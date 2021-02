Dames VC Sneek doen reuzenstap richting kampioenspoule

De ploeg uit Capelle had weinig in de melk te brokkelen tegen VC Sneek, die met de setstanden 25-21,25-17 en 25-16 overtuigend won. Door deze overwinning is VC Sneek opgeklommen naar de derde plaats. Bij winst op het Talententeam zaterdag in de Sneker Sporthal, is plaatsing in de kampioensgroep zeker.