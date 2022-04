Speedway Blauwhuis maakt zich op voor een volledig seizoen

BLAUWHUIS- Op Paaszondag 17 april staat de eerste wedstrijd op de agenda van Speedway Blauwhuis. In 2021 kon de Friese Autocross Club (FAC) 2 wedstrijden organiseren. Voor dit seizoen lijkt het erop dat alle seinen op groen staan voor een volledig seizoen. Na een lange winter is dit de eerste wedstrijd weer op de Friese klei van het circuit nabij Wolsum. Voor de coureurs is dit een uitgelezen kans om goed van start te gaan in 2022.

Aan de start staan vijf klassen. Van de zelfgebouwde Stockcarklassen tot de FAC1600 en Rodeoklasse. Het circuit van zo’n 350 meter lang is rondom voorzien van tribunes, zodat het publiek niets hoeft te missen van de actie op de baan. In tegenstelling tot veel andere autosporten is de pits toegankelijk. De aanvang van de wedstrijd is om 11:30. Tickets zijn verkrijgbaar via de website www.fac-autocross.nl of aan de kassa