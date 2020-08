Black Boys verliest ook tweede oefenduel

Dat dankte Black Boys vooral aan doelman Sander de Vries die de thuisclub met een aantal voortreffelijke reddingen diverse malen van scoren afhield en met een verre uittrap de 3-3 inleidde. Het inmiddels 40-jarige (!) monument bleek de beste man aan Black Boys-zijde, dat verder in nieuwkomer Giovanni Bleeker een welkome verrassing had. Bleeker die gisteren aan de selectie werd toegevoegd, stond meteen in de basis en voerde zijn taak naar behoren uit.

Die basis onderging overigens al vroeg in de wedstrijd de nodige wijzigingen. Eerst moest Dennis Kempen er met een blessure vanaf en na een minuut of tien kon doelman Ali Javidrad ook niet verder. Niet lang na die gedwongen ingrepen nam de thuisclub via een goedlopende aanval en een schuiver in de linkerbenedenhoek de leiding. Het antwoord van de "All Blacks" liet echter niet lang op zich wachten. Twee minuten later bediende Justin Wolfswinkel die later ook geblesseerd zou uitvallen, namelijk met een steekpass de verder onzichtbare Jacob Verwer en die liet mede door een aarzeling van de Blue Boys-goalie van dichtbij de gelijkmaker noteren.



​Nadat een door Michael Jansen teruggelegde bal door Wolfswinkel ruim naast werd geschoten en aanvalsleider Dennis Niemarkt vanwege buitenspel werd teruggefloten, zorgde laatstgenoemde niet veel later voor de 1-2. Die treffer moest echter vooral op het conto van Harry Terpstra worden bijgeschreven. De middenvelder behield na een dieptepass namelijk het overzicht, waarna het na zijn tikje breed voor Niemarkt een koud kunstje was om de bal tegen de touwen te werken.



Aan de andere kant verdween een inzet via het hoofd van een Black Boys-verdediger en de lat over, waarna De Vries bij een schot voor de eerste keer zijn niet geringe kwaliteiten toonde. Ook de daaropvolgende Black Boys-aanval was van een goed gehalte. De afronding van Wolfswinkel was echter minder, zulks in tegenstelling tot die van de thuisclub, want die schoot de bal na een voorzet vanaf links voortreffelijk binnen. Daarbij had De Vries geen schijn van kans en dat had hij ook niet, toen Rui Jorge Kelly even later in de fout ging en de bal vervolgens hard in de linkerbovenhoek werd geschoten (3-2).



Op slag van rust werd de bal nog een keer van de Black Boys-doellijn gehaald en ook de tweede helft begon met een hachelijk moment voor de Sneker goal. Nadat doelman De Vries een vrije trap uit de hoek tikte, kreeg Black Boys de bal namelijk niet goed weg, waarna de strak ingeschoten herkansing maar net naast de goal belandde. Vervolgens probeerde Michael Jansen het van afstand en bij die uithaal ontbrak evenals later bij een poging van de ingevallen Msokolo Ramazani Dieudonne kracht en precisie. Niet veel later viel echter toch de gelijkmaker toen de Sneker sluitpost met een verre uittrap Dennis Niemarkt probeerde te bereiken, waarbij de doelman van Blue Boys onder druk van Niemarkt hopeloos in de fout ging en de bal knullig in eigen doel werkte (3-3).



De vreugde aan Sneker zijde was echter van korte duur. Een paar minuten later liet Martijn Jetten zich aan de andere kant namelijk de kaas van het brood eten, waarna de bal van dichtbij werd ingetikt en De Vries geen enkele kans had. Diezelfde De Vries hield vervolgens na misschien wel de beste aanval van de thuisclub met een prima redding de vijfde tegentreffer van het bord en was even later bij een schuiver ook niet van zins om treffer nummer vijf toe te staan. Derhalve bleef het bij 4-3 en hoewel beide ploegen elkaar qua voetbal niet veel ontliepen, viel die overwinning zeker op grond van de tweede helft verdiend te noemen. Toen zorgde Blue Boys met name over de rechterkant - Richard Nieuwland had het lastig tegen de behendige rechtsbuiten van de thuisclub - voor de nodige dreiging en bleek Black Boys mede door een gebrek aan fitheid niet bij machte om echt een vuist te maken.

Blue Boys - Black Boys 4-3 (3-2)

Doelpunten: 1-0 Blue Boys (16.), 1-1 Jacob Verwer (18.), 1-2 Dennis Niemarkt (26.), 2-2 Blue Boys (38.), 3-2 Blue Boys (40.), 3-3 e.d. (81.), 4-3 Blue Boys (83.)

​Opstelling Black Boys: Ali Javidrad (10. Sander de Vries), Dennis Kempen (5. Martijn Jetten), Rui Jorge Kelly, Richard Nieuwland, Michael Jansen, Harry Terpstra, Giovanni Bleeker, Justin Wolfswinkel (67. Msokolo Ramazani Dieudonne), Dennis Niemarkt en Jacob Verwer

Bron: https://pengel.weebly.com/