De bal rolt weer ....voorbeschouwing 12 en 13 september 2020

Komend weekeinde kruist ONS Sneek in Buitenpost de degens met de andere Friese hoofdklasser in wat men "de nieuwe Friese derby" zou kunnen noemen. De overige Sneker clubs sluiten de poulefase van de beker af, waarbij alle duels in de categorie "om des keizers baard" vallen, tenzij zich bij de wedstrijden van Sneek Wit Zwart ZM en Waterpoort Boys opeens wonderbaarlijke ontwikkelingen voordoen.

Buitenpost - ONS Sneek

Zaterdag 12 september 2020

Sportpark De Swadde - Buitenpost

Er was afgelopen zaterdag gebak voor iedereen, maar de smaak van de lekkernij was na de confrontatie met Berkum uiteindelijk toch een tikkeltje zuur. ONS Sneek beleefde namelijk een niet al te beste seizoensouverture en ging tegen de ploeg uit Overijssel met 5-1 onderuit, waarbij men ook nog eens doelpuntenmaker Ruendel Martin kwijtraakte. Gewogen en voorlopig even te licht bevonden, zou de conclusie kunnen zijn, iets wat vorig seizoen eigenlijk ook gold voor Buitenpost en dat is komende zaterdag de tegenstander van de oranjehemden.



​Toen er een streep door de competitie ging, stonden de Blauwkes namelijk met tien uit twintig stijf onderaan en was het verschil met de veilige plekken eigenlijk al onoverbrugbaar. De ploeg onder de streep werd bij wijze van spreken gered door de streep en mag zich daarom voor de derde keer op rij hoofdklasser noemen. Die klasse is het hoogste niveau in de nu bijna 80-jarige historie. Dat niveau werd op 21 april 2018 bereikt, toen Buitenpost onder leiding van trainer René van der Weij na zeven seizoenen in de eerste klasse op soevereine wijze de titel greep. Van der Weij behield de blauwhemden in het daaropvolgende seizoen voor de hoofdklasse en verhuisde toen naar SC Genemuiden, dat afgelopen zaterdag in de eerste competitiewedstrijd met 1-0 te sterk was voor de formatie van De Swadde.



Dat sportpark waar in het verleden in de voorbereiding vrijwel elk jaar een club van naam en faam neerstreek, is overigens een toonbeeld van rust. De club voert namelijk al jaren een stabiel en op de jeugd gericht beleid, waarbij slechts een enkele keer grote "aankopen" worden gedaan. Drie seizoenen terug haalde men met Rolf Dijk, Robin Huisman de Jong en Kevin van der Meulen die in het verleden bij ONS Sneek en Sneek Wit Zwart op de Sneker veldsjes te bewonderen waren, het grootste eskader "strangers" binnen en dit seizoen kwamen daar met Erolind Derguti die in Sneek ook al geen onbekende is, en Wessel van der Galiën nog eens twee bij. Verder werd het vertrek van zes spelers opgevangen met eigen jeugdspelers, waarvan een paar door blessures bij de gevestigde orde zaterdag reeds hun debuut maakte.



​Hoe anders is de situatie op het Zuidersportpark waar de voorbije seizoenen steeds zo'n beetje de helft van de selectie werd vervangen, al was het vertrek in een enkel geval het gevolg van een carrièrestap, zoals bij doelman Dick Baron (FC Groningen), Sam Crowther (Go Ahead Eagles), Serge Fatima (HHC Hardenberg) en Oege Sietse van Lingen (Katwijk). De instroom van nieuwelingen is echter groot, ook al omdat de selectieleden van eigen vlees en bloed (nog) niet goed genoeg zijn en omdat de club (nog) niet de vruchten van de inmiddels regionaal gecertificeerde jeugdopleiding plukt. Daarin komt wellicht binnen afzienbare tijd verandering. In het JO23-team van de oranjehemden - opgezet om de doorstroming naar het eerste te bevorderen - lopen namelijk een aantal talentvolle jonkies rond en in de voorbereiding hebben een paar daarvan al minuten in Vlap's vlaggenschip gemaakt.



