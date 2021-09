Speel Klaar!: nieuw inspeelboek voor hafabra-muzikanten

Waar hele muziekgeneraties bij de muziekvereniging opgroeien met het welbekende ‘rode inspeelboekje’, is dat voor de nieuwe muzikanten geen optie. De koralen zijn vaak nog te moeilijk om te spelen en te weinig passend bij hun belevingswereld.

Dirigent Guus Pieksma

Dirigent Guus Pieksma liep hier in de praktijk vaak tegenaan en kwam op het idee om een nieuw inspeelboek te ontwikkelen. Hij ging in gesprek met Stichting Nij Lûd en de Friese muziekuitgeverij AM Music die de noodzaak onderkenden en hier energie in wilden steken. Ze benaderden zes componisten/arrangeurs voor het schrijven van nummers voor een gloednieuw inspeelboek. Feike van Tuinen, Arend Gerds, Thom Zigterman, Meine Verbeek, Johan Postma en Andries Kramer gingen de uitdaging aan. Ze schreven eigentijdse muziek, in niveau variërend, om ook de muzikale ontwikkeling te stimuleren. Het resultaat mag er zijn: een uniek inspeelboek met 60 nummers, geschikt voor beginnende muzikanten, de lagere divisies, jeugdorkesten en kleine ensembles. Guus Pieksma, nauw betrokken bij de totstandkoming van het boek: “Ik ben verrast door de goede melodische lijnen, de opbouw in niveau en het uitdagende karakter van de nummers. De componisten hebben de opdracht geweldig uitgevoerd”. Stichting Nij Lûd: “We zijn erg trots op dit nieuwe boek en hopen dat muzikanten in heel Nederland er veel plezier aan zullen beleven”.

Aanbieding tijdens 'Reis nei gelok'

Het inspeelboek met de titel ‘Speel Klaar!’ wordt op 18 september tijdens de muziekvoorstelling Reis nei it gelok in Oppenhuizen aangeboden aan de gemeente Súdwest-Fryslân (de bakermat van Nij Talint Orkest), de OMF en Femuza.

Speel Klaar! is gerealiseerd met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân, de Lammert Koopmans Stichting, gemeente Súdwest-Fryslân, de Bas Backer Stichting en Stichting Nij Lûd.