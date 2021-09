Splitsing Grienedyk-Middelzeelaan verkeersveiliger gemaakt

De aanpak kreeg meer prioriteit vanwege de situatie op de nabijgelegen Simon Havingaschool. De school kan geen gebruik meer maken van de eigen gymzaal en de kinderen moeten nu via de drukke kruising naar een gymzaal even verderop. De school liet zelfs door Veilig Verkeer Nederland onderzoek doen naar de veiligheidsrisico’s van het drukke verkeerspunt.



Vooral het langzame verkeer voelde zich niet veilig om de oversteek op de splitsing te maken. De situatie werd onoverzichtelijk omdat het autoverkeer van alle kanten kwam. Dit is opgelost door de weghelften smaller en een knip in de oversteek te maken. Voor fietsers en voetgangers is het nu eenvoudiger geworden om met een tussenstop over te kunnen steken.



Ondanks de vele verkeersbewegingen en het onveilige gevoel gebeurden er relatief weinig ongelukken, zo laten ze bij de gemeente weten. Juist door de onduidelijke en onoverzichtelijke situatie is men extra alert. Toch zijn ze bij de gemeente blij dat de splitsing Grienedyk-Middelzeelaan is aangepakt. Na een stremming van twee weken kan het verkeer er weer langs. De werkzaamheden zijn nog niet helemaal klaar. Onder andere de straatverlichting wordt nog aangepast.