Dat neemt niet weg dat ONS Sneek dit seizoen opnieuw aan een nieuw elftal moet bouwen. Daarbij had men in de voorbereiding met blessures te kampen en tikten sommige spelers pas laat "South Park" in hun routeplanner in. Of met andere woorden, in de voorbereiding waarin de puzzel doorgaans gelegd moet worden, waren de stukjes of nog niet beschikbaar of kwamen er nieuwe stukjes bij. Dat laatste maakt de keuzemogelijkheden voor Vlap weliswaar groter, maar verlengt tegelijk ook de tijd die nodig is om een team te smeden, te meer omdat de late intreders nog niet volledig wedstrijdfit waren.



Of dat komende zaterdag wel het geval zal zijn, blijft afwachten. Net zoals afgewacht moet worden hoe beide ploegen met aan de ene kant een team dat zeker kwaliteiten heeft maar ultra jong is (ONS Sneek), en aan de andere kant een ploeg waarbij een aantal spelers door de wol geverfd is, zich in deze nieuwe Friese derby tot elkaar zullen verhouden. Beide hadden bij de opening problemen en moeite met de druk die de tegenstander uitoefende, waarbij Buitenpost bij titelkandidaat Genemuiden nog de minste lakschade opliep. Op grond van die uitkomst zou de thuisclub licht favoriet moeten zijn, al heeft Buitenpost deze ene keer bij de auteur van deze voorbeschouwing ook om een andere reden de voorkeur.

G.A.V.C. - Sneek Wit Zwart

Zaterdag 12 september 2020 - 18.30 uur

​Sportpark Meinga - Grou

Na twee opeenvolgende zeges is Sneek Wit Zwart ZM al geplaatst voor het hoofdtoernooi om de districtsbeker noord. Zowel Balk als Hardegarijp bleek niet opgewassen tegen de mannen van trainer Hans de Jong. Daarbij kwam de overwinning op de eersteklasser van de Friese heuvelrug nog moeizaam tot stand, maar had die tegen "Hurdegariep" volgens teammanager Martin van Klaveren ruimer uit moeten uitvallen. Hoe het ook zij, door die resultaten is de pot van komende zaterdag tegen GAVC vanuit Sneker perspectief niet meer dan een veredelde oefenwedstrijd.



​GAVC kaapte in het seizoen 2010-2011 de titel voor de neus van het toen nog bestaande Leeuwarden weg en zes seizoenen later troefde men in de tweede klasse K Roden af om vervolgens het eerste seizoen in de eerste klasse net onder de grens van het linker- en rechter rijtje af te sluiten. Een jaar later werd men als nummer dertien afgevlagd en tot de nacompetitie veroordeeld. Daarin werd LSC 1890 na strafschoppen het slachtoffer van de gele overlevingsdrang. Vorig seizoen bleek overleven echter al snel onmogelijk. Daar kon de huidige trainer van Sneek Wit Zwart die halverwege het stokje van Marcel Frankena overnam, ook niets meer aan veranderen en medio maart had de hoofdmacht welgeteld drie punten achter zijn naam staan. Dat was voor de beleidsmakers aanleiding was om vrijwillig een stapje terug te doen en om de eerste klasse vaarwel te zeggen.



Ondanks dat het aan de boorden van het Pikmeer al enige tijd minder ging, vielen de confrontaties met GAVC voor Sneek Wit Zwart niet altijd in de categorie "appeltje-eitje". In het seizoen 2018-2019 eindigde de wedstrijd in Sneek dankzij treffers van Joram Smits en Matts Bruining in een bescheiden 2-0 zege, al speelden de Snekers toen lange tijd in ondertal. Een klein half jaar later verspeelde de ploeg van toenmalig trainer Germ de Jong in Grou twee punten en dat bleken aan het einde van de rit heel dure te zijn. Vorig seizoen toen GAVC bij wijze van spreken geen deuk in 'n pakje boter schopte, had Sneek Wit Zwart het op Meinga minder lastig en schreef men door onder meer twee treffers van de toen als rechtsbuiten opgestelde Klaas Boersma een redelijk eenvoudige 3-0 zege bij.



