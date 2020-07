Biljartschool Sneek volgende week weer geopend

“Wat hebben we lang moeten wachten. Uiteraard zijn er een aantal regels aan verbonden. Regels waar eenieder vast over heeft gehoord. Bij binnenkomst verwachten wij dat u uw handen desinfecteert. Bij de biljarts staat ook handgel. Blijf aan de 1,5 meter regel denken en was regelmatig uw handen. Samen moeten we ervoor zorgen dat wij onze sport kunnen blijven beoefenen.", aldus de organisatie van Biljartschool Sneek, die haar wedstrijden speelt op de Alexanderstraat nummer 3 in Sneek.