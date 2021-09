Sport-Restaurant de Stolp: “Eens stonden hier koeienstallen, nu rollen er de bowlingballen"

SÚDWEST-FRYSLAN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september 2021 de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met Sport-Restaurant de Stolp in Sneek.

“Inmiddels doen wij alweer sinds het eerste begin van het Werkfestival Súdwest-Fryslân mee en staat dat tot nu toe altijd garant voor een gezellige middag. Het is een laagdrempelige manier voor mensen om kennis te maken met ons bedrijf en vragen te stellen die je misschien niet zo snel zou stellen tijdens een sollicitatiegesprek.

Het geeft ons de kans om in gesprek te gaan met potentiële collega’s en te laten zien wie wij zijn. Namelijk een familiebedrijf met korte lijnen, vele doorgroei mogelijkheden en dat wij een leuke groep vriendelijke medewerkers hebben die van aanpakken weten. Het is op dit moment een bijzondere tijd en misschien zijn mensen nog steeds huiverig om juist nu in de horeca te gaan werken. Dit is ook zeker begrijpelijk en vandaar dat ik het ook belangrijk vind om aanwezig te zijn en deze eventuele twijfels weg te nemen. Werken in de horeca vind ik namelijk nog steeds een feest!”, vertelt Sandra Bloemhof, mede-eigenaar van Sport-Restaurant de Stolp in Sneek.

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“Inmiddels bestaan wij bijna 40 jaar en bieden wij nog steeds een unieke combinatie van inspanning en ontspanning. Actief bezig zijn op een van onze squashbanen, een gezellige avond bowlen en borrelen, tafelgrillen of juist lunchen, een zakelijk bezoek of juist met familie en vrienden. Er zijn bij ons tal van mogelijkheden en ook niet onbelangrijk in deze tijd; wij hebben de ruimte.

Behalve ons lunch restaurant die doordeweeks standaard geopend is en onze bowling- en squashbanen waar veel gebruik van wordt gemaakt, hebben wij ook nog diverse grote ruimtes die als restaurant kunnen fungeren of als zaal voor een familie feest / vergadering. Ook kan echt iedereen bij ons terecht, van jong tot oud en zowel zakelijk als privé.”

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Geen werkdag is bij ons natuurlijk hetzelfde, en dat is ook wat mijn werk zo leuk maakt. De ene dag hebben wij allemaal jeugd die bijvoorbeeld gaan bowlen en snacken, de andere dag is gevuld met een familie partij met een 3 gangen buffet of een vergadering.”

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

“Het contact met onze gasten is het allerleukste aan mijn vak en uiteindelijk ook waar het allemaal om draait. Ook wil ik benadrukken dat wat ik en mijn collega’s doen echt een vak is, iets wat naar mijn mening nog wel eens wordt vergeten. Er zijn bij ons veel gasten die wij op een regelmatige basis mogen ontvangen. Zo hebben wij bijvoorbeeld een grote groep squashers en bowlers die al jaren bij ons komen en die wij soms meerdere malen per week treffen. Ook komen er zakelijke gasten van het bedrijven terrein die vaak bij ons komen te lunchen, maar natuurlijk ook families die hier regelmatig een verjaardag of feestje vieren. Het persoonlijke contact dat je met deze gasten hebt, omdat je ze ook regelmatig ziet is het allermooiste aan mijn werk. Daartegenover staat dat wij ook nog steeds nieuwe gasten mogen ontvangen die voor het eerst komen bowlen, sporten of bij ons komen eten. Dit biedt weer gelegenheid om deze gasten te kunnen verassen met onze faciliteiten en vriendelijke service.”

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten, maar wel noemenswaardig is?

Wat mensen nog steeds wel verrast is dat wij het hele jaar door 7 dagen in de week geopend zijn en dat behalve bowlen er bij ons nog veel meer mogelijkheden zijn. Zo kan je doordeweeks gewoon bij ons komen lunchen, koffie drinken of een drankje doen. Ook het aantal zalen en de mogelijkheden die wij hebben qua eten verrast mensen wel eens. Zo kan je natuurlijk met grotere groepen bij ons terecht, maar tafelgrillen kan ook prima met zijn tweeën. Ondanks dat wij al zo lang bestaan gaan wij wel met de tijd mee en werken wij onder andere in onze keukens met moderne apparatuur (VCC's). Omdat wij het hele jaar door geopend zijn, zijn wij dan ook altijd op zoek naar vriendelijke medewerkers. Van jong tot oud, fulltime of juist parttime en als bijbaan, bij ons kan je altijd aan de slag!

