Bourakba en Koning naar LSC 1890

Tarik Bourakba is in het Sneker voetbalwereldje geen onbekende, want hij kwam in de eerste helft van het seizoen 2018-2019 voor Sneek Wit Zwart uit. Hij kwam destijds over van d' Olde Veste 54 en keerde halverwege dat seizoen terug naar LAC Frisia 1883, waar in het seizoen 2015-2016 zijn avontuur bij de senioren begon.



De 23-jarige aanvallende middenvelder liet in zijn eerste periode in Leeuwarden zestien competitie- en twee bekertreffers noteren, terwijl hij in de competitie en in de beker voor de club uit Steenwijk resp. zes en twee keer doel trof. Bij stadgenoot Sneek Wit Zwart bleef de teller in competitieverband op één steken en was hij in de beker met drie doelpunten meer trefzeker. Na zijn terugkeer naar De Magere Weide liet hij zowel in de tweede helft van het seizoen 2018-2019 als afgelopen seizoen het net elf keer trillen, terwijl hij in het voorbije seizoen in de beker vier keer succesvol uithaalde.



In tegenstelling tot Bourakba is Sander Koning min of meer een onbeschreven blad. De jonge speler die zowel in de defensie als op het middenveld uit de voeten kan, maakte afgelopen seizoen voor het eerst zijn opwachting in de A-selectie van vv Heerenveen, maar was niet altijd verzekerd van een basisplek. In één van de wedstrijden waarin hij wel aan de aftrap verscheen, scoorde Koning zijn enige doelpunt in Feanster dienst.



Beide spelers zijn overigens afkomstig van clubs, waar de nieuwe hoofdtrainer van LSC 1890 i.c. Marcel Valk eerder aan het technische roer stond.

Bron: https://pengel.weebly.com/