Spitse en Casparij in Oranjeselectie voor Nations League-duels tegen Schotland

Jonker heeft in totaal 24 speelsters opgeroepen. Oud-Heerenveenspeelster en Oranje-topscorer Vivianne Miedema komt na dertien maanden terug in de selectie. Ze is gerevalideerd van een ernstige knieblessure.

Oranje speelt op vrijdag 27 oktober in Nijmegen tegen Schotland. Vier dagen later, op dinsdag, staat de uitwedstrijd op het programma.