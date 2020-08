Brandsma pakt dagtitel bij fierljeppen, spektakelsprong van Wisse Broekstra

BUITENPOST- Het was bij de fierljepwedstrijd in Buitenpost opnieuw een finale zonder Ysbrand Galama. Nard Brandsma uit Workum profiteerde daar echter van en ljepte met 20.57 meter naar de eindoverwinning bij de senioren. Bart Helmholt werd - op zijn verjaardag - nummer twee, gevolgd door Thewis Hobma uit Harlingen die zijn verste seizoenssprong tot nu toe maakte met 19.34 meter. Maar niet enkel de senioren, ook de jongens zorgden voor vuurwerk in Buitenpost.

Brandsma pakt dagtitel bij fierljeppen, spektakelsprong van Wisse BroekstraIn de finale tussen de jongens pakte Wisse Broekstra uit Tzummarum de eerste plaats. Hij viel tweemaal in het water, maar zijn sprong van 19.92 meter uit de voorrondes was ruim voldoende om die positie te behouden. Wytse Steensma uit Joure (17.14 meter) Douwe Abma uit Hommerts (16.56 meter) werden twee en drie. Het was al een spektakel in de voorronden bij de jongens.

Fries record

Wisse Broekstra ljepte dus - nog altijd met zijn gebroken teen - een afstand van maar liefst 19.92 meter. Dat is een Fries record, want de verste afstand stond sinds 2010 op naam van Age Hulder (19.24 m). Afgelopen weekend pakte hij in de finale al de eerste prijs, toen met 16.96 meter. Ook voor Douwe Abma was het een goede avond, want met de 16.56 meter sleepte hij een persoonlijk record binnen.

Brandsma pakt eerste plaats

In de overgangsklasse ljepte Oane Galama uit Hilaard zijn verste seizoenssprong tot nu toe: 19.34 meter. Hij werd eerste, gevolgd door Rutger Piersma uit It Heidenskip (18.40 meter) en Jarno Hoekstra uit IJlst (17.65). Dat maakte dat Galama in de finale tegen de senioren mocht strijden, waar hij de vierde plaats behaalde.

Age Hulder uit Burgum sprong zijn verste seizoenssprong mei 19.33 meter. Hij werd daarmee derde bij de senioren topklasse. Nard Brandsma uit Workum (20.57 meter) en Bart Helmholt uit Noardburgum (20.00 meter) werden 1 en 2. Een opsteker voor Helmholt, die ook nog eens jarig was woensdag. Voor Ysbrand Galama geen finale deze wedstrijd. De favoriet ljepte in de eerste sprong 18.76 meter, en viel vervolgens tweemaal in het water.

Ysbrand pakt wel record af van broer Oane

Ysbrand Galama pakte echter wel een Fries record: het hoogste aantal meters dat in zeven beste wedstrijden bijeen is geljept. Dat is 144.30 meter voor hem. Hij pakt het Friese klassementsrecord daarmee af van zijn broer Oane Galama die in 2014 nog 144.09 meter bij elkaar ljepte. Het Nederlands klassementsrecord staat sinds 2017 op naam van Jaco de Groot (146.64 meter).

Geen verrassingen bij de meisjes

In de finale behaalde Pytrix Westra uit Burgum met 14.92 de eerste plaats. Dat is voor haar de verste sprong dit seizoen. Hanneke Westert uit Sneek (13.52 meter) en Inger Haanstra uit It Heidenskip (13.17 meter) werden tweede en derde. Dat was ook al de volgorde in de voorronden: Westra (13.94 meter), Westert (13.19 meter) en Haanstra (13.17 meter). Bijzonder is dat Westra als meisje deze wedstrijd verder sprongen dan alle vrouwen.

Sigrid Bokma uit Hindeloopen werd met 14.57 meter eerste bij de vrouwen in de voorrondes, gevolgd door Tessa Kramer uit It Heidenskip (13.93 meter) en Femke Rispens uit Niehove (13.86 meter). In de finale kwamen de vrouwen niet meer over deze afstanden heen. Deze keer geen Marrit van der Wal bij de deelnemers, ook Maureen Poiesz was afwezig.

Bij de junioren was de top drie: Rutger Haanstra (17.91 meter) uit It Heidenskip, Wietse Nauta (17.83 meter) uit IJlst en Riemer Durk Krol uit Heeg (16.58 meter).