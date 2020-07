Bart Helmholt ook de sterkste bij fierljeppen in IJlst

IJLST- Na de winst in Burgum heeft Bart Helmholt (37) ook de tweede fierljepwedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. De ljeppende politieman, die na vier jaar een comeback maakt, was met 19.58 meter verreweg de sterkte in IJlst. In de tweede klasse werd Age Hulder tweede met 17.63 meter en Oane Galama eindigde met 16.60 meter op de derde plaats.

Ljeppers die vorig jaar of nog langer niet in actie zijn geweest vanwege blessures of andere redenen, beginnen het nieuwe seizoen in de tweede klasse. Op basis van het klassement kunnen ze na de eerste vijf wedstrijden promoveren naar de eerste klasse. Bart Helmholt nam in 2016 afscheid van het ljeppen, maar hij wil dit jaar nog eenmaal alles uit de kast halen om zijn grote droom waar te maken: over de 22 meter springen.

Comebacks

Dit seizoen zijn er meer 'herintreders'. Oane Galama kwam terug uit Nieuw-Zeeland en gaat ook op jacht naar de 22-meter grens. De tweevoudig Fries- en Nederlands kampioen is echter nog op zoek naar het goede gevoel. In IJlst werd Galama derde met voor zijn doen een matige afstand van 16.60 meter.

Het Nederlands record is in handen van Jaco de Groot uit Kamerik. De ljepper uit Utrecht sprong drie jaar geleden in Zegveld als enige over de 22 meter: 22.21 meter. De Groot zat als toeschouwer in het publiek, en is blij dat Helmholt en Galama het ljeppen weer oppakken. Hij kijkt uit naar de strijd op het NK in Burgum op 19 september