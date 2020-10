Dames Neptunia'24 verliezen openingsduel met 7-5 van Losser

LOSSER- Afgelopen zaterdag mochten de dames van Neptunia’24 eindelijk weer van start! Na zeven maanden begonnen de dames aan een lange rit van twee uur naar Losser. Met één wissel op de bank kon de wedstrijd van start gaan in het Brilmansdennenzwembad.

Met de nieuwe coach, Fedde de Graaf, is er afgelopen training veel gefocust op een nieuwe tactiek. Daar moesten de dames nog aardig aan gewennen, wat resulteerde op een 4-1 achterstand na periode 1.

Ondanks dat kwam de rust in periode 2 weer terug waardoor de verdediging van Neptunia'24 potdicht zat. Door een aantal mooie afstandsschoten en inzwemacties kwamen de dames terug naar 5-5. Helaas wisten de dames deze terugkomst niet door te zetten tot een voorsprong waardoor de punten in Losser bleven.



De dames genieten komende week even van de vakantie maar 24 oktober mogen de dames op pad naar Zwolle voor een wedstrijd tegen SWOL Da2.



Doelpunten: Gabriëlle Weiler (2x), Joni de Graaf, Simone van der Zwan, Karin van der Goot (allen 1x)