De bal rolt weer ....voorbeschouwing 19 en 20 september 2020

Na de poulefase van de beker staat komend weekeinde voor alle Sneker clubs de competitie weer op hele rol. Daarbij speelt Waterpoort Boys zaterdag in en tegen Delfstrahuizen, terwijl zowel ONS Sneek als Sneek Wit Zwart ZM diezelfde dag een thuiswedstrijd afwerken en wel tegen resp. AVV Swift en Heerenveense Boys. Een dag later is "het eigen huis" het decor bij de duels van Sneek Wit Zwart tegen WVV en van Black Boys versus Nicator, terwijl LSC 1890 "La Liga" begint met een uitwedstrijd bij SC Emmeloord.

ONS Sneek - AVV Swift

Zaterdag 19 september 2020 - 15.00 uur

Zuidersportpark - Sneek

Maar liefst vier gele kaarten waarvan twee voor middenvelder Tom Arissen, was de bijoogst in de derby voor ONS Sneek en dat in een duel waarin de spelers van beide ploegen elkaar niet echt naar het leven stonden. Voeg daarbij de dubieuze strafschop die de Snekers tegen kregen en het moge duidelijk zijn, wie van de twee kemphanen afgelopen zaterdag het meest ongelukkig was met de arbitrage.



De derby werd dankzij treffers van Rolf Dijk (ex-ONS) en Robin Huisman de Jong (ex-Sneek Wit Zwart) overigens een prooi voor de Blauwkes maar of dat helemaal verdiend was? Hoe het ook zij, na twee duels is de voormalige derde divisionist uit de Waterpoortstad nog puntloos en net geen drager van de rode lantaarn, omdat een doelsaldo van 1-7 als net iets beter wordt aangemerkt dan een doelsaldo van 0-6.



Het doelsaldo van de tegenstander van komende zaterdag i.c. AVV Swift is 4-2 en dat is het resultaat van één wedstrijd. Het duel van afgelopen zaterdag tegen DETO Twenterand werd namelijk afgelast, omdat in de selectie van de Amsterdammers meerdere personen met corona besmet bleken te zijn. Dat doelsaldo kwam overigens tot stand, omdat Swift in speelronde één in Volendam met die cijfers van de lokale voetbaltrots wist te winnen. Dat laatste deed de club een jaar of drie geleden ook, toen men op het fraai gelegen Sportpark Olympiaplein eredivisionist Vitesse uit de KNVB Beker kegelde. Het is hier in het Noorden het bekendste wapenfeit, want verder liepen de paden van de club uit Mokum en die "uut Snits" uiteen en ontging de meesten aan onze kant van de Afsluitdijk de prestaties van de wit-blauwen.



​Hoewel de in 1910 opgerichte club van oorsprong een zondagclub is, is de zaterdagtak de belangrijkste en hoogst spelende afdeling. Nadat die sectie tot de eeuwwisseling afwisselend in de vierde en derde klasse acteerde, werd in het seizoen 1998-1999 in laatstgenoemde klasse de titel behaald. Vervolgens ging het gestaag opwaarts en vier seizoenen later ging ook in de tweede klasse de vlag in top. Die moest men echter meteen weer strijken, maar een jaar later keerde men weer terug om aan het eind van dat seizoen via de nacompetitie naar de hoofdklasse door te stoten. Dat was toen net te hoog gegrepen, maar vier seizoenen na het eerste avontuur vierde men de comeback en sinds het seizoen 2015-2016 staat Swift weer in de "Tabelle" van de hoofdklasse.



​ONS Sneek staat dit seizoen voor het eerst sinds zeven jaar en op eigen verzoek op dezelfde ranglijst. Dat is tot nu toe nog geen onverdeeld succes, want na het verlies in de eerste wedstrijd bleef men afgelopen zaterdag opnieuw puntloos. Zoals in de voorbeschouwing op de wedstrijd tegen Buitenpost al werd gemeld, kost het bouwen van een nieuw team en zeker als spelers vanwege blessures en/of vanwege een late transfer pas net instromen, nu eenmaal tijd. Tijd is echter beperkt en volgens voormalig SC Heerenveen-trainer Foppe de Haan bestaat die factor in de voetballerij zelfs helemaal niet.

