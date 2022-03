Spoordok Sneek oogt schoon!

Wat niet zichtbaar werd, is de enorme hoeveelheid bagger en rotzooi die nog op de bodem ligt. Het bestuur van de wijkvereniging probeert sinds september vorig jaar ProRail, Wetterskip Fryslân en Gemeente Súdwest-Fryslân om tafel te krijgen. Eindelijk staat de afspraak in de agenda. Doel is om gezamenlijk tot een plan van aanpak te komen om het natuurrijke gebied duurzaam aan te pakken.

Voor de vele vrijwilligers was het vaartochtje een prachtige ervaring. De zon deed een ieder goed. De opbrengst gaf voldoening en een door AH Antoniusplein gesponsorde ‘give-away’ was het puntje op de spreekwoordelijke 'i'.

Op de foto gooit ‘mister Spoordok’ Bauke Faber een fiets in de container. Op de andere foto kanoën vrijwilligers op zoek naar afval door het Spoordok in lentesferen.