Crowdfunding van Scouting Centrum Sneek gaat goed

De opbrengst wordt volledig besteed aan de renovatie/nieuwbouw van het scouting clubhuis. Iedereen die de scouting wil ondersteunen om dit mooie project te realiseren kan zich nu inschrijven voor een obligatie (of meerdere!)

Wil je een win win? Kijk dan op www.scoutingsneek.nl/verbouwing Hier staat de speciale crowdfunding folder. Lees de voorwaarden goed en schrijf je in voor een obligatie door een email te sturen naar crowdfunding@scoutingcentrumsneek.nl

Verbouwing Scouting Centrum Sneek

In de boerderij aan de Houkesloot die het Old Burgerweeshuis in 1920 liet bouwen bruist het nu van de activiteiten. Jeugd en jongeren maken kennis met de watersport, het scoutingspel, niet-formeel leren en natuurlijk de Friese natuur. Binnen de wereld van Scouting leren kinderen en jongvolwassenen samenwerken en worden spelenderwijs normen en waarden bijgebracht.



De Stichting SCS (Scouting Centrum Sneek) exploiteert en beheert dit unieke pand waarvan de Scoutinggroepen Greate Pier en Tibrag de vaste gebruikers zijn. Zo’n 175 scouts, in leeftijd variërend tussen 5 en 25 jaar maken kennis met het Scoutingspel op én om het water. Het effect van Scouting? Vorming voor de rest van hun leven. Door het intensieve gebruik van het pand en de eerbiedwaardige leeftijd, is een grondige renovatie noodzakelijk.