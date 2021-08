‘Spinnetje krabbelt’, Jantje Bazuin (92) brengt na 50 jaar een tweede dichtbundel uit

SNEEK- Schrijven gaat al een tijdje niet meer. Lezen is moeilijk. Horen is lastig. Jantje Bazuin woont in zorgcentrum Frittemahof in Sneek. Tijdens het opruimen van haar pc troffen haar dochters een schat aan gedichten aan. Het aantal overschrijdt de driehonderd. Zelf had ze geen idee meer dat het er zo veel waren. Al snel werd het plan geboren om ze te bundelen om zo op het eind van haar leven de oogst in handen te kunnen houden.

Jantje Bazuin is vooral bekend door haar werk “Theesurrogaat voor Sneek”. Hierin beschrijft ze de wereld en de levens van de ondergedoken Joodse kinderen in Sneek. Ze deed langdurig onderzoek hiervoor. Het boek beleefde een tweede druk en ook deze is uitverkocht. Eerder schreef ze in opdracht van de gemeente Sneek publicaties over Joods leven in Sneek. Maar ook de geschiedenis van de volksbuurten of het Oud Burger Weeshuis legde ze vast. Haar laatste boek over Edith Stein dateert uit 2016.

Allemaal non-fictie

Terwijl Jantje als gymnasiumstudent al in de ban was van de poëzie en ook zelf gedichten schreef. In 1971 worden die voor het eerst gebundeld. “Sporen van menselijke bewoning” komt uit in Paramaribo, waar ze dan met haar gezin woont.

In het vervolg van haar leven blijft ze dichten. Ze is lid van het christelijke Schrijverscontact en later wordt ze lid van een haiku-club. In haar archief zit een brief van de moderator die haar werk corrigeert en van commentaar voorziet : Dit mag niet en dat is geen zuivere haiku. Jantje heeft zich er weinig van aangetrokken. Ze schrijft over wat haar beroert. Vaak is dat, zoals dat met “echte” haiku’s betaamt, observaties uit de natuur. Maar haar range is breder. En ook de vorm is lang niet altijd de strakke 5 - 7 - 5 lettergrepige structuur. Uiteindelijk geven de gedichten een mooi beeld van haar buiten- en binnenwereld.

Dochter Annet Huisman deed de redactie in samenwerking met vormgever Gilbert Terpstra. Het boek is in de eerste plaats bedoeld voor haar en haar familie en vrienden. Maar het heeft een ISBN nummer en is ook verkrijgbaar bij boekhandel Van der Velde in Sneek en Leeuwarden.