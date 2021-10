Speelfestijn en Infomarkt

WORKUM/IJlst- Kom jij lekker springen, tekenen en schilderen in de herfstvakantie? Beweegteam Súdwest Fryslân in samenwerking met anderen, organiseert een Speelfestijn voor kinderen van 4 t/m 12 jaar op de volgende data en locaties:

Infomarkt voor ouders/verzorgers:

Als de kinderen lekker spelen, tekenen of schilderen, is er voor de ouders/verzorgers een informatieve en leuke opvoedmarkt.

Deze markt is bedoeld om inspiratie op te doen en in gesprek te gaan met verschillende organisaties die mee kunnen denken in opvoedvragen. Maar ook om leuke en handige tips met anderen te delen! Voor ouders/verzorgers staat gratis een kopje thee en koffie klaar!

Voor meer informatie en aanmelden zie ook: https://beweegteamsudwestfryslan.nl/deze-herfstvakantie.

Dit evenement wordt georganiseerd door: Beweegteam Súdwest-Fryslân, GGD Fryslân, Sociaal Collectief SWF en Akte2 Cultuurbureau.