De oude haas kon wel eens gelijk hebben. Ondanks dat een start met twee nederlagen niet meteen het einde van de wereld is, moet een succes(je) natuurlijk niet te lang uitblijven, ook al omdat dat het zelfvertrouwen niet bevordert. En omdat de nummers twaalf en hoger zich dan vaak roeren en het niet zelden onrustig wordt. Of er zaterdag al een succes(je) inzit? Swift was in de eerste seizoenen na de terugkeer een middenmoter, maar schuurde vorig seizoen tegen de top aan. Indien men dat niveau benadert, dan zal het opnieuw lastig worden, tenzij de constructie van een nieuw elftal de tijd heeft ingehaald.

Sneek Wit Zwart - W.V.V.

Zondag 20 september 2020 - 14.00 uur

​Sportpark Tinga - Sneek

Ten tijde van het besluit om de competities te onderbreken waren Sneek Wit Zwart en WVV in de eerste klasse de clubs waarom het circus draaide. De Friezen hadden destijds 35 punten op de teller staan en de Groningers twee en een duel minder, al mocht Hoogezand met een virtuele achterstand van vier punten en nog een stuk of negen wedstrijden te gaan op dat moment zeker nog niet worden afgeschreven.



WVV plaatste zich evenals Sneek Wit Zwart voor de KO-fase van de beker, al moest men in de poule wel PKC '83 voor laten gaan. Uiteindelijk bleken een overwinning op datzelfde PKC '83 en twee remises tegen ASVB en The Knickerbockers toereikend voor een plek in de kokertjes. In de daaraan voorafgaande oefenwedstrijden was het optreden echter minder overtuigend, want na een nederlaag tegen tweede klasser GVAV Rapiditas (2-0) en een benauwde zege opzet eveneens in de tweede klasse uitkomende Annen (2-1), ging de ploeg van trainer Bernd van Bolhuis tegen eersteklasser Pelikaan S met maar liefst 5-1 onderuit.

​

Twee seizoenen terugging de ploeg uit het district "Oldambt" ook tegen Sneek Wit Zwart twee keer onderuit. In Winschoten wonnen de Snekers dankzij treffers van Tarik Bourakba, Kevin Huitema en Joram Smits van WVV dat destijds als een lastige hobbel werd omschreven. Daarvan gaven de "Grunningers" in de return echter geen blijk, want toen walste de formatie uit de Waterpoortstad waarbij Kevin Huitema destijds voor de 250ste keer aan de aftrap stond, mede dankzij drie treffers van Matts Bruining met 7-0 over WVV heen.



In dat seizoen eindigde WVV overigens met ruime achterstand in wat je de grauwe middenmoot zou mogen noemen, maar vorig seizoen deed het vlaggenschip zoals in de inleiding van dit deel van de voorbeschouwing al werd vermeld, mee om de prijzen en was ook de onderlinge confrontatie "oare taart" om maar eens een variant van "different cook" te gebruiken. In een wedstrijd die vanwege het aantal kaarten (10) waarvan twee voor Han Miedema, ook wel als de gele veldslag werd aangeduid, ging Sneek Wit Zwart toen door een treffer van Marc Vegter namelijk met het kleinst mogelijke verschil ten onder.



De Snekers begonnen de voorbereiding met een overtuigende zege op Leeuwarder Zwaluwen, maar lieten het daarna tegen Zeerobben afweten. Daarna scoorde men er tegen Be Quick Dokkum lustig op los, waarna de zege in de eerste bekerwedstrijd tegen Balk nog enigszins moeizaam tot stand kwam. Nadat tegen Hardegarijp een eenvoudige overwinning werd bijgeschreven, maakte men het in de oefenwedstrijd tegen stadgenoot LSC 1890 onnodig spannend om vervolgens de poulefase van de beker bij GAVC met een reguliere, maar duidelijke zege af te sluiten, al was die laatste wedstrijd evenals een aantal eerder duels natuurlijk geen echte graadmeter.

