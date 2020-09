Black Boys offensief machteloos

Wanneer men naar de poulewedstrijden van Black Boys kijkt, wordt het probleem steeds duidelijker. De ploeg moest in die duels weliswaar negen tegentreffers incasseren, maar dat zijn niet echt dramatische cijfers. Het scheppen en afmaken van kansen lijkt bij de Zwartjes de achilleshiel, want men wist tot nu toe in de beker nog niet één keer te scoren. Ook vanmiddag wist de ploeg niet of nauwelijks iets te creëren en als men al een keer in scoringspositie kwam, dan was men niet koelbloedig genoeg. Zo dook men vroeg in de tweede helft bij een 0-0 stand alleen voor de doelman van Terschelling op, maar bleef een treffer wederom uit..

Een voorsprong zou overigens ook tegen de verhouding zijn geweest, want het was tot dan grotendeels eenrichtingsverkeer. Dat resulteerde al snel in een kopkans voor Arjen de Jong, maar hij kopte tegen doelman Jan Broersma aan, die even later bij een kopbal ban Bent Heeger de Snekers andermaal voor schade behoedde. Die kwam er ook niet toen de thuisclub na een vermeende handsbal een penalty kreeg, omdat de arbiter van dienst na protesten zelf als VAR fungeerde en de strafschop annuleerde. Niet veel later deed Black Boys een keer van zich spreken, maar het afstandsschot was een eenvoudige prooi voor de sluitpost van de SC, die in de slotfase van de eerste helt na een vrije trap van Dennis Lenz nog een keer dichtbij de openingstreffer was.

Vroeg in de tweede helft ging Watja Carli te lang door, waardoor de hoek te moeilijk werd en Broersma de bal eenvoudig kon keren. Daarna leek Black Boys aan de andere kant toe te slaan, maar de uitkomst van die één op één-situatie is hiervoor al vermeld. Twee minuten later was het aan de andere kant wel raak, toen Carli door Jan Jaap Haan werd weggestuurd en met een schijnbeweging Broersma verschalkte. Praktsiche in dezelfde minuut viel bijna de 2-0, maar Rienk Bijlsma vond niet de juiste richting. Het bleek echter slechts uitstel van executie, want even later speelde Mladen Dubravac tekort terug en was Carli er als de kippen bij om het cadeautje uit te pakken.

Vervolgens kabbelde het duelnaar het einde. SC Terschelling hoefde niet meer zo nodig en Black Boys was niet bij machte om de wedstrijd te kantelen. Sterker nog, een minuut of tien voor het einde van de reguliere speeltijd strooide de thuisclub via Bent Heeger nog wat meer zout in de Sneker wonden en in de slotminuten mochten de mannen niet klagen dat een inzet van Jan Jaap Haan eerst op de paal en vervolgens in de handen van Broersma belandde. Daardoor bleef het bij 3-0 en daar viel vanuit Sneker perspectief weinig op af te dingen.

SC Terschelling - Black Boys 3-0 (0-0)

Doelpunten: 1-0 Watja Carli (56.), 2-0 Carli (62.) 3-0 Bent Heeger (80.)

Scheidsrechter: H.P.J. de Wit

Opstelling Black Boys: geen informatie bekend

Bron: Bron: https://pengel.weebly.com/