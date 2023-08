Spitse en Casparij met Nederlands elftal groepswinnaar na eenvoudige zege op Vietnam

DUNEDIN- Het Nederlands elftal heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de achtste finales op het WK voetbal in Nieuw-Zeeland en Australië. In Dunedin vermorzelde Nederland Vietnam met 0-7. Sherida Spitse uit Sneek speelde het grootste deel van de wedstrijd.

In de rust kwam de andere Friezin in de selectie, Kerstin Casparij uit Heerenveen, in het veld als vervanger van Victoria Pelova.

De eerste speldenprikjes kwamen van Vietnam, maar na ruim 5 minuten werd Nederland wakker. Binnen een half uur stond het al 0-4. Lieke Martens, Katja Snoeijs, Esmee Brugts en Jill Roord waren de doelpuntenmakers.

Daarna deed Nederland het even rustiger aan, maar net voor rust werd het toch 0-5. Daniëlle van de Donk profiteerde van het feit dat doelman Tran Thanh een schot van Roord niet onder controle kreeg. Met die tussenstand zochten de ploegen de kleedkamers op.

Doelsaldo

Bij Portugal tegen de Verenigde Staten stond het halverwege nog 0-0. Bij een overwinning was Oranje dan hoe dan ook groepswinnaar, maar bij een doelpunt van Amerika ging het om doelsaldo en dus wilde Nederland ook na rust veel scoren. De eerste viel in de 57e minuut: een fraai schot van Brugts.

Martens maakte even later de zevende, maar dat doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. De aanvalsdrift van Oranje was toen wel voorbij. Er viel nog één doelpunt: Roord maakte de 0-7.

Spitse en Casparij kwamen geen moment in de problemen, Nederland hield de nul. Omdat de Verenigde Staten er niet in slaagden Portugal te verslaan, is Nederland groepswinnaar. De tegenstander in de volgende ronde is waarschijnlijk Italië.

Bron: Omrop Fryslân