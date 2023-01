Spinningfiets vs rollenbank

Ze zijn beide ontworpen om fietsers te helpen om hun conditie en prestaties te verbeteren, maar ze werken op verschillende manieren. Omdat het niet voor iedereen direct duidelijk is welke verschillen deze beide ten opzichte van elkaar hebben, hebben we de belangrijkste voor je op een rijtje gezet. Dus sta jij op het punt één van de beide aan te schaffen, dan is goed te weten welke verschillen er zijn. Op basis daarvan kun jij uiteindelijk de keuze maken welke van de twee het beste aansluit op jouw doelen.

Gebruik

Spinningfietsen zijn ontworpen om op een stationaire manier te worden gebruikt, terwijl rollenbanken worden gebruikt door een fiets te plaatsen op de bank en de pedalen te gebruiken om de rollen aan te drijven.

Belastbaarheid

Spinningfietsen zijn meestal steviger en kunnen meer gewicht aan dan rollenbanken. Dit maakt ze geschikt voor intensievere trainingen en voor mensen die zwaarder zijn en ook meer wattage op de benen hebben.

Natuurlijke beweging

Rollenbanken geven een meer natuurlijke beweging dan spinningfietsen, omdat ze de beweging van het rijden op een echte weg nabootsen. Spinningfietsen zijn meestal vaste, stationaire fietsen en geven daarom een minder natuurlijke beweging.

Kosten

Spinningfietsen zijn meestal duurder dan rollenbanken. Dit komt omdat ze meer gewicht kunnen dragen en meestal steviger zijn, wat betekent dat ze langer mee kunnen gaan, waardoor de kosten vaak op lange termijn lager uitvallen.

Gebruiksgemak

Rollenbanken zijn gemakkelijker te gebruiken dan spinningfietsen, omdat je ze gewoon op je eigen fiets kunt plaatsen en kunt gebruiken. Spinningfietsen vereisen dat je op een specifiek apparaat stapt en pedalen gebruikt, wat voor sommige mensen misschien minder gemakkelijk is.