Algemene Ledenvergadering vv Sneek Wit Zwart verplaatst naar Theater Sneek

SNEEK- De Algemene Ledenvergadering van de voetbalvereniging Sneek Wit Zwart, die staat gepland op vrijdag 9 oktober 2020, wordt verplaatst van de eigen accommodatie naar Theater Sneek. In verband met de recent afgekondigde coronamaatregelen is het niet mogelijk om meer dan 30 personen te ontvangen in de SWZ-kantine.

“Het verenigingsbestuur acht de geagendeerde onderwerpen dusdanig belangrijk, dat het niet de voorkeur heeft om de vergadering te verplaatsen naar een latere datum of in een beperkte vorm door te laten gaan. Daarop is gekozen voor een nieuwe locatie, waarvoor de gemeente Súdwest-Fryslân een ontheffing heeft uitgegeven. Dat betekent dat er vrijdag meer dan 30 personen fysiek aanwezig mogen zijn bij de Algemene Ledenvergadering.

Leden die vrijdag aanwezig willen zijn bij de Algemene Ledenvergadering moeten zich vooraf registreren. Dat kan op vvsneekwitzwart.nl/bezoekersregistratie, tot 24 uur voor aanvang van de vergadering. De deadline voor de bezoekersregistratie is dus donderdagavond 8 oktober om 20.30 uur.

In het theater zijn de bekende coronamaatregelen van toepassing en houden bezoekers onderling 1,5 meter afstand. De Algemene Ledenvergadering begint vrijdagavond 9 oktober om 20.30 uur, de agenda en een toelichting op de agendapunten is hier te vinden. Het adres van Theater Sneek is Westersingel 28, parkeren kan op het Martiniplein en op het Veemarktterrein”, aldus een mededeling op de clubsite van SWZ.