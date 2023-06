Sponsors hebben een ‘machtich moaie silerij’ op de Snitser Mar

Eens in het jaar zeilt de skûtsjevloot op de Snitser Mar een aantal wedstrijden met gasten van hoofdsponsoren Bouwgroep Dijkstra Draisma, de Friese Rabobanken en FB Oranjewoud. Ook de co-sponsoren ABD Renault, Heineken, Van der Let & partners, de Fritom Group en Omroep Max stappen met hun relaties aan boord van een skûtsje.

Er werd met 250 gasten twee uur op de Snitser Mar gezeild. Na afloop was er een borrel en uitgebreid buffet voor de schippers en opstappers. '”It oare jier mar wer sa’n dei mei dit moaie waar”, zei Bram Nauta van PlusNauta uit Sneek die in opdracht van de sponsoren het geslaagde evenement had georganiseerd.

“Wat ha wy machtich moai syld!”, zei directeur Biense Dijkstra van Bouwgroep Dijkstra Draisma, die met zijn gasten aan boord van De Sneker Pan zat en met Jappie Dzn Visser aan het helmhout zesde werd. Dijkstra reikte na afloop van de wedstrijd in It Foarûnder op het Starteiland de hoofdprijs uit aan bemanning en gasten van schipper Jeroen Pietersma van Drachten. Heerenveen werd tweede en Grou eindigde als derde op het podium.

Bron: www.skutsje.nl