Splinternieuwe Poiesz ballon gedoopt

SNEEK- Onder ideale weersomstandigheden is aan het begin van de avond de splinternieuwe Poiesz luchtballon gedoopt. Dat gebeurde door de voltalige directie, waaronder de vandaag benoemde Officier in de Orde van Oranje Nassau Piet Smit, op het terrein voor de supermarkt aan het Boschplein in Sneek. In het kader van het eeuwfeest van Poiesz Supermarkten werd het doopfeest vanavond georganiseerd door de supermarktketen.

“Inderdaad gaan we ons eeuwfeest ook vieren met deze in Engeland gemaakte ballon”, vertelde Jan Hoitema, hoofd marketing & communicatie van Poiesz. “We willen het feest met onze klanten vieren en via winacties stellen we onze clientèle in de gelegenheid om een luchtvaart boven de noordelijke provincies te maken. Want Poiesz is dé supermarkt van het noorden”, aldus Hoitema.

Vijf jaar kleurt het luchtruim oranje groen

Algemeen directeur Piet Smit geeft nog meer achtergrondinformatie over de ‘jubileumballon’ in de groen-oranje kleuren van Poiesz Supermarkten. “Erik, de piloot van de ballon is de buurman van onze winkel in Joure. Op een informatieavond van Poiesz hebben we beklonken dat we een ballon in de lucht zouden doen, waarbij Erik de vaarten gaat doen. Vandaag gaan 4 van onze medewerkers mee op de eerste vaart. De komende vijf jaar kleurt ook het luchtruim oranje en groen.”