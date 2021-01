Carlo Rietdijk nieuw trainer SWZ

De 36-jarige Rietdijk begon zijn trainersloopbaan bij de jeugd van SC Cambuur, waarna hij in dezelfde functie bij FC Groningen werkzaam was om vervolgens als hoofdopleidingen in Leeuwarden terug te keren. Vanaf het seizoen 2013-2014 zwaaide hij drie seizoenen lang de scepter bij het Drachtster ONB, waarmee hij in het laatste seizoen uit de tweede klasse degradeerde. Vervolgens kreeg hij in zijn eerste seizoen bij Leeuwarder Zwaluwen opnieuw met het degradatiespook te maken, maar in het derde seizoen bleef hij met de Sweltsjes o.a. BCV en Blauw Wit '34 voor en leidde hij de blauwhemden terug naar de eerste klasse.

Met de komst van Carlo Rietdijk die aan de Molenkrite een eenjarige overeenkomst tekent, komt aan het eind van het seizoen een einde aan het dienstverband met de trainer van de zaterdagtak i.c. Niels Boot. Die functie werd door de verschuiving van het prestatievoetbal van de zondag naar de zaterdag overbodig.

Bron: https://pengel.weebly.com/