SC Emmeloord - LSC 1890

Zondag 19 september 2020 - 14.00 uur

​Sportpark Ervenbos - Emmeloord

Er zijn van die weken die je het liefst zo snel mogelijk wil vergeten en de weken van de beker behoren bij LSC 1890 daartoe. Ondanks dat de ploeg bij vlagen goed mee voetbalde en soms zelfs beter dan de tegenstander was, werd het met nederlagen tegen Zeerobben, FVC en Kollum niet een avontuur dat aan de Leeuwarderweg lang in de herinnering zal blijven hangen.



Wat bij de auteur van deze voorbeschouwing wel op het netvlies geprojecteerd blijft, was de wijze waarop de ploeg van trainer Marcel Valk in de oefenwedstrijd tegen de beide teams van Sneek Wit Zwart liet zien. Tegen ZM was het voetbal ronduit goed en gaf de krappe overwinning de verhoudingen niet goed weer, waarna het duel met de zondagtak er één met twee "porems" was, al kwam dat mede doordat Sneek Wit Zwart na een voortreffelijke eerste helft in het tweede bedrijf minder scherp voor de dag kwam. Niettemin liet LSC 1890 en met name een aantal van de na de rust ingebrachte "jonkies" zien, dat er wel degelijk muziek in zit.



Die muziek was vorig seizoen na de confrontatie met SC Emmeloord niet zo vrolijk, want de polderbewoners lieten LSC 1890 door een treffer van Mart Matthijsen begin november 2019 op het Sportpark in het stof bijten. Die wedstrijd was toen de laatste episode van een drama van vier akten, want vervolgens hengelden de Snekers tot de winterstop dertien punten binnen. LSC 1890 zou de onvoltooide voorstelling van 2019-2020 als nummer vijf afsluiten en SC Emmeloord als nummer drie, waarbij het verschil tussen beide ploegen virtueel slechts drie punten bedroeg.



​SC Emmeloord dat in de voorbereiding soepel van FC Oldemarkt en TONEGo won en vervolgens na een zege op Nijland zijn meerdere in Blauw Wit '34 en Heerenveen moest erkennen en dat al geruime tijd in de schaduw van buurman Flevo Boys opereert, verdween aan het eind van het seizoen 2010-2011 van de deelnemerslijst van de tweede klasse K. Drie jaar later keerde men als nummer zes van de derde klasse B via de nacompetitie echter weer terug en sinds dat seizoen treedt de ploeg van het op de zee veroverde land weer op de podia van de tweede klasse op. Die optredens vonden afwisselend in twee K c.q. twee L plaats en bij die optredens schuurde men twee keer tegen de top aan. In de overige seizoenen was de SC doorgaans een degelijke middenmoter, zulks met uitzondering van het seizoen 2017-2018 toen men de toegift nodig had om het verblijf op de tweede verdieping te verlengen.



Dat verblijf stond bij LSC 1890 niet ter discussie. Sterker nog, dat begon bij wijze van spreken de keel uit te hangen, te meer omdat men tussen 2010 en 2015 al een aantal keren zonder succes voor de drempel van de eerste klasse had gestaan. In het seizoen 2015-2016 vond men aan de hand van "arts" Bert Hollander in derde instantie de goede strepsil, maar op het podium van de eerste klasse bleek slechts een ondergeschikte rol voor de Sneker acteurs weggelegd. Die hield bij de terugkeer in de tweede klasse ook niet over, maar een jaar later kreeg men via de play offs opnieuw de kans om de keelpijn te bestrijden, maar na een zege op Lemelerveld hielden achtereenvolgens GAVC (na strafschoppen) en SC Stadspark (na praktisch één enkele counter) toen de blauwhemden uit de eerste klasse.



