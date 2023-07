Spitse met assist belangrijk voor winnend Nederlands elftal op WK

NIEUW ZEELAND - Sherida Spitse heeft met het Nederlands elftal de eerste wedstrijd op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland met 1-0 gewonnen van Portugal. Sherida Spitse uit Sneek was goed voor een assist.

Spitse was de aanvoerder van het team van bondscoach Andries Jonker. Ze stond als centrale verdediger opgesteld, naast Stefanie van der Gragt en Dominique Janssen. De andere Friezin in de selectie, Kerstin Casparij uit Heerenveen, zat op de bank. Diep in blessuretijd mocht ze nog even invallen.

Na 13 minuten kwam Nederland op voorsprong en Spitse had meteen een belangrijke rol. Uit haar hoekschop kopte Van der Gragt raak: 1-0. De goal werd in eerste instantie afgekeurd omdat Jill Roord buitenspel stond. De VAR vond echter dat Roord doelman Inês Pereira daarbij niet hinderde en dus telde het doelpunt.

Balverlies

Nederland had de wedstrijd verder onder controle in de eerste helft. Spitse speelde verdedigend sterk, maar verloor nog te vaak de bal. Portugal kon daar niet van profiteren. Het krachtsverschil was te groot. Wat dat betreft, had Nederland de score verder moeten uitbreiden.

In de tweede helft werd Portugal gevaarlijker. Nederland hield echter stand. Daardoor zijn de eerste punten binnen op het WK.

"Lekkere start"

Spitse noemt de overwinning een "lekkere start". "Portugal heeft geen grote kansen gecreëerd en was vooral lange ballen aan het spelen. Wij hadden controle. We hebben de nul gehouden en er zelf één gemaakt en dat is voldoende voor 3 punten."

"Het is een extraatje dat ik nog belangrijk ben met mijn trap, maar ook heel blij dat Stefanie (Van der Gragt, red.) nog scoort."