaalde.



​Het hoogste niveau waarop Black Boys acteerde, was de tweede klasse, al zullen weinigen zich dat nog voor de geest kunnen halen. Die hoogtijdagen dateren namelijk uit de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw en zijn dus al minimaal zeventig jaar oud. Nadien reikte men nooit meer tot dat niveau en de alleroudste oudgedienden met zwart bloed in de aderen zullen met weemoed aan die succesvolle jaren terugdenken en zeker nu, nu de club aan de vooravond van het 100-jarig bestaan zowel qua leden als sportief peentjes zweet om het hoofd boven water te houden.



​Maar zweet is het wel hetgeen waarmee de club het sportief kan redden. De selectie zal hoe je het ook wendt of keert, gewoon uren en meters moeten maken om zich te wapenen, want met spelersmateriaal dat - en dat weten ze zelf maar al te goed - niet overloopt van kwaliteit, is minimaal twee keer trainen en hard werken de enige remedie naar beter voetbal. Die weg is volgens het voorwoord in het fraaie programmaboekje waarbij zowel de trainingsopkomst als de sfeer als uitstekend worden omschreven, al ingeslagen. Of dat zondag al zijn vruchten afwerpt, ligt op basis van de eerdere resultaten (nog) niet in de lijn der verwachting, maar misschien kan de hiervoor geciteerde Black Boys-speler zondag wel met recht zeggen dat het deze keer beter was.