Het gaat te ver om de eerste klasse als obsessie aan te merken, maar volgens de beleidsmakers is dat het theater waar LSC 1890 structureel deel uit van moet maken. Om dat te bereiken zou een resultaat in de eerste wedstrijd meer dan welkom zijn, maar SC Emmeloord bleek in het verleden en zeker in/op het eigen Ervenbos niet zelden een te groot remmingswerk. Niettemin dichten we LSC 1890 een goede kans toe en zeker als men aanvallend hetzelfde weet te brengen als in de voorgaande duels en men in slaagt om in tegenstelling tot die duels de brug langer of helemaal dicht te houden.

Sneek Wit Zwart ZM - Heerenveense Boys

Zaterdag 19 september 2020 - 15.00 uur

Sportpark Tinga - Sneek

Net zoals voor de collega's van de zondag is de eerste competitiewedstrijd na de betrekkelijk eenvoudig verlopen bekercampagne de eerste echte graadmeter, want daarin stuit de ploeg van trainer Niels Boot op Heerenveense Boys en die opponent wordt in diverse voorbeschouwingen op dit seizoen alom genoemd als één van de kanshebbers op "goud".



​Die nominatie werd nog eens versterkt door de resultaten in de voorbereiding en de beker. Met zeges op Balk en Helpman en remises tegen Blauw Wit '34 en d'Olde Veste '54 die allemaal op een hoger niveau actief zijn, kende de ploeg van trainer Klaas de Jong een prima voorbereiding, terwijl zijn formatie in de beker geen enkele moeite had met Woudsend en Sleat, al liep de reputatie van de groenhemden afgelopen zaterdag tegen vijfdeklasser Bakhuizen wel een klein deukje op.



Niettemin is Heerenveense Boys dat vorig seizoen in de beker het grote Sneek Wit Zwart na strafschoppen uitschakelde, natuurlijk een ploeg om rekening mee te houden. Dat diende zich in de meest recente seizoenen al aan. Nadat men in het seizoen 2015-2016 in de nacompetitie het hoofd moest buigen, eindigde men in de eerste twee seizoenen in de derde klasse nog met een behoorlijke achterstand als zesde, maar in het seizoen 2018-2019 leek de terugkeer er toch te komen. Toen moest men in de reguliere competitie alleen FC Wolvega voor laten gaan, maar lukte het vervolgens in de play offs niet om de stap omhoog te maken. Vorige seizoen lag die route opnieuw in het verschiet, want op het moment dat de stekker eruit ging, namen de Feansters met evenveel punten als ZET EM (34) de derde plaats in, al hadden de Snekers toen nog wel een tegoedbon voor een wedstrijd op zak.



In dat seizoen eindigde de onderlinge confrontatie in een 6-3 overwinning voor Sneek Wit Zwart ZM, maar die zege kwam moeizamer tot stand dan de uitslag wellicht doet vermoeden. Nadat Joey en Kevin Huitema (2x) de Snekers op een redelijk comfortabele voorsprong hadden gezet, kwam de groenhemden via Niels Herder (2x) en Dennis Otter langszij, waarna Jesse Lee Staalsmid bliksemsnel voor een antwoord zorgde en ZET EM na een rode kaart via Joey Huitema en opnieuw Staalsmid alsnog uitliep naar de hiervoor genoemde uitslag



Die overwinning was destijds goed voor de eerste periodetitel en daarmee voor deelname aan de nacompetitie om promotie naar de tweede klasse. Een periode zal zowel Heerenveense Boys als Sneek Wit Zwart ZM maar wat graag als eerste op hun bucket-list afvinken en daarom zullen beide ploegen erop gebrand zijn om zaterdag in de competitie met een goed resultaat van acquit te gaan.



