Anderlecht verhuurt Michel Vlap

Afgelopen weekeinde verschenen in diverse media al berichten dat Bundesligaclub Arminia Bielefeld het volgende station zou zijn van de middenvelder die in de zomer van 2019 SC Heerenveen voor Anderlecht verruilde en in anderhalf seizoen voor Paars-Wit twaalf keer raak schoot. Een bevestiging van die berichten bleef echter uit, maar vandaag werd Michel Vlap in Bielefeld medisch gekeurd en vervolgens door de Duitse club die ook een optie tot koop heeft bedongen, middels een video aan de buitenwereld gepresenteerd.

Bij Arminia dat zijn thuiswedstrijden in de Schüco Arena - voorheen de Bielefelder Alm - afwerkt en dat zondag met Yokoso Masaya Ogukawa (Red Bull Salzburg) al een nieuwe offensieve kracht binnen haalde, komt de 23-jarige Sneker met Mike van der Hoorn (ex-FC Utrecht, Ajax en Swansea City) en de Japanner Ritsu Doan (ex-FC Groningen en PSV) overigens een paar bekende namen tegen.



Van der Hoorn en Doan slaagden er afgelopen zondag niet in om met hun formatie een nederlaag tegen directe concurrent 1. FC Köln te voorkomen. Daardoor zakte de ploeg van trainer Uwe Neuhaus terug naar plek nummer zestien en die positie noopt aan het einde van het seizoen tot het spelen van promotie-/degradatieduels met de nummer drie van de Tweede Bundesliga. De voorsprong op FSV Mainz 05 en FC Schalke 04 die actueel de degradatieplekken bezetten, is met resp. zeven en negen punten vooralsnog redelijk comfortabel.

