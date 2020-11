SNEEK- De 'Dag van de Elfstedentocht' wordt volgend jaar digitaal gehouden vanwege het coronavirus. Op 15 januari van dit jaar werd deze speciale dag voor de eerste leer georganiseerd. De dag is opgezet om de Elfstedencultuur te bewaren.

Het idee komt van sporthistoricus Jorry van de Vooren. Hij maakte nu op sociale media bekend dat Tresoar, het Fries Scheepvaart Museum in Sneek en het Fries Film Archief in 2021 op internetbeelden laten zien over de Elfstedentocht.