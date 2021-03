De Avond4daagse in Sneek gaat dóór! Maar dan anders...

SNEEK- “Een jaar zonder Avond4daagse in Sneek is natuurlijk ondenkbaar”, volgens de organisatie van de bekende wandeltocht. “Maar we hebben goed nieuws! Met de speciale editie van hét wandelfestijn kunnen we ook dit jaar toch gaan lopen. Doe jij ook mee aan de Avond4daagse - Home Edition?”

Wat is Avond4daagse - Home Edition?

“Vanaf maandag 29 maart tot en met woensdag 30 juni 2021 loop jij jouw eigen Avond4daagse. Met eigen routes, vanaf een eigen locatie, op een eigen moment, met een eigen afstand. Zo voorkomen we met elkaar dat het te druk wordt. Na vier wandelingen en een hoop beweegplezier ontvang je de enige echte Avond4daagse medaille thuisbezorgd!”

Hoe werkt het?

Na aanmelding krijg je toegang tot de app eRoutes. Via de app ontvang je iedere wandeldag routes waar je uit kunt kiezen. Je bepaalt zelf wanneer je loopt. Dat mag ‘s avonds zijn, maar ook overdag. En doordeweeks of in het weekend. Als je je eigen Avond4daagse maar afrondt binnen 2 weken na de eerste wandeldag. Want het moet natuurlijk wel een prestatie blijven. Houd rekening met de maatregelen van de Rijksoverheid en loop niet in te grote groepen. Maar maak er vooral je eigen feestje van met spelletjes onderweg, iets lekkers in de rugzak en een mooi finish moment bij de voordeur! Onderweg verrassen we je in de app met leuke berichten. Zo helpen we je ermee deze Avond4daagse onvergetelijk te maken.

Aanmelden

Inschrijven is mogelijk via www.avondvierdaagse-sneek.frl. Deelname kost € 6,50. Inschrijving vindt dit jaar niet centraal via school of sportvereniging plaats, maar ouders/verzorgers schrijven zichzelf en hun kinderen in. Er kan gekozen worden uit drie afstanden: 2,5 – 5 – 10 km. En de welverdiende Avond4daagse medaille ontvang je automatisch. Wil je eerst meer informatie? Bezoek dan www.avond4daagse.nl.

Wil je een seintje als de inschrijving start?

Schrijf je dan in voor de Nieuwsbrief Avond4daagse. Deelname aan Avond4daagse – Home Edition kost €6,50 per deelnemer. Daarvoor krijg je toegang tot de app, de mogelijkheid om vier routes (van 2,5 - 5 - 10 kilometer) automatisch te laten aanmaken en je krijgt de officiële Avond4daagse medaille thuisbezorgd.

Heb je nog vragen? Wellicht staat jouw antwoord al bij de veel gestelde vragen.

Deel je avonturen!

"We genieten graag met jullie mee en hopen dat we toch een gevoel van saamhorigheid kunnen creëren door elkaar te enthousiasmeren tijdens de Avond4daagse - Home Edition.

Deel vooral je avonturen via social media met de hashtag #Avond4daagsehome!

Wil je je alvast gaan inschrijven doe dit dan via deze link

https://www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/sneek

We gaan ervan uit dat de volgende editie weer een gewone Avondvierdaagse zal gaan worden vanuit de Veemarkthal in Sneek. Deze zal worden gehouden van 30 mei t/m 2 juni 2022.

Uiteraard hopen wij jullie daar allemaal weer te gaan begroeten en gaan we er weer een mooi feest van maken.”