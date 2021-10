Speedbooks® verlengt contract met schaatstalent Femke Kok

HEERENVEEN- Het schaatsseizoen van 2021 gaat bijna weer van start en op 27 september is officieel bevestigd dat Speedbooks® rapportagesoftware schaatstalent Femke Kok ook de komende twee schaatsseizoenen blijft sponsoren. Als Friese onderneming is Speedbooks® natuurlijk enorm trots op de prestaties van Femke. Het contract is verlengd tot en met het schaatsseizoen 2023.

De sponsoring tussen de #1 rapportagesoftware Speedbooks® en Femke Kok is in 2020 begonnen. Speedbooks® CEO Lume Paulusma vindt het belangrijk om Fries talent te sponsoren en zo is Femke Kok in de picture gekomen.

De sponsoring was voor één schaatsseizoen, maar door de geweldige prestaties van Femke kwam de verlenging niet als een verrassing. Femke schitterde afgelopen schaatsseizoen op verschillende afstanden, waaronder de 500 meter op het wereldkampioenschap. Ze behaalde op deze afstand zelfs de snelste tijd ooit als Nederlandse schaatsster.

Femke gaat alles geven en hoopt haar geweldige vorm door te kunnen zetten in het aanstaande schaatsseizoen. ‘’Ik ben ontzettend trots dat de samenwerking met Speedbooks een meerjarig vervolg krijgt. We streven beide naar het maximale resultaat, waarbij ‘SPEED’ essentieel is. Speedbooks biedt mij ondersteuning in de route naar mijn sportieve doelen”, aldus Femke Kok’.

In het weekend van 29 oktober is de eerste krachtmeting in het schaatshart van de wereld: Thialf. Hier is Femke op zaterdag 30 oktober te bewonderen op de Daikin NK Afstanden. Speedbooks® heeft alle vertrouwen in het schaatstalent en gaat haar tijdens de wedstrijden zeker aanmoedigen.