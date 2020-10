Black Boys vergeet zichzelf te belonen

SNEEK-In de voorbeschouwing op de wedstrijd tegen Warga werd door ons de vergelijking met vorig seizoen gemaakt, toen Black Boys na het duel met SC Boornbergum '80 voor een ommekeer zorgde. Wel nu, die ommekeer was deze middag heel goed mogelijk geweest, want de formatie van trainer Richard Venema kreeg met name in de slotfase een aantal goede mogelijkheden om er meer uit te slepen dan een 1-1 gelijkspel.

Daarvan was in het eerste bedrijf overigens nog geen sprake, want in de eerste 45 minuten creëerde Black Boys nagenoeg niets. De ploeg uit de Waterpoortstad zakte helemaal in en riep daarmee min of meer het onheil over zich af. Dat onheil bleef beperkt tot één tegentreffer, maar dat hadden voor hetzelfde geld drie kunnen zijn, want de gasten vonden zowel voor als na de treffer van Pieter Gerbens het aluminium op hun weg.

Na rust kantelde de wedstrijd langzaam maar zeker, al duurde het nog lang aleer Black Boys daar via wie anders dan Dennis Niemarkt munt uit sloeg. Daarvoor had de topscorer overigens wel een blunder van de tegenstander nodig. Over blunders gesproken, de wit-groene defensie ging daarna nog zeker drie keer behoorlijk in de fout, maar de "All Blacks" wisten dat niet uit te buiten. Daarmee vergat Black Boys dat aan het einde van de wedstrijd zijn sterkste fase kende en toen veel beter was dan Warga om zichzelf te belonen en die beloning bleef ook uit, toen Niemarkt vlak voor het verstrijken van de tijd nog een grote kans kreeg.



De anders zo trefzekere spits schoot voor een lege goal echter over en verzuimde daarmee om de ommekeer helemaal handen en voeten te geven. Daarmee vergat Black Boys zoals hiervoor al werd vermeld, zichzelf te belonen en om een sprong op de ranglijst te maken. Nu bleef het bij een sprongetje en steeg Black Boys dat komende zondag met SF Deinum een directe concurrent ontmoet, slechts één plekje.

Black Boys - Warga 1-1 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Pieter Gerbens (34.), 1-1 Dennis Niemarkt (74.)

Scheidsrechter: J. Lubberts

​Gele kaart:

Spelers Black Boys: Ali Javidrad, Dennis Kempen, Jordi Albada, Mladen Dubravac, Richard Nieuwland, Martijn Jetten, Kewin de Jong, Justin Wolfswinkel, Msokolo Ramazani Dieudonne, Joël Baptiste, Michael Jansen, Dennis Niemark, Lolle de Jong en Sander de Vries

Bron: https://pengel.weebly.com/