Sport Fryslân is op zoek naar Wereldmeiden

SNEEK- Sport Fryslân zoekt meiden in de leeftijd van 14 tot 29 jaar die mee willen doe aan Wereldmeiden. Wereldmeiden is een maatjesproject waarin een divers samengestelde groep meiden al sportend hun netwerken inzetten en van elkaars leven en achtergrond leren. Wereldmeiden gaat vanaf 30 augustus 2021 van start in Leeuwarden, Sneek en Drachten.

Bij Wereldmeiden worden meiden die nog maar net in Nederland wonen en bezig zijn met inburgeren, gekoppeld aan meiden die al actief zijn in het verenigingsleven. Als duo worden er 10 weken lang verschillende sporten uitgeprobeerd. Daarna wordt één sport gekozen die

als duo 10 weken verkend wordt. Tijdens Wereldmeden leren de deelnemers organiseren, samenwerken en worden er nieuwe culturen ontdekt. En het belangrijkste: misschien worden er wel vriendschappen voor het leven gesloten. Na afloop worden de deelnemers beloond met een certificaat.

Meiden die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan Wereldmeiden kunnen zich nu opgeven via sportfryslan.nl/wereldmeiden. Verenigingen die aan dit project willen bijdragen door hun deuren te openen kunnen zich aanmelden via Projectleider Miranda Veenstra.

Over Wereldmeiden Wereldmeiden is een project in het kader van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van de Rijksoverheid. Hiermee wil de overheid de talenten van jongeren inzetten om via maatschappelijke projecten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. Sport Fryslân is de uitvoerder van Wereldmeiden en doet dit samen met Sportbedrijf Drachten, BV Sport en Beweegteam Súdwest-Fryslân