Hoewel in de voorgaande wedstrijden - men oefent vanavond nog tegen LSC 1890 - wel een tipje van de sluier werd opgelicht, is de werkelijke kracht van de nieuwe ploeg nog niet definitief uitgekristalliseerd. Dat gebeurt waarschijnlijk volgende week, wanneer de ploeg van trainer Hans de Jong die het voorlopig zonder Leon de Vries moet doen, het in de eerste competitieronde opneemt tegen WVV. Die wedstrijd mag als een echte graadmeter worden aangemerkt, omdat de ploeg uit Winschoten er ten tijde van het stopzetten van de competities virtueel net iets beter voorstond dan Sneek Wit Zwart.



​Of Sneek Wit Zwart er beter voorstaat dan GAVC zou men op basis van de cijfertjes mogen verwachten. Immers waar de wit-zwarten van Balk en Hardegarijp wonnen, moest de tweedeklasser tegen dezelfde tegenstanders met een nederlaag en een puntendeling genoegen nemen, al was het 2-2 gelijkspel in en tegen Balk zeker geen onverdienstelijk resultaat. Met die remise en met de moeizame zege van Sneek op datzelfde Balk op het netvlies zouden de cijfertjes echter wel eens voor bedriegertje kunnen spelen en zou het zaterdagavond toch nog wel eens een taai potje kunnen worden.

Kollum - LSC 1890

Zaterdag 12 september 2020 - 17.00 uur

​Sportpark Baensein - Kollum

In de voorbije duels liet LSC 1890 tegen de eersteklassers Zeerobben en FVC leuk voetbal zien. Alleen in verdedigend opzicht was het niet altijd even goochem". Daardoor kwam zowel de ploeg uit Harlingen als die uit Leeuwarden relatief gemakkelijk aan de doelpunten met beide keren een nederlaag tot gevolg. In defensief opzicht zullen Valk en de zijnen dan ook nog wat bij moeten sturen en het liefst voor komende zaterdag, want dan wacht in Kollum het duel met club van die naam, die tot nu toe in de beker gemakkelijk het net weet te vinden.



De club uit Noordoost Friesland bracht met name in de tweede helft van de eerste bekerwedstrijd FVC aan het wankelen, maar uiteindelijk bleken vier treffers niet voldoende voor een punt of nog meer. Afgelopen zaterdag hield men op sportpark Baensein dankzij een vervalste hattrick van Benjamin Zondervan Zeerobben op 3-3 en daarmee behield de ploeg van trainer Ron de Boer nog een kleine kans op plaatsing voor het hoofdtoernooi.



In de eerste veertig jaar van de vorige eeuw waren in Kollum diverse clubs actief, maar geen van allen was een lang leven beschoren. Toen in de oorlog de v.v. werd opgericht en die club bij de herstart van de competitie twee teams inschreef, werd de situatie stabieler. Vanaf het begin van de jaren zestig tot aan het seizoen 2010-2011 speelde men afwisselend in de vierde en de derde klasse, maar in dat seizoen dook de naam van Kollum voor het eerst op de lijst van de tweede klasse op. Daarop bleef men echter maar één jaar staan, waarna men aan het eind van het daaropvolgende seizoen de titel greep en meteen en deze keer voor drie jaar weer op de lijst terugkeerde. Na vier seizoenen in de derde klasse B vond men nadat men in het derde seizoen ook al aan de tweede klasse rook, via de play offs weer de weg omhoog en in het onvoltooide seizoen toen men met 23 uit 17 op de negende plaats stond, was handhaving bij de bestuursvergaderingen geen agendapunt.



​Of die prestaties te maken hadden met de terugkeer van Joop Pijnacker, die eerder voor o.a. Harkema Opeinde en Drachtster Boys uitkwam en voor zijn "comeback" twee seizoenen de kleuren van Buitenpost verdedigde, is een lastige vraag. Wel ging het met de all-time topscorer (206 competitie- en 40 bekerdoelpunten) gestaag beter met uiteindelijk dus promotie naar de tweede klasse tot gevolg.



