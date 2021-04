Annemieke Bes gaat trainingen en trainers begeleiden bij KWS

Vanaf 21 april tot aan de zomer zal Annemieke Bes op de woensdagen bij de jeugdtrainingen op het Starteiland aanwezig zijn. En als haar eigen topzeilschema het toestaat ook op de zondagen. Annemieke zal onder andere trainingen ondersteunen voor Jeugdige KWS zeilers die verbonden zijn aan de Nationaal Training Team-programma’s van het Watersportverbond. Zij varen in de klassen Laser 4.7, Laser Radiaal, 29er en RS Feva.

Daarnaast kunnen ook de gevorderde zeilers van de KWS van de verschillende Jeugd Squads uitzien naar de tips en trucs van Annemieke. Annemieke Bes is een drievoudig olympisch zeiler, 2 keer in de Yngling-klasse en een keer in de Match race klasse Eliot. In 2008 won ze zilver in de Yngling in Peking, samen met Mandy Mukder en Merel Witteveen. Naast professioneel zeiler, coach en personal trainer, is Bes gastspreker en geeft ze presentaties bij bedrijven.

In 2017 zeilde Annemiek de Volvo Ocean Race met team Scallywag. Tussendoor is ze als coach verbonden aan het Watersportverbond en trainde onder andere de beloftenteams in de Laser. Daarnaast is Annemiek volop in voorbereiding op haar hopelijk 4e Olympische Spelen. Ze traint volop in de Mixed Offshore klasse vanuit Scheveningen.