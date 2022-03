Speeddaten: Nieuwe vrijwilligers gezocht voor Modelspoor Museum Sneek

Daarom zijn er speeddates. De speeddates zijn op maandagavond 4, 11 en 25 en donderdagavond 28 april in het museum. Het museum is 's avonds dan open van 19.30-21.30 uur. Daarnaast zijn er speeddates op zaterdag 16 en 23 april van 11.00-16.30 uur en zondag 24 april van 13.30-16.30 uur.

Geïnteresseerden kunnen dan tien minuten praten met een vrijwilliger naar keuze. Zo kan men een goed inzicht krijgen in het reilen en zeilen van een museum dat het moet hebben van enthousiaste vrijwilligers. Tevens is er uitleg over de aanstaande verhuizing naar een nieuwe, grotere locatie. En om het half uur zijn er rondleidingen achter de schermen. Zo krijgen geïnteresseerde vrijwilligers een exclusief kijkje in een uniek museum dat al 38 jaar groot is in kleine treinen.

Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook te vinden op www.modelspoormuseum.nl.