Darters voorlopig niet los, Friese dartbond stelt competitiestart uit

SNEEK-Dartliefhebbers in Fryslân kunnen hun pijlen voorlopig nog niet uit het vet halen. De Friese Darts Bond (FDB) heeft besloten de reguliere competitie, die anders dinsdagavond weer zou beginnen, uit te stellen. De coronamaatregelen in de horeca maken de competitiewedstrijden op dit moment niet verantwoord, zo vindt de dartbond.

Normaal gesproken organiseert de Friese Darts Bond jaarlijks een dartcompetitie van september tot en met mei, op de dinsdagavond. De ruim tweeduizend leden spelen dan in teamverband tegen elkaar, van de ere- tot en met de vierde divisie. Nadat de competitie afgelopen maart werd stilgelegd vanwege de coronacrisis, was de dartbond van plan op 1 september weer met een nieuwe competitie te beginnen. Die gaat nu dus niet meer door.

Landelijk advies

Volgens voorzitter Tseard Douma van de FDB heeft de Nederlands dartbond alle ledenorganisaties geadviseerd de regionale competities uit te stellen. Het grootste probleem zit hem volgens Douma in de coronamaatregelen voor de horeca. Die maken het eigenlijk onmogelijk om wedstrijden te spelen. "In Fryslân zijn er 18 gemeenten, met 18 burgemeesters, die 18 keuzes moeten maken. Als de noodverordening niet in iedere gemeente hetzelfde is, kun je ook niet voor alle leden hetzelfde besluiten."

Uitgesteld tot 1 januari

Ook over de jaarlijkse toernooien voor de Friese ranking en het Fries kampioenschap is nog niets bekend. Wanneer de dartcompetitie wel kan beginnen, is nog niet duidelijk. Het bestuur van de FDB gaat daar de komende tijd over om tafel. Douma: "Wij hebben uitgesteld tot 1 januari. We hebben een kort lijntje met de NDB en schakelen wekelijks met hen."