​De all-time topscorer van LSC 1890 (Gerrit Gerritsma) komt daar met 102 competitiegoals bij lange na niet in de buurt en dat geldt ook voor Jorn Wester, al heeft hij nog heel wat jaren voor de boeg. LSC's topscorer van vorig seizoen liet in de tot nu toe gespeelde duels niet altijd zijn kwaliteiten als "killer" zien en liet bijv. tegen Sneek Wit Zwart ZM twee dotten liggen. Dat waren overigens ook zo'n beetje de enige mogelijkheden die de spits in die wedstrijd kreeg, en Wester zou het in deze jaargang met twee buitens die vaak naar binnen trekken, wel eens met minder ballen moeten doen dan vorig seizoen.

Over minder gesproken. De Snekers die vanavond op Tinga tegen Sneek Wit Zwart dus nog een oefenduel afwerken, zullen de goals zoals hiervoor al werd vermeld, minder makkelijk moeten weggeven. Dat laatste kan men zich tegen het veel scorende Kollum namelijk niet (opnieuw) permitteren, wil men het bekeravontuur met een goed gevoel afsluiten en wil men over een anderhalve week met een zelfde gevoel sportpark Ervenbos in Emmeloord opstappen.

Sneek Wit Zwart ZM - H.J.S.C.

Zaterdag 12 september 2020 - 15.00 uur

Sportpark Tinga - Sneek

Voor Sneek Wit Zwart ZM lijkt het kostje gekocht, Na de overwinningen op Heeg en Waterpoort Boys moet er zoiets als een mirakel gebeuren, wil de formatie van trainer Niels Boot bij de loting voor de eerste KO-ronde van de KNVB Beker niet van de partij zijn. Dan moet één van de genoemde clubs die zaterdag tegen elkaar spelen, met een verschil van een goaltje of zes, zeven winnen en moet ZET EM zelf tegen HJSC de bietenbrug opgaan.



Hoewel de club "uut de Hommerts" altijd een stugge tegenstander is, zien we dat laatste eerlijk gezegd niet gebeuren. ​HJSC leek na de voorbereiding waarin men na een nipte nederlaag twee keer met duidelijke cijfers won, klaar voor "het grote werk". In de eerste twee bekerduels kwam men echter tekort, waarbij Waterpoort Boys de verdiende zege overigens pas vlak voor het laatste fluitsignaal definitief veilig stelde. Met die potjes op het netvlies zal trainer Klaas Wittermans zich voor de laatste poule wedstrijd tegen het sterke Sneek Wit Zwart ZM dan ook weinig illusies maken en wellicht het duel aangrijpen om wat andere dingen uit te proberen, al zal hij natuurlijk te allen tijde willen vermijden dat een nederlaag in de laatste poulewedstrijd viraal gaat.



In competitieverband gingen haalden die de social media in ieder geval niet, want nadat in 2017-2018 de heenwedstrijd in 5-1 eindigde, bleef het verlies in de return binnen de perken. Sterker nog, op de "Homeground" van de groenen kon het tot vijf minuten voor tijd toen Freerk de Jong de hoop op een verrassing en een virale explosie de grond inboorde, nog alle kanten op. Die knal leek vorig seizoen toen beide ploegen elkaar ook al in de beker bestreden, in de maak maar uiteindelijk eindigde het duel door treffers van de toen debuterende Kevin Huitema (2x), Patrick Altenburg, Geart Hiemstra en Justin Rienks met 5-1 in Sneker voordeel.



Het voordeel van Niels Boot is, dat hij over een sterke en brede selectie beschikt, al brengt dat soms ook moelijke keuzes met zich mee. Zoals in het verslag van de wedstrijd tegen Waterpoort Boys al werd aangegeven, zijn er spelers die nadrukkelijk op de deur kloppen en de vraag is dan ook opportuun, hoe lang de succestrainer die deur voor hen nog gesloten houdt. Nu er voor de ploeg nagenoeg niets meer op het spel staat, achten wij de kans groot dat Boot tegen HJSC in plaats van "de gevestigde orde" Jurre Speelman op het middenveld posteert en dat hij de sleutels voor het centrum van zijn defensie aan Thijs Goes en/of Marco Rijpkema overhandigt, te meer omdat zijn ploeg daar voetballend niet minder van wordt.



