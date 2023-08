Spitse en Casparij uitgeschakeld met Oranje in WK-kwartfinale voetbal tegen Spanje

WELLINGTON- Friese speelsters Spitse en Casparij konden niet voorkomen dat het Nederlands elftal in de kwartfinale met 2-1 uitgeschakeld werd op het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. De Spaanse ploeg was Oranje uiteindelijk toch te machtig.

De ploeg van bondscoach Jonker kwam tien minuten voor tijd op achterstand door een penalty. De verlenging van de reguliere speeltijd was met twaalf minuten echter genoeg voor Nederland om terug te komen.

De Spanjaarden waren opnieuw dreigend in de verlenging. In de 111e minuut kon Paralluelo die dreiging omzetten in een goal, vlak na een grote kans van Beerensteyn aan de andere kant. Het betekent het einde van de Oranje Leeuwinnen op dit wereldkampioenschap.

"Het doet pijn", zegt Sherida Spitse. "We hebben alles gegeven tegen een goed Spanje." Ze is positief over het optreden van haar team op het WK. "We hebben wel laten zien dat we weer bij de top zitten."

Bron: Omrop Fryslân