Speur mee naar het Scheeps-ABZee in het Fries Scheepvaart Museum

SNEEK - Kun jij de A van anker vinden? En de Z van zeemeermin? In en om het kindermuseum van het Fries Scheepvaart Museum zijn allemaal voorwerpen te vinden, die verwijzen naar de letters van het alfabet. Sommige zie je meteen, andere moet je wat langer over nadenken en een paar zijn zelfs heel goed verstopt! Speur je ook mee naar het Scheeps-ABZee?

Heb je een letter gevonden? Dan mag je dat vakje openkrassen. En als je goed je best doet, komt er een leuke verrassing tevoorschijn!

Het Scheeps-ABZee is vanaf 28 april gratis verkrijgbaar bij de kassa van het Fries Scheepvaart Museum. Je kunt je bezoek uitbreiden met een van de leuke speurtochten, zoals de zeemeerminnen & piratenroute, de stickertour of de Vikingroute. Iedere speurtocht kost € 3,- per kind, exclusief museumentree. Kijk voor meer informatie en tickets op www.friesscheepvaartmuseum.nl

Op koningsdag (27 april) is het museum gesloten.