Die ploeg is zo bleek afgelopen zaterdag, een goed ingespeelde machine en zeker als één van de voornaamste wapens (de snelheid voorin) door de werkvoorbereiders (lees: de middenvelders) in werking wordt gezet. Daarbij maakt de samenstelling niet uit, want zowel met Daniël Bennik, Freerk de Jong, Andy de Vries als met de al genoemde Speelman worden "de brommers" (Geart Hiemstra, Joey en Kevin Huitema en Jesse Lee Staalsmid) op hun wenken bediend en is Sneek Wit Zwart ZM levensgevaarlijk en normaliter (veel) te sterk voor HJSC.

Waterpoort Boys - Heeg

Zaterdag 12 september 2020 - 14.30 uur

Sportcentrum Schuttersveld - Sneek

Normaliter behoren Waterpoort Boys en Heeg nadat beide van Sneek Wit Zwart ZM verloren, tot de ploegen waarbij de poulefase van de beker het eindstation is. Alleen als één van beide zoals hiervoor al werd vermeld, het duel van zaterdag heel ruim weet te winnen en de al genoemde Sneker derdeklasser tegen HJSC onderuit gaat, hebben ze nog een kansje. Wij verwachten echter dat men daar niet meer op rekent en dat de wedstrijd door beide oefenmeesters wordt aangegrepen om andere selectiespelers speeltijd te gunnen.



​Het spoor richting het eindstation was voor Heeg en Waterpoort Boys nagenoeg gelijk. Beide wonnen van HJSC met resp. vijf en vier-één en beide gingen tegen Sneek Wit Zwart met nagenoeg gelijke cijfers (nul-vier om nul-drie) onderuit. Het doelsaldo is evenals het puntentotaal dan ook gelijk. De duels met de ploeg van trainer Niels Boot waren echter verschillend van aard. Daar waar Heeg niet durfde te voetballen en nauwelijks over de middenlijn kwam, dwong Waterpoort Boys Sneek Wit Zwart ZM veertig minuten lang achteruit om pas in de tweede helft en na een aantal omzettingen de witte vlag te hijsen. Dat maakt dat de club uit de Waterpoortstad bij het niemendalletje van zaterdag tot favoriet.



Dat was Waterpoort Boys ruim twee zomers geleden echter ook, toen men Heeg in Heeg in de nacompetitie tegenkwam. De toenmalige derdeklasser uit Sneek vond toen uiteindelijk in negentig minuten + toegevoegde tijd via Tim van der Werf maar één opening in de rood-witte muur, waarna de thuisclub de strafschoppen veel beter nam en daarmee de degradatie van Waterpoort Boys naar de vierde klasse bezegelde.



Heeg zou een week later het succes met promotie naar de derde klasse compleet maken en in die klasse was de ploeg van toenmalig trainer Arjen Hoekstra in het eerste seizoen net niet een sensatie. De vijfde plaats was echter een geweldig resultaat, waarmee de hoofdmacht zelfs voor gerenommeerde ploegen als DWP, Berlikum, Minnertsga, Oeverzwaluwen en SDS eindigde. Vorig jaar ging het tot de corona-break daarentegen stukken minder en met veertien uit zeventien was Heeg toen één van de kandidaten voor of rechtstreekse degradatie of deelname aan de dans om lijfsbehoud.



​Hoewel er uiteraard nog geen zinnig woord over te zeggen valt, lijkt Waterpoort Boys aan de vooravond van een omgekeerde ontwikkeling te staan. Daar waar de geelhemden in de voorbije twee seizoenen steeds voortvarend uit de startblokken vertrokken en bij het naderen van de finishlijn achterop raakten, lijkt de selectie nu fitter dan ooit. In ieder geval liet de ploeg van trainer Sido Postma tegen SC Makkinga, Lvv Friesland, HJSC en in delen van het duel tegen Sneek Wit Zwart ZM zeer behoorlijk voetbal zien, al leidde dat in laatstgenoemde pot niet tot een overdaad aan kansen.

Die krijgt men tegen het verdedigend ingestelde Heeg van trainer Lykle Bleekveld waarschijnlijk ook niet en dus zal men bij de spaarzame mogelijkheden messcherp moeten zijn. Als Postma deze week zijn werk als scharensliep naar behoren doet, dan moet het frisse voetbal van de gele hesjes naar onze inschatting een goed resultaat opleveren, al ligt daarbij een ruime zege en plaatsing voor de KO-ronde zoals in de inleiding al werd vermeld, niet meer in de lijn der verwachting.

