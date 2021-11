Speelse muzieklessen met winters thema voor kinderen van 1 tot 4 jaar

SNEEK- Kunstencentrum Atrium biedt vanaf eind november muziekcursussen met een winters thema aan voor peuters en dreumesen. In de lessen maken kinderen op speelse wijze kennis met de basis van de muziek en gaan ze veel liedjes zingen en bewegen. Voor dreumesen tussen de 1 en 2 jaar oud is er Muziek op Schoot. Kinderen tussen de 2 en 4 jaar oud kunnen zich uitleven bij Muzikale Peuterpret. Beide cursussen worden gegeven in Sneek en bestaan uit zeven lessen.

Tijdens de lessen staan de feestdagen centraal. In november en december wordt samen muziek gemaakt over het paard van Sinterklaas, de stoomboot, de kerstboom, stralende lichtjes, sterren en klinkende klokken. In januari gaat het over de winterkou en alles wat daarbij kijken komt. Er worden zowel traditionele als nieuwe liedjes gezongen. Daarnaast worden allerlei bewegingsspelletjes gedaan, gaan kinderen verschillende geluiden ontdekken en maken ze kennis met eenvoudige, bij de leeftijd passende instrumenten.

Ieder kind wordt begeleid door een ouder of verzorger; zij hoeven geen muzikale achtergrond te hebben. Aan het einde van de les worden de gezongen liedjes uitgereikt zodat er thuis verder gezongen en gespeeld kan worden. De lessen vinden op vrijdagochtend plaats bij kunstencentrum Atrium in Sneek en worden gegeven door Corien Postma. De eerste lessen zijn op vrijdag 26 november. De cursus eindigt op vrijdag 28 januari 2022. Postma verzorgt bij kunstencentrum Atrium al vele jaren muzieklessen speciaal voor dreumesen en peuters.

Muziek, en in het bijzonder het zingen, stimuleert de ontwikkeling van ieder kind. Spelenderwijs is een kind bezig met motoriek, spraak- en taalontwikkeling, creativiteit en zelfvertrouwen. Door te spelen en te bewegen bij de liedjes, leert een kind zichzelf en de wereld om zich heen kennen. De praktijk wijst ook uit dat dagelijkse handelingen veel makkelijker gaan als daarbij gezongen wordt, zoals met een opruimliedje.