Speedbooks verzorgt Business Lounge tijdens Tall Ships Races Harlingen

HARLINGEN-Speedbooks is dit jaar trotse sponsor van de Tall Ships Races Harlingen. ‘Wij vinden het fantastisch dat zo’n groot evenement in Harlingen plaatsvindt en steunen dat van harte’, vertelt Lume Paulusma, eigenaar - ceo Speedbooks. Tijdens het evenement verbindt het bedrijf haar naam aan de zakenruimte, de Speedbooks Business Lounge.

‘Ik heb een sterke band met Harlingen en Friesland en wil iedereen laten zien hoe mooi het hier is en wat voor prachtige dingen hier gebeuren. De Tall Ships Races Harlingen biedt ons hier de perfecte gelegenheid voor’, aldus Paulusma. ‘In de Speedbooks Business Lounge kunnen we relaties vanuit het hele land uitnodigen om dit prachtige evenement met ons te vieren.’

Tall Ship Races 2022 Harlingen

Harlingen is een van de gasthavens van de Tall Ships Races. De start is op 9 juli 2022 in Esbjerg (Denemarken). Harlingen is 14 juli het eindpunt van de eerste etappe. Aan het evenement nemen ongeveer vijftig van ’s werelds grootste zeilschepen deel. Van 14 t/m 17 juli liggen de tallships in Harlingen, dat wordt een enorme happening. Naast het bewonderen van de prachtige schepen zijn er allerlei activiteiten.