SC Terschelling - Black Boys

Zondag 13 september 2020 - 14.45 uur

Sportpark Midsland - Midsland

Na de nederlagen tegen Blauwhuis en Oldeboorn is de wedstrijd van komende zondag tegen SC Terschelling niet meer dan een teamuitje en wellicht een gelegenheid om aan teambuilding te werken. Welke spelers bij "dat proces" aanwezig zullen zijn, is nog niet bekend maar gelet op de bank, de ingezette wisselspelers en de actuele ontwikkelingen bij de Zwartjes ligt de bezetting van bus en boot min of meer voor de hand.



​Op basis van onze hand vertelt de waarzegster dat het voor Black Boys om niets meer gaat en dat er alleen voor de SC van Terskelling nog iets te halen valt. De eilandbewoners kunnen zich na de remise tegen Blauwhuis en de zege op Oldeboorn nog voor het hoofdtoernooi plaatsen. De ploeg van trainer Bas Kramer heeft namelijk evenveel punten als die uit "Blue Home City" en alleen een minder doelsaldo dan de groenhemden (-2). De "Bluegranes" hebben bij de confrontatie met de Sneker lui van de vaste wal dan ook baat bij een ruime zege, die bij voorkeur hoger uitvalt dan die in het seizoen 2018-2019.



Toen won SC Terschelling dankzij treffers van Roelof Fokkens, Bent Heeger, Max Burggraef en Brendan van Suijlekom afgetekend van de Zwartjes die toen als directe concurrent te boek stonden. Later dat seizoen wist de ploeg uit het overzeese rijksdeel die prestatie echter niet te herhalen, want nadat Dennis Niemarkt de Snekers op voorspong had gezet en de Ès Céé gelijk maakte, bevrijdde good old Alex de Jong op de bevrijdingsdag van 2019 de "All Blacks" definitief. Ook in januari van dit jaar zaten er voor SC Terschelling bij de in Sneek gespeelde thuiswedstrijd geen punten in het vat. In dat duel waarbij werd stil gestaan bij het overlijden van Black Boys-icoon Sietse de Vries, zorgden Dennis Niemarkt (3x), Msokolo Ramazani Dieudonne en nazaat Nicky de Vries er voor dat de Opa de Vries Memorial met een 5-3 zege een mooi eerbetoon werd.



Naast de hiervoor genoemde keren troffen SC Terschelling en Black Boys elkaar eerder ook al diverse malen en in het seizoen 2012-2013 bewandelden beide ploegen zelfs dezelfde route. Beide clubs wisten zich toen voor de nacompetitie te plaatsen en daarin promotie af te dwingen. In tegenstelling tot de Snekers die sindsdien op de werkvloer van de vierde klasse staan, moest de verre familie van Robinson Crusoe twee jaar later een stap terug doen, waarna men aan het eind van het seizoen 2016-2017 onder leiding van trainer Jappie Booij weer op de hiervoor genoemde werkplek terugkeerde.



Op die werkplek komen beide hoofdmachten elkaar komend seizoen ook tegen, maar eerst wacht zondag het bekertreffen. Afgaande op de resultaten van Black Boys in dit nog prille seizoen zal het niemand verbazen dat wij de "homeside" tot favoriet uitroepen, want bij de Zwartjes loopt het - en dat is nog een understatement - tot nu toe niet al te best en zeker niet als trainer Richard Venema sterkhouders als Arjen Brinksma, Dennis Niemarkt en Harry Terpstra moet missen.



Dan levert hij met alle respect voor de andere acteurs gewoon veel teveel in. Trouwens ook met voornoemd trio zal het ook een hele klus worden om a. in de bekerwedstrijd van komende zondag een resultaat te halen en b. om in de nakende competitie boven de gevarendriehoek te blijven. De selectie is zo het zich nu laat aanzien simpelweg niet breed en sterk genoeg en de trouwe Black Boys-fans moeten zich naar verwachting dan ook instellen op "een proces" dat heel lastig gaat worden.