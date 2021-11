Spitse ontsnapt met Leeuwinnen aan nederlaag

OSTRAVA - Nadat het bij de vorige interland tegen Wit Rusland al uiterst moeizaam ging, leken het Nederlands vrouwenelftal gisteren in de WK-kwalificatie tegen een nederlaag aan te lopen. Diep in blessuretijd zorgde Stefanie van der Gragt met een kopbal echter alsnog voor de gelijkmaker en daarmee ontsnapten de Leeuwinnen op de valreep aan een nederlaag.

Bondscoach Mark Parsons moest in Ostrava nogal wat "basisklanten" missen. Zo verschenen Sisca Fokertsma, Jackie Groenen, Lieke Martens en Aniek Nouwen om uiteenlopende reden niet aan de aftrap. Een van de vervangers i.c. Kerstin Casparij was de architecte bij de eerste kans, waarbij Daniëlle van de Donk de bal van dichtbij niet langs doelman Barbora Votiková kreeg, iets waarin Oranje even later bij een kopbal van Vivianne Miedema ook niet slaagde.

In plaats van een voorsprong keken de Leeuwinnen al snel tegen een achterstand aan. Na balverlies van Jill Roord verdween een uithaal van Katerina Svitková over doelvrouw Sari van Veenendaal tegen de touwen, waarna het matig spelende Nederland grote moeite had om tegen het compact verdedigende Tsjechië kansen te creëren. Sterker nog, de betere mogelijkheden voor de gastvrouwen, maar toen twee speelsters na een slippertje alleen op Van Veenendaal afgingen, was Casparij snel genoeg om haar fout te herstellen.

Tegen het einde van de eerste helft kreeg Nederland nog een paar halve kansjes, maar zowel Beerensteyn, Miedema als Dominique Janssen kregen de bal niet tegen de touwen. Dat laatste lukte Daniëlle van de Donk vroeg in de tweede helft wel, toen zij na een inzet van Jill Roord adequaat reageerde en de van de paal terugspringende bal alsnog verzilverde.

Die gelijkmaker werkte echter niet als een bevrijding. Integendeel, in de daaropvolgende fase was het vooral Tsjechië dat op de deur bonkte en dat leverde mogelijkheden op voor Tereza Szewieczková en Lucie Martinlková. Bij de eerste redde van Van Veenendaal en bij de tweede stak de lat Oranje de helpende hand toe. Bij de volgende hoekschop was het echter wel raak. De "Hollandse waterlinie" kreeg de bal niet goed weg, waarna Simona Necidová de bal hard en hoog in het doel schoot (2-1).

Daarmee werden Nederland opnieuw in de rol van achtervolger gedwongen en die achtervolging. verliep niet bepaald soepel. Grote mogelijkheden bleven dan ook uit en het voetbal werd meer en meer een kwestie van met de moed der wanhoop. Die moed resulteerde in de laatste minuten nog wel in een paar kansjes, maar zowel invalster Joëlle Smits als Roord kregen hun voet niet goed tegen de bal. Zo leek de wedstrijd die in verband met de sneeuwval een dag werd uitgesteld, op een nederlaag uit te draaien, totdat de naar voren gedirigeerde Stefanie van der Gragt diep in blessuretijd uit een voorzet van Kika van Es Oranje onder de nederlaag uithielp.

Tsjechië - Nederland 2-2 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Katerina Svitková (11.), 1-1 Daniëlle van de Donk (51.), 2-1 Simona Necidová (60.), 2-2 Stefanie van der Gragt (90.+3.)

Scheidsrechter: Ewa Augustyn (Polen)

Gele kaart: Katerina Svitková (Tsjechië), Sherida Spitse, Jill Roord (Nederland)

Stadion: Mĕtský Stadion, Ostrava

Opstelling Nederland: Sari van Veenendaal, Merel van Dongen, Dominique Janssen, Stefanie van der Gragt, Kerstin Casparij (86. Kika van Es), Daniëlle van de Donk (73. Joëlle Smits), Sherida Spitse, Victoria Pelova (64. Shanice van de Sanden), Jill Roord, Vivanne Miedema en Lyneth Beerensteyn

Bron: https://pengel.weebly.com/