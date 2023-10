Spokentocht over het water Top & Twel

Op zaterdag 21 oktober organiseert Top & Twel Actief een Spokentocht over het water achter het dorp langs. De deelnemers verzamelen zich vanaf 20.00 uur in dorpshuis It Harspit voor een vaartocht die ongeveer 20 minuten duurt. Eindstation is Eetcafé De Buorren waar de tijd kan worden genomen om even bij te komen.

Er hebben zich al velen opgegeven voor de Spokentocht, maar er zijn nog een beperkt aantal plekjes vrij. Wil je meedoen aan dit spannende avontuur? Geef je dan nog snel op via de website van Top & Twel Actief. Voor iedereen vanaf 12 jaar.

Bron: Topentwelonline.nl