Over goede resultaten gesproken. De wit-zwarten wandelden op de eerste helft tegen Waterpoort Boys na met twee vingers in de neus door de poule en wonnen alle wedstrijden soeverein. Aan een voorspelling wie bij de aanvangsstoot favoriet is, wagen wij ons echter niet. De verwachting is namelijk dat het een duel op ooghoogte gaat worden en dat om maar eens een kreet uit het jargon der oefenmeesters aan te halen, details waarschijnlijk de doorslag zullen geven.

Delfstrahuizen - Waterpoort Boys

Zaterdag 19 september 2020 - 14.30 uur

Sportpark De Kampen - Delfstrahuizen

Waterpoort Boys kwalificeerde zich dan wel niet voor de KO-fase van de beker, maar het avontuur verliep door de bank genomen bevredigend. De ploeg van trainer Sido Postma was zowel tegen klasgenoot HJSC als tegen derdeklasser Heeg de bovenliggende partij en boog pas in de tweede helft voor het eveneens in de derde klasse uitkomende Sneek Wit Zwart ZM.



Vorig seizoen moest men in de competitie ook het hoofd buigen voor Delfstrahuizen dat komende zaterdag bij de seizoensouverture als gastheer van de Wéé Péé Béé optreedt. In een wedstrijd waarin Fabian Vermaning namens de Snekers voor het eerst als basisspeler aan de aftrap verscheen en waarin Yoran Korstra namens de ploeg van trainer Gerben Visser de gehele productie voor zijn rekening nam, trokken de withemden toen terecht met 3-1 aan het langste eind.



In dat duel hielp Jordi Heerings de gasten tien minuten voor tijd aan de definitieve beslissing door de bal langs zijn eigen doelman te spelen. Diezelfde Heerings had ruim een jaar eerder in Delfstrahuizen met een pegel van afstand Waterpoort Boys aan de gelijkmaker geholpen, waarna Mohammed Hasan Arsandar de Snekers de winst bezorgde. Winst zat er in de return echter niet in, want medio februari 2019 hielden beide ploegen elkaar in een niet al te beste pot met treffers van Andy de Vries en de gevaarlijke Yoran Korstra in evenwicht.



Delfstrahuizen moest aan het eind van het seizoen 2015-2016 met slechts elf punten afscheid van de derde klasse nemen, waarna Martin de Jong de opdracht kreeg om het verloren gegane terrein te heroveren. De Jong hield het in maart 2018 echter voor gezien, waarna de club Sneek Wit Zwart-spits Gerben Visser als trainer aanstelde. De goaltjesdief die eerder bij RKO werkzaam was, sloot zijn debuut bij Delfstrahuizen als vierde af en bereikte in zijn eerste volledige seizoen de eindstreep als zevende. Medio maart van dit jaar toen corona voor een abrupt einde van de competitie zorgde, nam de ploeg van De Kampen achter Waterpoort Boys de vierde plek in en had men nog alle kans om deelname aan de play offs om promotie af te dwingen.



In 2018-2019 kregen de geelhemden de kans om via de nacompetitie promotie af te dwingen en om meteen weer naar de derde klasse terug te keren. Bij het toetje lag de eerste hap i.c. Oudehaske echter te zwaar op de maag, waarna men zich vorig seizoen in de strijd om de tweede periodetitel tegen Sleat half verslikte en daarmee verzuimde om de verzekering voor deelname aan de herkansing af te sluiten. Die polis had in verband met het al genoemde einde van de competitie echter geen dekking geboden en dus moet Waterpoort Boys opnieuw op jacht.



Daarbij is het voetbal dat de hoofdmacht in zowel de oefen- als in de bekerduels liet zien, absoluut hoopgevend, al beleefde men gisteravond tegen Read Swart een slechte generale. Een slechte generale betekent meestal een goede première, maar het is geen garantie en zeker niet als de tegenstander Delfstrahuizen heet. Die opponent bleek eerder in de onderlinge confrontaties een harde noot om te kraken. Ondanks dat men in de voorbereiding en in de beker wisselvallig presteerde, zal dat komende zaterdag niet anders zijn, al zijn we toch geneigd om Waterpoort Boys als licht favoriet aan te wijzen en zeker als de ploeg bij de kamp op De Kampen het gevaar "Korstra" weet in te dammen.

