Dames VC Sneek 1 starten competitie ‘onder voorbehoud’

SNEEK- Na ruim twee competitie loze maanden mogen de dames van VC Sneek 1 op 16 januari a.s. weer voor het eerst in actie mogen komen tegen Sliedrecht Sport in Sliedrecht. Uiteraard, met dien verstande, dat iedereen negatief is getest en het kabinet geen aanscherpende maatregelen neemt. In onderstaand artikel een terugblik op de afgelopen periode door Marjanka Faber van VC Sneek en wordt er ook voorzichtig vooruit gekeken.

Een bewogen jaar ligt achter ons met o.a. het coronavirus en het daaruit vloeiende zwaard van Damocles boven onze volleybalhoofden. De gevolgen daarvan zijn niet gering en achtervolgen ons nog steeds, want in zulke tijden besef je maar eens weer hoe belangrijk je gezondheid is en hoe dierbaar je naasten zijn.

Met passie even de zaal in!

Op sportief gebied speelden onze dames in oktober één competitiewedstrijd. Deze thuispartij tegen FAST werd in drie sets gewonnen. Daarna volgde een nagenoeg absolute lockdown waarbij we getracht hebben binnen de geldende richtlijnen iedereen zoveel mogelijk te laten trainen.

Herstart Topsport Nederland

Vanaf 17 december mag een selecte groep topsporters weer onder voorwaarden in teams trainen en wedstrijden spelen. Dames 1 behoort tot deze selecte groep en mocht het trainen net voor de feestdagen weer oppakken. De competitie is vanuit de Nevobo aangepast en zal in januari weer starten. Hiervoor is door de bond een protocol afgegeven wat door VC Sneek is vertaald in een werkbare en duidelijke procedure.

Als onderdeel van de training en ter voorbereiding op de start van de competitie speelde dames 1 afgelopen week twee oefenwedstrijden tegen Apollo 08 en Eurosped. Een wedstrijdverslag leest u op www.vcsneek.nl

Wedstrijdprogramma

De volleybalcompetitie is vanaf 1 januari weer beperkt begonnen en vanaf 9 januari wordt, zo goed en zo kwaad als het kan, het nieuwe competitie programma afgewerkt.

Met een groot ‘onder voorbehoud’ ziet het wedstrijdschema er als volgt uit:

Zaterdag 16 januari Sliedrecht Sport - VC Sneek

Zondag 31 januari Eurosped - VC Sneek

Zaterdag 6 februari VC Sneek - Regio Zwolle

De wedstrijden zullen achter gesloten deuren plaats vinden en waarbij alleen strikt noodzakelijke personen aanwezig mogen zijn. Tijdens wedstrijd betekent dat er bijvoorbeeld geen lijnrechters en quick moppers zijn. En qua voorbereiding en organisatie zullen we alles met een zeer beperkte groep vrijwilligers en onder strenge voorwaarden en regels doen. Kortom in alles wat we doen en organiseren komt uiteraard de gezondheid van de speelsters, staf en andere betrokkenen voorop!

Deze hele situatie betekent voor velen het gemis van de live wedstrijd… en andersom zullen de dames alle support ontzettend missen tijdens het spelen van de wedstrijd!

Bij dit alles zijn we ook genoodzaakt om de disclaimer neer te leggen; alles vindt alleen doorgang in combinatie met wekelijks negatief testen en de afhankelijkheid van hoe het in Nederland gaat. Het bestuur zal, in samenwerking met de staf, al datgene wekelijks blijven volgen of we het verstandig en verantwoord vinden om door te gaan. Kortom: veel restricties maar het positieve is dat we weer van start mogen!

Marjanka Faber