Basketballers Menhir verliezen onterecht in Eelde

EELDE-De basketballers van Menhir kregen zaterdag in Eelde een zware wedstrijd voor de kiezen. Tegenstander Exercitia is een ervaren en fysiek sterk team en was nog ongeslagen. Het door blessures verzwakte Menhir vocht voor wat het waard was, maar kon niet op tegen het agressieve spel van de Eeldenaren en tegen het onregelmatige fluiten van de scheidsrechters: 55-54.

Bij Menhir maakte Willem Doorenbos na een aantal jaar zijn rentree als basketballer. Ali Carti, Danny IJsselstein en Jurre van der Meer ontbraken wegens blessures en ook Gerlof Velthuis en Jildert Roubos waren er niet bij, zodat er weinig wisselmogelijkheden waren. Dit zou de ploeg in deze zware wedstrijd opbreken. De wedstrijd werd gespeeld in een prachtig nieuw sportcomplex. Dat had wel tot gevolg dat er ook nieuwe, hele stugge baskets stonden. Scoren was dus lastig. Beide ploegen hadden moeite om de bal door de ring te krijgen en na tien minuten stond dan ook een magere 8-11 op het bord, wel in het voordeel van Menhir.

De Snekers speelden wat onrustig en wilden aanvallen veel te snel afronden. Dat ging ten koste van het teamspel. Maar de thuisploeg had ondanks de grotere ervaring en het duidelijke fysieke overwicht nog steeds moeite om het spel te bepalen en dus stond Menhir bij rust nog steeds op voorsprong: 20-25. De ploeg startte de tweede helft echter slecht. Exercitia kon met een paar simpele aanvallen telkens bij de achterlijn vrijkomen en dan makkelijk scoren.

Bij Menhir ontbrak het wegens het gebrek aan wisselspelers om de fastbreak te lopen. De langzamere standaardaanval leidde wegens het gebrek aan kracht steeds moeizamer tot punten en de Eeldenaren kwamen steeds dichterbij: 39-41 na dertig minuten. Coach Arnold van der Meulen bleef erop hameren om rustig te blijven spelen, omdat dit toch het vaakst tot scores leidde. Toch ging Exercitia erop en erover, niet in het minst dankzij de arbitrage, die in de deze wedstrijd 23 keer voor fouten van de Snekers floot en slechts 11 keer voor fouten van Exercitia. Bij 53-47 met nog een minuut te spelen leek de ongelijke strijd gestreden, maar Nils Hettinga bracht de spanning terug met twee driepunters.

Menhir moest nu wel fouten forceren om nog een keer balbezit te krijgen, maar nu floten de scheidsrechters niet meer en zo ging Exercitia met de zege aan de haal. Een onterechte nederlaag was het gevolg voor Menhir, dat wel flink wat van deze wedstrijd kan leren. Vrijdag speelt de ploeg in de Sneker Sporthal tegen het nog ongeslagen Dyna uit Heerenveen. De wedstrijd begint om 20.45 uur.