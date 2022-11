Spektakelstuk tussen wilskrachtig Friso Sneek en getergd Utrecht

Trofee

Feit is dat de damescompetitie prachtige confrontaties nu oplevert. Voor Friso Sneek was dit in een kort tijdsbestek al de vierde loodzware partij en na deze reeks staan de Snekers op zeven punten uit vier wedstrijden. Winst tegen koploper Apollo 8 en VC Zwolle en vijf sets verlies tegen Sliedrecht en VV Utrecht. Het wordt smullen tussen deze teams en wie uiteindelijk met de trofee ervandoor zal gaan, is niet te voorspellen.

Wederopstanding

Hoe de sfeer in de spelersbus naar Sneek zou zijn geweest laat zich moeilijk voorspellen. Aan de ene kant heerste er trots, want de bezoekers waren pas na anderhalve set helemaal back in de wedstrijd en vochten zich bewonderenswaardig terug in de partij. Aan de andere kant een lichte vorm van teleurstelling. Begrijpelijk, een vijfde set nipt met 15-13 verliezen is toch jammer na een prachtige wederopstanding.

Utrechts handje

Dat moet ook trainer/coach Harry van den Brink gedacht hebben. Zijn ploeg kreeg in de eerste set al vlot zes punten om de oren en liep in die set tegen een hopeloze achterstand aan. De thuisclub serveerde sterk, drong de Snekers ver terug in de passing en was in de eigen verdedigen heer en meester. Wat de Snekers ook probeerden, elke keer zat er wel weer een Utrechts handje bij.

Stoïcijns

Na het 25-18 verlies gooide Van den Brink er geleidelijk twee wissels in. Pleun van der Pijl en Marainne het Lam vormden na verloop het verse duo. Daarmee hoopte de Hattemer het tij te keren. Utrecht was echter stoïcijns en volhardde in het eigen spel (7-2, 15-7)) en had Friso Sneek in de tang. Maar, halverwege de tweede set diende zich de kentering aan. (18-17) Ook VV Utrecht kon het hoge niveau minder vasthouden en Friso Sneek beet zich steeds meer vast in de opponent. Dat werd in de tweede set nog niet beloond (25-21), maar in set drie (8-11, 11-15 en 20-23) en vier (4-9, 8-12 en 19-23) waren de blauwhemden helemaal terug en de bovenliggende partij. Met name op mid scoorde Marianne het Lam effectief en lag na vier sets de wedstrijd in zijn geheel weer open via 25—18, 25-21, 21-25 en 20-25.

In die final set startte Friso Sneek met een kleine voorsprong (1-3) maar dat zei niets getuige de 6-6 tussenstand. De sprong naar 13-10 was iets teveel van het goeie blijkbaar want die voorsprong gaf Utrecht niet meer uit handen en haalde de zege met 15-13 binnen ondanks een mooi agressief blok van Anlène van der Meer op 14-13.

Fluwelen handschoen

Na deze minieme nederlaag wacht Friso Sneek het Limburgse Peelpush. De ploeg van Johan Leenders speelt verrassende potjes en is geen katje om met een fluwelen handschoen aan te pakken. Van den Brink kan na vier partijen constateren dat zijn brede selectie een zegen is. Met dit in het achterhoofd kan de trainer/coach met het volste vertrouwen de eerste volgende thuiswedstrijd in de altijd sfeervolle Sneker Sporthal met vertrouwen tegemoet zien.

Bron: VC Sneek