Black Boys - Nicator

Zondag 20 september 2020 - 14.00 uur

Sportcentrum Schuttersveld - Sneek

Het blijft schipperen bij Black Boys, want bijna wekelijks zijn één of meerdere selectiespelers niet beschikbaar. Zo waren Mladen Dubravac en Sander de Vries tegen SC Terschelling niet van de partij. Trainer Richard Venema kon daarentegen wel beschikken over centrale verdediger Jordi Albada, die ondanks een overschrijving buiten de "transferwindow" blijkbaar toch voor teams in de A-categorie mag uitkomen.



Daarmee zit men in verdedigend opzicht in ieder geval iets ruimer in zijn jasje, maar daarmee zijn de problemen nog niet opgelost. Die ligt namelijk ook en misschien wel vooral voorin. In de oefen- en bekerwedstrijden was sprake van een gebrek aan stootkracht en van de vier goals die men in die duels scoorde, nam de inmiddels gestopte Dennis Niemarkt er één voor zijn rekening en kwam ééntje op conto van de tegenstander. De vraag is dan ook, wie dit seizoen de goals voor Black Boys moet scoren.



Vorig seizoen slaagde Black Boys er in de heenwedstrijd tegen de tegenstander van komende zondag i.c. Nicator ook niet in om te scoren. Sterker nog, de uitslag die toen na negentig minuten een een beetje op het scorebord stond (3-0), was destijds een magere afspiegeling van de verhoudingen. In de return was daarentegen sprake van "andere tijden", want in de laatste wedstrijd voor wat toen nog een corona-breakje leek te zijn, won Black Boys dankzij een treffer van de al genoemde Dennis Niemarkt en ook toen gaf de uitslag de verhoudingen niet goed weer. Gelet op de status van de Leeuwarders die toen achter de titelkandidaten De Wilper Boys en SC Boornbergum '80 als "the best of the rest" door het leven gingen, was die overwinning een goede prestatie.



​De prestaties van de Zwartjes waren in de daarvoor gespeelde wedstrijden toch al van een behoorlijk kaliber. De hoofdmacht had in de voorgaande duels namelijk het verschil met de gevarenzone uitgebouwd en was ten tijde van de break zelfs in de race voor de tweede periodetitel. De prestaties van Nicator waren daarentegen wisselend, waardoor men lopende het seizoen meer en meer terrein op de titelpretendenten moest prijsgeven.



Aan het begin van deze eeuw moest Nicator ook veel terrein inleveren. Nadat de "ehemalige" bekerwinnaar (1979) rond de eeuwwisseling drie seizoenen in de tweede klasse uitkwam, volgde een teloorgang die uiteindelijk in de kelderklasse eindigde. Vervolgens vond men op het Kalverdijkje de weg omhoog en die eindigde in de lente van 2014 met promotie naar de derde klasse, waarna men aan het eind van 2018-2019 weer een stap terug moest doen om vervolgens als voormalig derdeklasser als één van de kanshebbers te worden aangemerkt. Die prognose wist men niet waar te maken en de vraag is, of men dit seizoen wel aan die verwachting kan voldoen. In de voorbereiding liepen de resultaten uiteen en in de beker moest men Geel Wit en VC Trynwâlden voor laten gaan.



​Black Boys had in de beker nog minder te vertellen en de conclusie dat het een lastig seizoen gaat worden, lijkt dan ook gerechtvaardigd. Die conclusie trokken we aan de vooravond van voorgaande jaren echter ook en toen lukte het de "All Blacks" iedere keer weer om degradatie en/of nacompetitie van de agenda af te voeren, al was het een enkele keer wel een kwestie van kantje boord. Of de wedstrijd van zondag eenzelfde kwestie wordt, laat zich lastig voorspellen, maar als alle "personeelsleden" inklokken moet Black Boys toch tot meer in staat zijn dan men tot nu toe liet zien.