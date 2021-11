Sport Fryslân roept bedrijven en scholen op: geef ruimte om te sporten

SNEEK- Sportclubs staan voor praktische puzzels nu de amateursport na 17.00 uur verboden is. Sport Fryslân roept scholen en bedrijven op om mensen de ruimte te geven tijdens school of werk te bewegen.

Anne Jochum de Vries van Sport Fryslân merkt dat mensen nog graag blijven bewegen, ook al wordt dat veel lastiger nu dat na 17.00 uur niet meer in georganiseerde vorm kan. "Sportverenigingen doen ontzettend hun best om trainingstijden aan te passen."

Hij hoopt dat werkgevers en scholen ook flexibel willen zijn. "Als werkgevers een beetje mee kunnen bewegen met flexibele werktijden, zou dat ontzettend helpen. Hetzelfde geldt voor scholen. Als kinderen net iets eerder klaar zijn, zouden ze nog naar de dans- of gymnastiektraining kunnen. Dan worden de inspanning van de verenigingen ook beloond. We moeten elkaar een beetje helpen."

Profijt voor bedrijven

Het zou de bedrijven ook iets opleveren als ze werknemers de tijd en ruimte geven om onder werktijd te sporten, zegt De Vries. "De mensen die bij je werken, je wilt graag dat ze sterk, fit, gezond en opgewekt zijn. Als werkgever zou ik liever zien dat mensen tijd nemen voor beweging en het sociale aspect, dan dat ze in de stress schieten of ziek worden."

Het begint volgens De Vries met flexibiliteit en kijken naar wat er mogelijk is. "We kunnen ons allemaal laten leiden door de onmogelijkheden, maar wat kan er wel? Daar moeten we naar kijken."

SWZ voorbeeld

Als voorbeeld noemt hij het eerste elftal van Sneek Wit Zwart, dat dinsdag om 5.30 uur 's ochtends gaat trainen. "Het is een prachtig voorbeeld van hoe het ook kan. Natuurlijk niet altijd, maar nu wel even."

"We roepen op om de sport zoveel mogelijk open te houden. Daar ontmoeten we elkaar, praten we bij, zijn we in beweging. Dat is zo belangrijk. We moeten er alles voor overhebben om dat overeind te houden."