Black Boys verliest van titelkandidaat

BOORNBURGUM- Na de nederlaag in speelronde één heeft Black Boys ook de tweede competitiewedstrijd verloren. Na een 2-1 ruststand werd het uiteindelijk 4-1 voor SC Boornbergum '80, dat door kenners algemeen als één van de kanshebbers in de vierde klasse B wordt aangemerkt en dat na vandaag de ranglijst aanvoert.

Voordat de thuisclub de positie aan kop van de ranglijst innam, moest men dus met Black Boys afrekenen. Op die afrekening werd na iets meer dan een kwartier het eerste streepje gezet en wel door Roy Melein. Een minuut of twaalf later kwam Black Boys door toedoen van centrale verdediger Jordi Albada - de eerste competitietreffer in het seizoen 2020-2021 - op gelijke hoogte. Het evenwicht was echter geen lang leven beschoren, want acht minuten later zette Jochem Veenje de thuisclub weer op voorsprong.

Die 2-1 stand bleef tot ruim een kwartier na rust gehandhaafd en tot dat tijdstip hield Black Boys zicht op een resultaat. In minuut éénenzestig bracht Joey Vermaning die eerder tegen Black Boys ook al productief was, de marge weer op twee en daarmee was min of meer sprake van een "Vorentscheidung", al duurde het nog tot de slotminuten aleer SC Boornbergum '80 het duel middels een treffer van Henk Kort helemaal en definitief naar zich toetrok.



Door dat resultaat is SC Boornbergum '80 op doelsaldo de koploper in de vierde klasse B, al moet men die positie met het Leeuwarder MKV '29 delen. De Zwartjes die komende zondag ijs- en corona dienende als gastheer van Warga optreden, bevinden zich aan het andere einde van de ranglijst en ook zij delen die positie en wel met FC Harlingen, Langweer en SF Deinum die eveneens nog geen punten achter hun naam hebben staan, maar alle drie over een beter doelsaldo beschikken.

SC Boornbergum '80 - Black Boys 4-1 (2-1)

Doelpunten: 1-0 Roy Melein (17.), 1-1 Jordi Albada (29.), 2-1 Jochem Veenje (37.), 3-1 Joey Vermaning (61.), 4-1 Henk Kort (90.)

Scheidsrechter: J. Struijs

​Gele kaart:

Opstelling Black Boys: geen informatie bekend

Bron: https://pengel.weebly.com/